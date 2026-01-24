“จอย ศิริลักษณ์” ควงสามี รักแรกและรักสุดท้าย เล่าเส้นทางรักห่างกันไป 28 ปี ได้กอดกันรู้ทันทีเหมือนได้กลับบ้าน คบ 1 เดือนแต่งงานเลย

หลังจากเข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายเล็กๆ ที่บ้านไปเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา “จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค”ขอควงสามีหนุ่มนักดนตรี “บี กฤษณะพงศ์”มาเปิดใจครั้งแรก ย้อนเล่าเส้นทางความรักที่ยาวนานกว่า 28 ปี จากรักแรกสู่รักสุดท้าย ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31
หลังแต่งงานเป็นยังไงบ้าง?
จอย : “ก็ดีค่ะ มันก็พิเศษ มีความสุขดีค่ะ”
บี : “ไม่เคยเป็นคู่สามีภรรยาที่ออกรายการครับ เป็นครั้งแรกที่เป็นสามีภรรยาแล้วออกรายการ”
28 ปีที่แล้วเจอกันได้ยังไง?
บี : “เริ่มจากบีเป็นนักดนตรี บีก็ไปอัดเสียงที่ห้องอัดหนึ่ง แล้วคิวบีอัดเสร็จแล้ว เราอยู่ในห้องอัดอยู่เป็นเดือน รู้จักพี่ๆ ในห้องอัด โปรดิวเซอร์ของจอยคือพี่อ๋อ อินคา ก็แนะนำให้บีรู้จักกับจอย บีได้ถามพี่อ๋อ ว่าน้องมีวงแบ็กอัปหรือยัง ก็ได้ร่วมงานกับจอย ส่วนจุดเริ่มต้นในการคุย พอช่วงโปรโมตหมดไป ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำอย่างอื่น จอยไปออกรายการข่าวช่องนึงตอนเช้าเลย บียังไม่ได้นอน เห็นเขาทำทรงผมทรงใหม่ ก็เลยเพจเจอร์ไปหาเขา”
จอย : “สมัยนั้นเพจเจอร์ (หัวเราะ)”
บี : “ก็ส่งไปประมาณว่าเปลี่ยนทรงผมทรงใหม่น่ารักจัง ดูดีจัง อะไรสักอย่าง”
จอย : “ตอนนั้นจอยก็โทรไปเลย เอาจริงๆ ตอนนั้นจอยจำไม่ค่อยได้ เขาบอกจอยโทรกลับมาหาบีเลย ซึ่งก็เป็นไปได้ค่ะ”
บี : “ก็ทักทายกันว่าบีเหรอ ยังไม่นอนเหรอ ทำอะไรอยู่ ที่ได้คุยและได้เจอกัน ปัญหาอย่างเดียวคือมีเรียนบ่าย แล้วรายการ 6 โมง 8 โมงเลิกแล้ว”
จอย : “มันมีช่วงเวลาเหลืออยู่”
บี : “เขาไม่รู้ไปไหน ก็เลยแวะมาหา ตอนนั้นมีโทรศัพท์บ้านครับ เขาไม่รู้จะไปไหน เขานัดเพื่อนฝูงมารวมตัวกันก่อน ก่อนไปมหาวิทยาลัย”
อบอุ่นเซฟโซนอย่างนี้กี่เดือนกี่ปี?
บี : “ประมาณ 2 ปีครับ ตอนนั้นยังงงอยู่ ไม่ได้ให้สถานะอะไรเลย”
จอย : “ไม่มีสถานะ ความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น มันก็เหมือนเป็นแฟน แต่ไม่มีสถานะให้กันค่ะ”
บี : “เป็นแฟนนี่แหละครับ แต่ว่าไม่บอก”
จอย : “ไม่ได้พูดว่าเป็นแฟนกัน”
บี : “ไม่เคยพูดกันชัดเจน”
จอย : “ไม่เคยพูดว่าเป็นแฟนนะ ไม่มี แต่อยู่ใกล้กันมากๆ กินข้าวที่บ้านเขา เข้านอกออกใน ก็เหมือนเขาดูแลเรา มันก็เป็นแฟนกัน แต่ไม่พูดกันว่าเป็นแฟนกัน”
จอยตั้งกติกาในใจ ถ้าไม่บอกเป็นแฟนจะเลิก?
