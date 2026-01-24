“เป็กกี้ ศรีธัญญา” โอดตลกร้าย คดีตัวเองไม่จบ ทนายเจอข้อหาลวนลามสาว 18

ถูกคนในอดีตฟ้องแบ่งทรัพย์สินก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว ล่าสุด “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ยังต้องมาปวดหัว หลัง “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ซึ่งเป็นทนายช่วยทำคดีนี้ให้ โดนแฉลวนลามสาว 18 อีก ทำเอา “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ถึงกับโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว บอกนี่มันคือตลกร้าย
“มันจะมีผู้หญิงสักกี่คน ที่โดนผู้ชายฟ้องเรียกแบ่งทรัพย์สิน จ้างทนาย และทนายก็มีเรื่อง …… คอมเมอดี้ในคราบดรามาที่แท้จริง 🥹😅🥹 #ตลกร้ายมาก”
ทำแฟนคลับเข้ามาเมนต์ให้กำลังใจ อาทิ ถือว่าโชคดีจุ่มเจอแต่ตัวซีเคร็ทนะแม่, ต้องคำนี้เลยค่ะ #เกิดแต่กับตรู, แนะนำให้เลี้ยงนกครับ เพราะนกจะคอยบอกเราว่าจิ๊บๆ , หนูก็เคยเจอเป็นลูกความของทนายที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ เข้าใจเลยค่ะว่าคุณเป็กรู้สึกไง,ทำไมเกิดแต่กับเป็กกี้ เป็กกี้คนเก่งสู้ๆ น้า ฯลฯ