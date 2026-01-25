“ตูน บอดี้สแลม” โพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิด “ก้อย รัชวิน” สตรีผู้เป็นทุกอย่างให้ตน ขอบคุณ 15 ปีที่อยู่เคียงข้าง

หลังจากที่นักร้องชื่อดัง “ตูน บอดี้สแลม” อาทิวราห์ คงมาลัย ต้องเข้ารับการผ่าตัด หลังตรวจพบว่าเป็นภาวะกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมและกระดูกงอก ร่วมกับมีการกดทับเส้นประสาทแขนซ้าย ทำให้มีอาการปวด อ่อนแรง เป็นเหตุให้ต้องพักรักษาตัวนานถึง 30 วัน โดยมีภรรยาคู่ชีวิต “ก้อย รัชวิน คงมาลัย” ดูแลไม่ห่าง
ล่าสุด หนุ่มตูนได้โพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับภรรยาแสนสวยในวัย 42 ปี ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมา 15 ปี รู้สึกโชคดีที่สุด รักที่สุด พร้อมโพสต์ภาพครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก ในหลายๆ โมเมนต์น่ารักอบอุ่น รวมถึงช่วงเวลาที่ก้อยคอยดูแลสามีเป็นอย่างดีระหว่างที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
“แด่ ภรรยาแสนสวยในวัยครบ 42 ขวบ สตรีผู้เป็นทุกอย่างให้กับผม และทุกๆ คนในบ้าน ในวันที่สุขสมหวัง และวันที่เหนื่อยล้าที่สุดตลอดเวลาที่รู้จักกันมา 15 ปีเต็ม กับผมเองที่ต้องผ่านการผ่าตัด และนอนโรงพยาบาลมาก็หลายครั้ง
ขอบคุณมากจริงๆ ที่ยังอยู่เคียงข้างกัน และช่วยดูแลกันและกันแบบนี้มาตลอด พ่อๆ โชคดีที่สุดครับ สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับแม่ๆ รักที่สุด #กำลังใจของพ่อๆ
ปล.ในส่วนของของขวัญวันเกิด และวาเลนไทน์ปีนี้ขออนุญาตยกยอดไปตอนบ้านเสร็จทีเดียวเลยนะครับแม่ๆ” พร้อมกับแท็กไอจีภรรยา ก้อย รัชวิน
งานนี้ได้มีคนในวงการบันเทิง และแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความรักของทั้งคู่ รวมถึงอวยพรให้ตูนหายป่วยไวๆ