จอย : “ตอนนั้นรู้แหละว่าเขาไม่กล้าที่จะพูด”
บี : “ไม่กล้าบอกเขา แล้วอยู่ๆ เขาก็หายไป ตอนแรกหายไป 3 วัน มาลองเก็บความรู้สึกกันว่าตอนนั้นรู้สึกยังไง บีรู้สึกใจหายวูบเลย คิดถึง ทำไมไม่โทรมา หายไป 3 วัน พอกลับมาก็สดใส สว่าง อยู่ดีๆ ก็เปิดประตูเข้ามา จากเรามืดๆ อึมครึม เราสว่างขึ้นมาทันทีว่าจอยกลับมาแล้ว แต่ก็ยังไม่พูด ยังไม่บอก เอาจริงๆ ไม่กล้าครับ เขาระดับนางเอก เราไม่กล้าคิดขนาดนั้น จอยเขานางเอกเบอร์หนึ่งในยุคนั้น ในสายตาบี จากนั้นเขาก็หายไปเลย”
จอย : “ไปจริงแล้ว”
ไม่ได้มีการบอกว่าเราหยุดความสัมพันธ์ หายไปเฉยๆ เหรอ?
บี : “เท่าที่จำได้เป็นแบบนั้น”
ที่กลับมาคุยล่าสุดแล้วมันต่อกันติด เป็นเรื่องอะไร?
บี : “เรื่องงานครับ บีทักไอจีเขา อยู่ๆ ก็ไปทักเฉยๆ เลย ตอนนั้นเขาลงรูปแต่งตัว บีก็ไปทักว่าลุคนี้ดูเท่จัง ก็ไม่ทราบเหมือนกันที่ทักไป รู้สึกครั้งนี้อยากคอมเมนต์”
จอย : “จังหวะตอนนั้น จอยเพิ่งไปร้องเพลงกับยุ้ย ปัทมวรรณช่วยเรื่องน้ำท่วม ช่วยเรื่องชายแดน มีฟีดแบ็กอยากเห็นกลับมาร้องเพลง ก็คุยกับยุ้ยว่าหรือเราจะร้องเพลงคู่กันน่าจะดี ไปเป็นเพื่อนกันก็สนุก อยากทำ ถ้าอย่างนั้นเราต้องมีแบ็กอัปนะ ในใจก็นึกถึงเขาคนแรกอยู่แล้ว เราก็คิดว่าเดี๋ยวต้องหาคอนแทคก่อนนะ ไม่รู้พี่บีใช้เบอร์เดิมหรือไงยังไง แค่คิดยังไม่หา คืนนี้จะกลับไปหาคอนแทค ก็เห็นเขามาเมนต์พอดี”
หลังจากเมนต์นี้เหมือนกลับมาต่อกันติด?
จอย : “ก็โทรเลย พอเขาตอบปุ๊บก็ดีเอ็มไปเลยว่าขอเบอร์หน่อยจะคุยเรื่องงานด้วย เขาก็โทรคุยเลยตอนนั้น เขาไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดเราก็บรีฟสั้นๆ เดี๋ยวค่อยคุยกัน เพราะเขากำลังเดินทางอยู่ ก็บอกว่าจอยกับยุ้ยอย่างนี้ๆ ก็เล่าให้เขาฟัง เขาเดินทางขึ้นเขาไม่มีสัญญาณ แต่พอลงมาเขาก็โทรกลับมา ก็คุยกัน พอกลับกรุงเทพฯ แล้วถึงได้คุยงานเป็นเรื่องเป็นราว คุยงานล้วนๆ นัดถึงจุดที่ว่าไปซ้อมเพลง แกะเพลง ให้วงแกะเพลงก่อนแล้วนัดซ้อมกัน ก็มีการซ้อมเพลงครั้งที่หนึ่ง กับวงพี่บี และยุ้ย ปัทมวรรณ”
ไม่เจอกัน 28 ปี แล้วไปเจอกันในห้องซ้อม?
