ลูกสาวเผยภาพล่าสุด “เด๋อ ดอกสะเดา” พร้อมจดหมายซึ้ง ขอบคุณน้ำใจตลกช่วยค่ารักษา เงินทุกบาทจะใช้อย่างโปร่งใส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่กลุ่มศิลปินตลกได้จัดคอนเสิร์ตระดมเงินช่วยค่ารักษาและค่ากายภาพบำบัดให้ “เด๋อ ดอกสะเดา” ที่ล้มป่วยด้วยโรคสโตรก รักษาตัวนานหลายเดือนแล้ว

ล่าสุดเฟซบุ๊ก “เปิ้ล ณภัทร สุขใจวสุ” ลูกสาวเด๋อ ได้โพสต์ภาพล่าสุดเด๋อ พร้อมจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเด๋อ ขอบคุณทุกคน ลั่นน้ำใจตลกยิ่งใหญ่จนไม่รู้จะตอบแทนอย่างไร ส่วนรายได้จากคอนเสิร์ต “เป็ด เชิญยิ้ม” และทนายจะเข้ามาช่วยดูแลให้เกิดความโปร่งใสที่สุด

“ความสำเร็จของงานคอนเสิร์ต ‘ลูกผู้ชาย นายเด๋อ ดอกสะเดา ศิษย์ช่วยครู น้องช่วยพี่ เพื่อนช่วยเพื่อน; ได้เสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดี

ณภัทร (เปิ้ล) ในฐานะลูกสาวของพ่อเด๋อ ขอใช้พื้นที่นี้กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตาและรักคุณพ่อเสมอมา

ณภัทรขอกราบขอบพระคุณศิลปินทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน, ขอบพระคุณคุณโอบะสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)

รวมถึงกราบขอบพระคุณ คุณอาทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็น อาเป็ด, อาหม่ำ, อากิ๊ฟ, อาโน๊ต ลุงเทพและศิลปินตลกศิลปินเพลงทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม

น้ำใจของทุกท่านยิ่งใหญ่จนณภัทรไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรให้ครบถ้วน

สิ่งที่ณภัทรทำได้ดีที่สุด คือการตั้งใจดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดในฐานะลูกสาวค่ะ

คุณพ่อจะเน้นย้ำเรื่องความกตัญญูรู้คุณ

เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ในส่วนรายได้จากคอนเสิร์ตได้รับความเมตตาจากอาเป็ดและทนายความ เข้ามาช่วยกำกับดูแลให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสและรอบคอบที่สุดค่ะ

ณภัทรขอยืนยันว่า ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะดูแลคุณพ่ออย่างเต็มกำลัง

เต็มความสามารถ และจะอยู่เคียงข้างดูแลท่านตลอดไปอย่างดีที่สุดค่ะ

สุดท้ายนี้ ณภัทรขอขอบพระคุณทุกกำลังใจ และทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้ครอบครัวของเรา ขอบพระคุณจากใจจริงค่ะ”








