xs
xsm
sm
md
lg

“โอ๋ ภัคจีรา” พรีเซนเตอร์ OH LALA ถ่ายทอดประสบการณ์จริงผอมเป็นคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งของ “โอ๋ ภัคจีรา” หลังเจ้าตัวเผยเซ็ตภาพแฟชั่นชุดหนังสุดแซ่บลงในอินสตาแกรม สร้างเสียงฮือฮาตื่นตะลึงให้กับชาวเน็ต ในลุคใหม่ที่ดูสดใส แข็งแรง และมั่นใจ เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง และพลังชีวิตอย่างชัดเจน

“โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์” เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครั้งนี้ว่า ไม่ได้เกิดขึ้นจากทางลัด แต่เป็นผลจากการปรับไลฟ์สไตล์อย่างจริงจัง ทั้งการเลือกอาหาร การดูแลสุขภาพ และการมีตัวช่วยที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเอง มองว่าการกลับมาดูแลตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ให้ผอมลงเท่านั้น แต่ให้รู้สึกดีกับตัวเองจากข้างในด้วย จากภาพแฟชั่นที่โอ๋ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรม ทั้งวงการบันเทิง แฟนคลับและคนทั่วไป ได้มีคำถามจำนวนมากเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลรูปร่าง และวันนี้ โอ๋จะมาถ่ายทอดบอกประสบการณ์ตรง ผ่านการรับหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “OH LALA (โอ ลาลา)” ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันนี้ (วันที่ 23 มกราคม 2569) ณ ESC Park Hotel รังสิต

“OH LALA เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่โอ๋ได้เลือกใช้ควบคู่กับการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับการควบคุมการกินอาหารตามหลักโภชนาการโอ๋ ชอบเรียกวิธีนี้ว่า สูตรลงลิฟต์ ค่ะ เพราะมันไม่ใช่การกระโดดข้ามขั้น แต่เป็นการค่อยๆ พาตัวเองลงมาอย่างมีวินัย สามารถดูแลรูปร่างของตัวเองได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยน้ำหนักลดลงประมาณ 20 กิโลกรัม ภายในระยะเวลาไม่นาน ทั้งนี้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและการดูแลตัวเองในภาพรวม

สำหรับโอ๋การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องรูปลักษณ์ แต่คือการกลับมามีความมั่นใจ และพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นในการดูแลตัวเองอย่างจริงจัง โอ๋เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจริง เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง และให้เวลากับมัน การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้ค่ะ”












“โอ๋ ภัคจีรา” พรีเซนเตอร์ OH LALA ถ่ายทอดประสบการณ์จริงผอมเป็นคนใหม่
“โอ๋ ภัคจีรา” พรีเซนเตอร์ OH LALA ถ่ายทอดประสบการณ์จริงผอมเป็นคนใหม่
“โอ๋ ภัคจีรา” พรีเซนเตอร์ OH LALA ถ่ายทอดประสบการณ์จริงผอมเป็นคนใหม่
“โอ๋ ภัคจีรา” พรีเซนเตอร์ OH LALA ถ่ายทอดประสบการณ์จริงผอมเป็นคนใหม่
“โอ๋ ภัคจีรา” พรีเซนเตอร์ OH LALA ถ่ายทอดประสบการณ์จริงผอมเป็นคนใหม่
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น