จอย : “ใช่ค่ะ”
บี : “ต่างคนต่างมีในใจว่าคิดถึงมากๆ”
จอย : “คิดถึงมาก ถ้าเจอแล้วจะต้องยังไงดี จะทำยังไงดี อยากกอดเนอะ แต่เอ๊ะ มันจะดีไหมนะอะไรแบบนี้ ที่มาคุยกันทีหลังว่าต่างคนต่างคิด”
บี : “แต่ไม่ได้ทำ”
จอย : “พอถึงหน้างานไม่ได้ทำ เพราะด้วยบรรยากาศเราคิดว่าไม่เหมาะมั้ง ดูทรงเขาด้วยว่ายังไง กลัวเราเป็นผู้หญิงเราเข้าไปแล้วไม่สุภาพ เขาก็บอกว่าเขากลัวจอยจะอะไร ก็เลยกลายเป็นมองกันแล้วไปทำงานเถอะ อารมณ์นั้นค่ะ”
รู้สึกเหมือนกันทั้งสองคน รู้สึกคิดถึง อยากกอด ไม่เจอกัน 28 ปี ใจเต้นกันทั้งคู่ไหม?
บี : “ผมเป็น เวลามองเขา สบตากันไม่ได้เลย”
จอย : “ทำงานอย่างเดียวเลย เขาก็รู้ด้วยว่าเราเก็บทรงเหมือนกัน เพราะเราเรียกเขาว่าพี่บี ปกติเราเรียกเขาบีบี เหมือนข้อความก็งงตัวเองจะเรียกว่าอะไร หลังห้องซ้อมต่างคนต่างแยกย้ายกลับค่ะ”
จนเข้าห้องซ้อมครั้งที่ 2 มีโมเมนต์ได้อยู่ด้วยกัน 2 คน?
บี : “วันนั้นคนที่ขับรถให้จอยติดธุระต้องเก็บบูธของจอย”
จอย : “จอยทำขนมออกบูธ แล้ววันนั้นปิดบูธ เวลามันชนกันกับตอนซ้อม ก็ให้พี่เขาไปเก็บบูธแทนหน่อย”
บี : “ผู้ดูแลอีกคนก็ไม่สบาย ป่วย”
จอย : “จังหวะมันได้”
บี : “ก็เป็นหน้าที่บีที่ต้องไปส่ง เป็นผู้หญิงมันอันตราย ระหว่างนั้นเราก็คุยกัน ระหว่างที่ซ้อมครั้งที่หนึ่งมาครั้งที่สอง คุยกันทางโทรศัพท์ก็เริ่มเปิดใจกันแล้ว ก็เลยขอเขาตรงๆ เลยว่า ถ้าซ้อมครั้งที่สอง เจอกันขอกอดได้ไหม แต่ก็ยังไม่ได้กอด”
จอย : “ซีรีส์นี้ยาวนิดนึง มันถึงบ้านแล้ว ต้องลงจากรถ คนเรามันรู้กันว่าเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอยู่กันสองคนอีกเมื่อไหร่ ครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ เพราะปกติเราก็มีผู้ติดตาม เขาก็โอเค เขาจับมือเรา เราก็ให้เขาจับมือ พอจอดรถ เขาก็หันมาสบตาเรา เราก็มองอะไร เราเขิน ไม่รู้จะไปทางไหนดี เราก็เลยซุกไปในเสื้อเขา (หัวเราะเขิน) มันไม่มีที่หลบ อาจเป็นเพราะเมื่อก่อนเราเคยคบกันไง มันไม่ใช่ว่าคนอื่นเพิ่งมาจีบ อยู่ดีๆ ไปซบอก แต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนแล้ว นี่คือที่ปลอดภัยของเรา มันก็ไปเองอัตโนมัติ“
บี : “ผมก็แอ่นอกรับเลย”
จอย : “จอยก็ถอนตัวออกมา เก็บทรงได้แล้ว”
บี : “แต่ไม่ใช่แป๊บเดียว นานพอสมควร พอเขาซบ เราก็ไม่ได้ตัวแข็ง มีลูบ”
จอย : “เราก็ผลักออกมา ทีนี้เขาก็ทวงสัญญา”
บี : “ก็ถามเขาว่าขอกอดได้ไหม ขอตรงๆ นี่แหละครับ จอยก็พยักหน้า เราก็เลยกอดกันในรถครับ”
ลองทำให้ดูหน่อย?
