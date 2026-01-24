“ปู มัณฑนา” โผล่คอมเมนต์พ่อนักศึกษาชี้แจง ยินดีเป็นพยานให้ ชาวเน็ตถล่มกดขำ ป้าเกี่ยวไรด้วย

หลังจากที่มีการนำเสนอแชตไลน์สนทนาระหว่างนักศึกษาสาว 18 ปีลูกเจ้าของร้านสูทกับ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” รวมถึงฟังเรื่องราวจากปากทนายแก้วที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าว กระแสตีกลับไปทีอีกฝ่ายคือนักศึกษาสาวและคุณพ่อ “โชติ” ซึ่งคุณพ่อก็โพสต์ข้อความชี้แจงในโซเชียลสรุปเรื่องราวในมุมของตัวเอง ดังนี้
“เอาแบบนี้สั้นๆ นะครับ
1. ลูกสาวผมถูกกระทำอนาจารจริงๆ เหตุเกิด 12/9/68 ผมทราบเรื่อง 25/12/68
2. ผมไม่ได้ไปรับเงิน ค่าเสียหายใดๆ แม้แต่บาทเดียว
3. มีการแถลงข่าวจากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเมื่อวานนี้
4. เรื่องราว คดีความใดๆ ยังไม่มีการตัดสินว่าใครถูกใครผิด แต่ ผมและลูกสาว ครอบครัว ถูกนำเรื่องราวในอดีตมาขุดคุ้ยบิดเบือน ข้อมูลต่างๆ ขึ้นหน้าฟีด หลายๆเพจ ยอดวิว ยอดแชร์ เยอะแยะไปหมด
5. ข้อนี้ สำคัญมากๆ ผมและลูกสาวกลายเป็นจำเลยสังคมไปแล้ว ผมคือนักตบทรัพย์ ส่วนลูกสาวผมจากผู้เสียหายผู้ถูกกระทำกลายเป็นเด็กที่วางแผนเรื่องนี้ ... เอาจริงๆนะครับ ผมงงและเสียใจกับสิ่งเกิดขึ้นมากๆ ยิ่งผมปกป้องลูกมากเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บเท่านั้น...🤕 บางคนและหลายๆ คนทำเหมือนกับผมไปฆ่าใครตายมารึเปล่า หรือไปทำร้ายลูกหลานของเขามา ผมกำลังหาทางออกไปต่อ แต่ดูเหมือนน่าจะยากเหลือเกิน มันอาจจะเกินกว่า มนุษย์พ่อคนนึงจะเดินต่อไหวแล้ว
6. Pondonnews คุณลองอ่านข่าวที่ผมเขียน 7 ข้อนี้ให้ผมหน่อยได้มั้ยครับ
7. ถ้าเกิดผมเป็นอะไรไป อย่าทำร้ายครอบครัวผมอีกเลยนะครับ แค่นี้ก็ไม่มีที่อยู่ ที่ยืนในสังคมแล้วครับ
#นักรบมือเปล่า จะไปสู้อะไรกับ #นักเลงคีย์บอร์ด 😥”
ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นมากมายหนึ่งในนั้นคือ อดีตดาราสาว “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ”คู่กรณี ทนายแก้ว ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่า… “คุณพ่อคะ ปูและคนที่ได้รับผลกระทบกับรายการ พิธีกร และทนาย พวกเรายินดีขึ้นเป็นพยานให้คุณพ่อ ทั้งชั้น สน. และชั้นศาลค่ะ” คอมเมนต์ของปู ทำคนเข้ามากดหัวเราะเป็นหลักร้อย และมีเข้ามาคอมเมนต์ เรื่องนี้เกี่ยวไรกะป้า แล้วไปเป็นพยานเรื่องอะไร ตำรวจจะฟังป้าเหรอ ศาลเขาแยกแยะออกนะป้า แล้วป้าจะมาเป็นพยานคดีไหนอะ ??? , Pou Mantana คนกดหัวเราะอะไรกันคะ , อย่าใช้ประโยชน์จากใครเลยครับปัญหาของคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเองครับ