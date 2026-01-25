“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก“ แฟนตัวจริง TWINKLE ร่วมงาน POP MART เปิดตัว TWINKLE TWINKLE EVENT ณ สยามพารากอน

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารของ POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก สร้างปรากฏการณ์ความคิวท์ครั้งใหญ่ เปิดตัว “TWINKLE TWINKLE EVENT” ครั้งแรกในประเทศไทย ณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ยกจักรวาลแห่งความน่ารักของคาแรคเตอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมและครองใจนักสะสมทั่วโลก มาให้แฟน ๆ ชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
ภายในงาน พบกับไฮไลต์สุดพิเศษ อาทิ จุดถ่ายภาพแลนด์มาร์กประจำงาน ฟิกเกอร์ Big Balloon TWINKLE TWINKLE จากคอลเลกชัน Crush On You Series ความสูงกว่า 7 เมตร พร้อม Installation ธีม Crush On You เวอร์ชันใหม่ ที่สายคอนเทนต์ห้ามพลาด รวมไปถึง POP-UP LIMITED Collection ที่มีเฉพาะที่นี่ พร้อมสัมผัสคอลเลกชัน TWINKLE TWINKLE ใหม่ล่าสุด รวมถึงคอลเลกชันสุดฮิตที่ทั่วโลกตามหา รวบรวมมาไว้มากที่สุด ทั้ง Limited Collection, New Collection, Hot Items และสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยกมาอย่างครบครัน
เพิ่มความสดชื่นรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยการกลับมาของ TWINKLE TWINKLE POPSICLE ไอศกรีมรสใหม่ Strawberry Milk เปรี้ยว หวาน มัน อร่อยลงตัว วางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย และเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น อีกทั้งยังสามารถร่วมเก็บโมเมนต์สุดคิวท์ที่ Photo Booth พร้อมรับรูปดีไซน์กรอบ TWINKLE TWINKLE กลับบ้านเป็นที่ระลึก และสนุกกับโซนกิจกรรมพิเศษมากมาย
ศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) กล่าวว่า “POP MART THAILAND รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือจาก POP MART INTERNATIONAL จัดงาน TWINKLE TWINKLE EVENT ครั้งแรกในประเทศไทย และดีใจที่ทุกคนจะได้รู้จักและใกล้ชิดกับคาแรคเตอร์ TWINKLE TWINKLE มากขึ้น ผ่านประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุข ความน่ารัก ตลอดทั้งงานนี้”
นอกจากนี้ POP MART ยังได้รับเกียรติจาก คุณต้าซิน (Da Xin) ศิลปินผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ TWINKLE TWINKLE มาร่วมงานเปิดตัวในวันที่ 22 มกราคม 2569 และเตรียมพบแฟน ๆ อย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรม FANSIGN สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในวันที่ 23 – 24มกราคม 2569 อีกทั้งเพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้นกับการปรากฏตัวของนักแสดงสาวชื่อดัง
“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” แฟนตัวจริงของ TWINKLE TWINKLE ที่มาร่วมสร้างสีสันและถ่ายทอดความน่ารักอบอุ่นในงานเปิดตัวครั้งนี้ร่วมตกหลุมรักความคิวท์ไปพร้อมกันในงาน TWINKLE TWINKLE EVENT ระหว่างวันที่ 23มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสินค้าใหม่ ๆ ได้ที่ Facebook: POP MART THAILAND และ Instagram, Twitter, TikTok: popmartth