จอย : “(หัวเราะเขิน)”
บี : “(แซว) ทำเหมือนไม่เคย”
จอย : “เราก็บอกว่าได้ แล้วก็กอด (กอดกันในรายการ)”
บี : “กอดแน่นเลยครับ”
จอย : “กอดแล้วเราก็สตั๊นไปเลย ตัวแข็งเลย พอกอดแล้วสตั๊นเขารู้ เขาก็เลยเอ่ยถาม”
บี : “นั่นเป็นกอดแรกที่ห่างกัน 28 ปีไม่ได้กอด คิดถึงอยู่แล้วก็กอดแน่นมาก ได้ถามเขาว่ารู้สึกยังไงที่บีกอด น้ำตาจะไหล”
จอย : “เขาให้พูดออกมา ตอนนั้นก็อยู่ในอกเขาแหละ ก็บอกว่ารู้สึกเหมือนกลับบ้าน ตอนนั้นเพิ่งรู้ตัวว่าเหมือนกลับบ้าน ความรักเราอยู่ตรงนี้ เรารักเขานี่ ความรักมันเป็นแบบนี้เหรอ เราก็ไม่ใช่เด็ก แต่เรารู้แล้วว่านี่คือคนที่เรารัก และรักมาตลอด แต่ต้องเก็บทรง ไม่งั้นน้ำตาไหล”
มีความรู้สึกไม่ชัดเจนเกิดขึ้นอีกครั้งในตัวบี?
บี : “เอาจริงๆ ก็ทั้งสองคน เราก็ห่างกันไปนาน พอมาเจอกัน จอยก็ตั้งธงแล้วจะอยู่คนเดียว”
จอย : “ไม่อยากมีใครตอนนี้ ไม่อยากมีใครทำให้ใจสั่น ไม่อยากแกว่ง เรามีประสบการณ์ความรัก เราก็เข้าใจแล้ว ความรักก็แบบนี้แหละ วนเวียนอย่างนี้แหละ พอแล้ว รู้สึกว่ากำลังรักตัวเอง สบายใจ ฉันแฮปปี้เลย ไม่คิดเลยว่ากอดนั้นจะทำให้เรารู้สึกว่า คำว่ากลับบ้านเกิดขึ้น แล้วมันเป็นเรื่องใหม่ของเราจริงๆ เหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าความรักเป็นแบบนี้เหรอ”
ต่างคนต่างกลัว ต่างคนก็ต่างถอย?
จอย : “จอยบอกเขาว่า จอยไม่อยากมีใครตอนนี้นะ ถ้าบีรู้สึกตรงกันก็เก็บความรู้สึกดีๆ ของเราเอาไว้แบบนี้ดีกว่า สถานะประมาณนี้นะ ทำงานด้วยกัน”
บี : “ผมก็ฟังไว้ครับ แล้วใช้ความรู้สึก พอรู้แล้วมันห้ามไม่ได้เลย ขนาดตั้งตัวเองเอาไว้ว่าจะไม่มีใครแล้ว ก็ห้ามตัวเองไม่ได้เหมือนกัน ความรู้สึกมันพาไป จัดการไม่ได้ครับ”
โมเมนต์ขอเป็นแฟนอย่างเป็นทางการ?
