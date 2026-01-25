“หมู MUZU” พาแม่ไปกินข้าว เจอร้านกดดันให้ขึ้นร้องเพลงฟรี

“หมู MUZU” โพสต์ระบาย พาแม่ไปกินข้าว แต่เจอร้านกดดันให้ขึ้นไปร้องเพลง ทั้งๆ ที่ปฏิเสธแล้ว โอดต้องเจอแบบนี้อีกกี่ครั้ง อยากไปพักผ่อน เสียงไม่พร้อม
ทำเอานักร้องเสียงดี อย่าง “หมู MUZU” เจ้าของเพลงฮิตติดหู อย่าง เข้ากันไม่ได้, ไม่เคย ฯ ถึงกับทนไม่ไหว ขอออกมาโพสต์ระบายผ่านเฟซบุ๊ก หลังพาคุณแม่ไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง ย่านนนทบุรี แต่ถูกเจ้าของร้านให้นักดนตรีพูดกดดัน บิ๊วให้ขึ้นไปร้องเพลงทั้งๆ ที่ปฏิเสธไปแล้วว่ามาพักผ่อน และเสียงไม่พร้อม
“ข้อเสียของการเรียกศิลปินที่ไปทานข้าวกับแม่ ขึ้นไปร้องเพลงบนเวที โดยใช้เสียงปรบมือของคนดูเป็นตัวบังคับ ก็คือ ผมจะไม่ไปร้านนั้นอีก เมื่อชั่วโมงที่แล้วในร้านนั้น ผมอาจจะต้องยอมขึ้นไปด้วยความเอ็นดูนักดนตรี และถูกเสียงปรบมือของทุกโต๊ะบังคับโดยที่นักดนตรีเป็นคนบิ๊ว
แต่ท้ายที่สุดมาคิดดู ผมจะต้องขึ้นไปทำงานโดยพละการ แบบนี้อีกกี่ครั้ง โดยการบังคับ ที่พวกเค้าคิดกันว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ารัก แต่ผมบอกไปแล้วว่าผมมาพักผ่อน และเสียงไม่พร้อม เขาก็ยังทำกัน ร้าน โรงxxx นนทบุรี ผมเริ่มไปร้านนี้ ตอนนี้จะเป็นครั้งที่ห้าละมั้ง แต่จากนี้ผมจะไม่ไปอีกแล้ว เพราะพอกลับมาคิดดูว่าใครๆ ก็ใช้วิธีนี้บังคับเราขึ้นเวทีได้หมด ก็แย่เลย ถ้าเราไม่ขึ้นก็หาว่าหยิ่ง เราไม่รู้เลยว่าความจริงเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านอาจจะรู้จากนักดนตรี ว่าโต๊ะนี้คือ พี่หมู MUZU แล้วก็เลยบังคับให้นักดนตรีเรียกเราขึ้นไปให้ได้ ก็เป็นได้
ทีแรก น้องมา สวัสดีและ ถามที่โต๊ะ ว่าพี่หมูขึ้นไปร้องเพลงให้หน่อยได้ไหมครับ ผมตอบไปแล้วว่าขอไม่ขึ้น เพราะผมไม่พร้อมขอบคุณมากที่เป็นแฟนเพลงผม สุดท้ายเค้าก็ใช้วิธีกดดันให้ผมขึ้นได้จริงๆ
ผมไม่ได้โกรธ หรือรู้สึกร้าย ต่อทั้งนักดนตรีและเจ้าของร้านนะครับ ตรงข้ามกันผมมองว่าผมเป็นผู้ด้อยและอ่อนแอ ที่รู้สึกว่าใครจะมาทำกับผม บังคับผมสั่งผม โดยใช้วิธีที่ดูน่ารัก นุ่มนวล ยังไงก็ได้ หรือบางทีถ้าเจอคนร้ายๆ ก็อาจจะบังคับแบบเลวๆ ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ แค่นั้นเอง เราก็แค่เอาตัวออกมาจากที่เหล่านี้ กลับมาอยู่ในที่เล็กๆ ของเราดีกว่า
ลาก่อนครับ ร้านโรงxxx ที่น่ารัก”