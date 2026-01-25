“กระติ๊บ ชวัลกร” เลือกเดินหน้าต่อ แม้จะเสียใจมากๆ เพจดังเล่าโคตรเจ็บ 15 ปีไม่มีความหมาย ตลอดไปไม่มีจริง

ทำเอาชาวเน็ตสงสารจับใจเมื่อ “กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล” ออกมาเล่าสาเหตุล้มงานแต่งงาน กับแฟนหนุ่มที่คบกันมา 15 ปี “ปั่น พจศกร” มีแผนจะจัดในวันที่ 24 มกราคม 2569 หลังรู้ความจริงบางอย่างจากผู้หญิงอีกคน
ด้านเพจ ตามติดชีวิตแม่บ้านแขก ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวของ กระติ๊บ ชวัลกร ในฐานะคนสนิท ว่า….
“เสียใจกับติ๊บที่สุด ตอนที่รับโทรศัพท์และได้ยินคำที่ติ๊บพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ ใจมันวูบเหมือนมันเกิดขึ้นกับเราเอง
ที่มันวูบมากเพราะการอยู่กันมา 15 ปี แล้วมันต้องจบอย่างที่ 15 ปีมันไม่มีความหมาย มันโคตรเจ็บปวดแทน มันเป็นการตอกย้ำคำว่าตลอดไปมันไม่มีจริง ต่อให้จะคบกันมานานเท่าไหร่ มันก็ไม่การันตีจริงๆว่ารักของเราจะอยู่ตลอดกาล
“แม่ หนูเดินหน้าต่อ แม้หนูจะเสียใจมากๆ“
นี่สิ่งที่ติ๊บพูดเอาไว้ และคิดต่อว่าตัวเองต้องทำยังไงกับชีวิตต่อ งานสำคัญที่ลูกค้าจองมา ต้องหาที่ลงให้ได้ ต้องทำให้ดี จะไม่ต้องยอมเสียงาน อาหารที่ทำจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวัง
ตั้งแต่รู้จักกระติ๊บ ชวัลกรมา ไม่เคยมีสักครั้งที่ผู้หญิงคนนี้จะอวดอ้างว่าฉันดารา หรือพูดถึงอะไรฟุ่มเฟือย ติ๊บอยากแต่จะทำงาน สร้างอนาคต อยากมีเงินเผื่อจะมีลูก ลูกจะได้ไม่ลำบาก มีอะไรขายได้ขาย ทำงานเต็มที่จนฉันล้อบ่อยๆว่าจ้างร้อยเล่นล้าน
ตลอดเวลาติ๊บไม่เคยขอใช้ประโยชน์อะไรหน้าเพจเลย สิ่งเดียวที่ขอคือเคสที่ลูกคนรู้จักถูกทำร้าย เพราะสงสารแม่และเด็ก ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์ของตัวเอง ติ๊บมาหาแทบจะทุกครั้งที่กลับไทย มากินข้าวด้วยกัน โทรเม้าธ์ตลอด คือเป็นเพื่อนเป็นน้องที่น่ารักมากจริงๆ
อุ่นบอกติ๊บว่า 'Everything happens for a reason' อะไรที่มันเกิดขึ้น มันมีเหตุผลในตัวมันเสมอ และมักจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหันกลับขอบคุณกับเหตุการณ์ที่มันผ่านมา
ต่อจากนี้ขอให้ติ๊บมีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้สภาพจิตใจกลับมาดีขึ้นโดยไว รู้สึกเสียใจแต่มันไม่มีความเจ็บปวดไหนอยู่กับเราตลอดกาล ติ๊บเป็นคนที่แม้เสียใจขนาดไหน แต่ยังมีสติในเรื่องอนาคต การเงิน ความปลอดภัยจนเราทึ่ง การครองสติ และศีลธรรมที่ติ๊บมี จะไม่มีวันทำให้ติ๊บจมลงค่ะ
ใครมีงานอะไรจ้างติ๊บได้นะคะ งานแคเทอริ่งอลังการมากๆ เห็นมากับตาเนื้อว่าทำงานเกินราคาจ้าง และเป็นนักแสดงที่ไม่แสดงในชีวิตจริง ใจถึงใจมากๆ ค่ะ
รักติ๊บนะ ❤️”
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ กระติ๊บ ชวัลกร มากมาย อาทิ ปี 2026 เป็นปีที่ 'สิ่งที่ใช่จะได้ไปต่อ และ สิ่งที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตค่ะ' ไม่ใช่แค่คุณกระติ๊บ แต่เป็นเช่นนั้นสำหรับเราทุกๆ คนด้วยค่ะ 'เราสูญเสียสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิต เพื่อให้มีพื้นที่ว่าง สำหรับการได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ที่ใช่กว่าเสมอ'✌️🤍 , ดีแค่ไหนที่เวลาชีวิตที่เหลืออยู่จะได้ใช้ไปกับเรื่องดีๆ เรื่องใหม่ อย่าเสียดายเวลา 15 ปี เราไม่ได้เสียอะไรไป เราได้อะไรมาต่างหาก ตอนอยู่ในช่วงนั้นมันมีสุขมากกว่าทุกข์แน่นอน เลือกตัวเองก่อน เป็นกำลังใจค่ะ✌️, Everything happens for a reason คือเรื่องจริง เราจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นเสมอจากสิ่งผ่านพ้นไป , โลกได้นำพา สิ่งที่ไม่คู่ควรออกจากชีวิตเราเก็บเอาหัวใจที่แตกสลาย ค่อยๆรักษาเท่าที่แรงมีความสุขอยู่ใกล้กว่าที่เราคิด เมื่อพร้อมแล้วเดินต่อไป ครับ ฯลฯ