บี : “พอมันชัดเจน แล้วได้เจอกันแล้วคราวนี้ ไปมาหาสู่กัน บีก็ขอตรงๆ เลยว่าขอเป็นแฟนได้ไหมเพราะในความรู้สึกบีโอกาสครั้งนี้ไม่ได้กลับมาง่ายๆ พอมันกลับมาก็ไม่อยากให้มันหลุดมือไป เราก็คีฟความรู้สึกคีฟคนนี้ คีฟความรักเอาไว้ให้ได้ ก็เลยขอเขาเป็นแฟน”
จอย : “สุภาพสตรีอย่างเรา (หัวเราะ) ที่อยากอยู่คนเดียว เราก็ตอบว่าได้ เพราะเห็นว่าเขาตกผลึกแล้ว เขาตั้งใจมา เขาทำจริงจัง เขาโฟกัส เขาคุยว่าขอเป็นแฟนนะ เป็นแฟนบีนะ เรารับรู้ได้ว่ามันผ่านการตกตะกอนมาแล้ว เขาชัดเจน เราก็เลยโอเค ก็เลยตกลงเป็นแฟนกัน”
กว่าจะขอเป็นแฟน ใช้เวลาเท่าไหร่?
บี : “ประมาณเดือนนึงครับ (กลับมาคุยกัน ตัดสินใจเป็นแฟน แล้วตัดสินใจแต่งงานเลย ช่วงเวลาเร็วมาก จนหลายคนตั้งคำถามว่าสาเหตุอะไรถึงตัดสินใจแต่งงานเร็ว?) ด้วยความที่บีกับจอยเคยคบกันมาก่อน ถึงไม่เปิดเผยแสดงสถานะอะไร แต่เราก็เรียนรู้กันมาตั้งนานแล้ว เรารู้ว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไง กลับมาคบกันคราวนี้ก็ไม่ต้องใช้เวลามาก ความรู้สึกมันชัดเจนมากๆ เริ่มต้นอยากทำให้ถูกต้องครับ เพื่อที่เวลาจอยไปไหนมาไหนจอยจะได้ไม่ต้องคอยตอบคำถาม ขออนุญาตผู้ใหญ่ให้ถูกต้องครับ ก็เลยเกิดจุดเริ่มต้น ค่อยๆ ขยายเป็นงานแต่งเล็กๆ แบบนี้”
เดิมทีจะผูกข้อไม้ข้อมือคือจบ แล้วทำไมถึงเพิ่มพิธี?
จอย : “จริงๆ เขามีซีนขอแต่งงานด้วยนะ เราก็เห็นความตั้งใจของเขา เราเห็นตั้งแต่เขาขอเป็นแฟนแล้วแหละ เพราะมันแตกต่างจากตอนนั้น พอขอแต่งงานเราก็ตกลง น้ำตาไหลกัน เราดีใจ พี่บีก็บอกว่าเราอยากทำให้ถูกต้องนะ เราอยากผูกข้อไม้ข้อมือ ในเมื่อเขาจริงใจแบบนี้เราก็ขอบคุณเขา ที่เขาให้เกียรติเรา ให้เกียรติครอบครัว ให้เกียรติคุณแม่ ทีนี้ถ้าจะผูกข้อไม้ข้อมือ จอยรู้สึกว่าถ้าเราจะเริ่มต้นชีวิตคู่กันก็เป็นเรื่องที่ดี เป็นมงคล น่าจะนิมนต์พระมาสวดมนต์หรือทำอะไรที่เป็นสิริมงคลกับเราดีมั้ยพี่บีบอกว่าดี แล้วเราจะทำที่ไหนดี เราบอกว่าเราทำง่ายๆ เงียบๆ เฉพาะในครอบครัว ก็ทำที่บ้านนั่นแหละ เราจะนิมนต์พระมาให้นั่งตรงนี้นะ มุมสวนเล็กๆ ข้างบ้าน ผูกข้อไม้ข้อมือ แล้วก็นั่งคุยกันไปมา ถ้าเราไหว้ผู้ใหญ่แล้วเราต้องสวมแหวนกันด้วยใช่มั้ยตรงนั้น งั้นก็มีพิธีสวมแหวน ผู้ใหญ่รดน้ำสังข์ให้พร ก็ทำที่บ้านได้ ก็เลยจบตรงนั้น ว่าเป็นพิธีแบบ 3 ขั้นตอน (กลายเป็นว่าเอาการ์ดด้วยดีกว่า แล้วส่งการ์ดปุ๊บ มะรืนแต่งแล้ว ทำไมเลือกวันที่ 8 ม.ค.?) ฤกษ์งามยามดีของปีใหม่เป็นวันนั้นด้วยค่ะ เราก็คิดตรงกัน”
มีอะไรอยากบอกชาวเน็ต?
