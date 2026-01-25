“น้ำตาล–แนท–แอนนา” แท็กทีมตัวแม่ บุกบูธ Bestinternational เมาท์มอยทริปลับฉบับนางงามแบบไม่มีกั๊ก

เมื่อจักรวาลหมุนมาจอดที่ป้ายบูธ Bestinternational ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 31 ทำให้กลายเป็นจุดเช็กอินที่ร้อนแรงที่สุดในงานทันที เมื่อ 3 สาวงามดีกรี Miss Universe Thailand อย่าง “น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ , แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์“ และ ”แอนนา เสืองามเอี่ยม“ แท็กทีมกับอินฟลูเอนเซอร์ตัวจี๊ดอย่าง ”บูม ยุทธภูมิ แก้วเข้ม (บูมเทยกะทะ)“ มาสาดความปังจนแฟนคลับและสายเที่ยวต้องรีบฝ่าฝูงชนเข้ามามุงกันแน่นขนัด
ไฮไลต์เด็ดที่ทำเอาหลายคนหูผึ่งไม่ได้มีแค่ความสวยสับระดับ HD ของเหล่าตัวแม่เท่านั้น แต่เป็นช่วงเปิดกระเป๋า เมาท์ทริปบนเวทีที่ทั้ง 3 สาว ผลัดกันแชร์เทคนิคการเที่ยวสไตล์นางงามแบบไม่มีกั๊ก ตั้งแต่เทคนิคการจัดกระเป๋ายังไงให้เหมือนยกตู้เสื้อผ้าไปโชว์ ไปจนถึงไอเทมลับกู้หน้าพังเวลาเจออากาศเปลี่ยน พร้อมชี้เป้าแลนด์มาร์กใหม่ ๆ ที่สายคอนเทนต์ห้ามพลาดเด็ดขาด
งานนี้ทำเอา แม่บุ๋ม กุลชลี ปรีชญาดีกุล บอสสาวคนเก่งแห่ง Bestinternational ยิ้มแก้มปริจนหุบไม่ลง เพราะนอกจากกระแสตอบรับจะถล่มทลายแล้ว ยังถือโอกาสฉลองก้าวสู่ปีที่ 13 แบบเล่นใหญ่ไฟกะพริบด้วย “แคมเปญ 5 Plus” ที่เอาใจสายเที่ยวแบบตะโกน ใครที่กำลังเล็งทริปยุโรป หรือเอเชียเก๋ๆ กว่า 50 เส้นทางทั่วโลก ต้องรีบไปตำเพราะของพรีเมียมเขาแจกกันแบบไม่อั้น
ใครที่พลาดช็อตเด็ดวันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะยังมีเหล่าซุปตาร์ตบเท้ามาร่วมงานทุกวันอย่างคับคั่งจัดเต็มวันเสาร์ที่ 24 มกราคม พบ “แอร์ ภัณฑิลา” และ ”เก่ง ธชย“ วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พบกับ “ซินแสเป็นหนึ่ง” และ ดีเจอารมณ์ดี “บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์“ สุดเซอร์ไพรส์! คุณพ่อสุดฮอต “บี้ ธรรศภาคย์” จะบุกเวที Bestinternational ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 31 (TITF #31) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 5–6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์