จอย : “ขออนุญาตกราบขอโทษผู้ใหญ่ฝั่งบีและฝั่งจอย ที่ไม่ได้เชิญล่วงหน้าหรือทั่วถึง เพราะความตั้งใจคือจัดเล็กๆ เท่านั้นจริงๆ ถ้าเราแพลนเป็นการแต่งงาน เราคงได้เชิญด้วยตัวเองด้วย ขอบคุณแฟนคลับ ขอบคุณชาวเน็ตจริงๆ เพราะข้อความอวยพรเราเยอะมาก เราได้อ่านและหลายๆ ข้อความอวยพรเราจริงจัง ส่งพลังดีๆ ถึงเรา อันนี้เราขอบคุณมากจริงๆ เราไม่ได้คิดเลยว่าทุกคนจะอวยพรอะไรให้เรามากขนาดนั้น เรานั่งอ่านแล้วก็ร้องไห้กันสองคน ทำไมเขาอวยพรเราดีจังเลย ที่ตั้งใจมารายการคืออยากได้โอกาสขอโทษผู้ใหญ่และขอบคุณแฟนๆ ทุกคน คนดูที่อวยพรให้กับเราค่ะ”
เตรียมตัวมีลูกเลย?
บี : “หลังจากแต่งก็ได้ปรึกษาคุณหมอก่อน เราอายุเยอะกันทั้งคู่แล้ว โดยเฉพาะจอยก็อยากรู้ เราไม่มีความรู้จริงๆ ก็ไปปรึกษาแพทย์ว่ามีได้ไหมพร้อมตั้งครรภ์ไหม คุณหมอก็ให้ความรู้หลายแบบ จนเราได้ผลสรุปว่าเราจะมีวิธีธรรมชาติ”
จอย : “ตอนนี้จอย 48 เต็ม เข้า 49 ที่ไปปรึกษาคุณหมอ เราอยากรู้ว่าถ้าเราปรึกษาคุณหมอ แล้วคุณหมอบอกว่าเราไม่ควรตั้งครรภ์ เราจะได้รู้ว่ามีชีวิตคู่แบบไหน แต่ทีนี้คุณหมอบอกว่าร่างกายเราพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้ ถ้าเราจะไปวิธีทางธรรมชาติ ถ้าสมมติว่ามี ถ้าน้องมาจริงๆ เราอาจต้องดูแลใกล้ชิด สมัยนี้การแพทย์ก้าวหน้าค่ะ เราจะได้ดูว่าเขาพัฒนาการดีไหม เจริญเติบโตดีไหม”
มีอะไรอยากบอกภรรยา?
บี : “เอาตรงๆ ก็ไม่คิดไม่ฝัน (จอยเขินซบไหล่) บอกได้คำเดียวว่ารัก ตลอดชีวิตไม่รู้จักคำนี้ เพิ่งมารู้จักกับจอยว่ารัก”
จอย : “โห (ซบ)”
จอยอยากบอกอะไรคุณสามี?
จอย : “ยากจัง ขอโทษนะเวลาสำคัญมันจะพูดไม่ได้จริงๆ ก็รักค่ะ เขาเป็นรักแรกรักเดียวของจอย ขอบคุณจริงๆ”
บี : “(จุ๊บแก้ม)”
