ย้อนเส้นทางรัก 15 ปี “กระติ๊บ ชวัลกร” ฟันฝ่าอุปสรรครัก จนถึงจุดเปลี่ยน ทำวิวาห์ล่ม!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ต้องบอกว่าเป็นข่าวช็อกสำหรับแฟนๆ หลังนักแสดงสาว “กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล” ออกมาประกาศล้มงานวิวาห์กับแฟนหนุ่มที่คบกันมากว่า 15 ปี อย่าง “ปั่น พจศกร” จากตอนแรกเป็นการเลื่อนเพราะติดภารกิจเรื่องงานและเรียน จนในที่สุดมารู้ความจริงจากผู้หญิงอีกคน เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกงานแต่งอย่างเป็นทางการ

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งแรกรัก 15 ปีที่แล้ว ทั้งคู่พบกันในงานปาร์ตี้ของมหาวิทยาลัย เรียกว่าอาจจะเหมือนพรหมลิขิตก็ได้ เนื่องจากสาวกระติ๊บที่กำลังกรึ่มๆ แล้วคิดว่าฝ่ายชายนั้นขโมยกระเป๋าสตางค์ของเธอ แต่ปรากฎว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่ใช้กระเป๋าเหมือนกัน โทรศัพท์เหมือนกัน กระติ๊บเลยแก้เก้อด้วยการกดเบอร์โทรตัวเองใส่เครื่องฝ่ายชายซะเลย ซึ่งปั่นก็ยอมรับว่าคืนนั้นเลยจำภาพผู้หญิงคนนี้ได้ติดตา ติดใจ ไม่ใช่แค่ความสวย แต่เพราะความความโก๊ะที่เกิดขึ้นนั่นเอง หลังจากนั้นก็เริ่มได้คุยกันมาเรื่อยๆ

กระติ๊บยอมรับว่าปั่นตรงสเปกทุกอย่าง ตัวสูง เล่นกีฬา และพูดได้หลายภาษา แต่ก็ต้องปรับตัวกันเยอะ เพราะฝ่ายหญิงก็ยอมรับว่าตนเองเป็นคนใจร้อน ขี้โมโห คิดเร็ว พูดเร็ว แต่กลับกันที่ฝ่ายชายไม่ค่อยพูด เวลามีปัญหาก็เลือกที่จะเงียบมากกว่า ซึ่งมีช่วงที่เคยเลิกกันไปครั้งนึง ตอนที่ปั่นต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ และได้ไปเจอสาวเกาหลีคนหนึ่งเข้า กระติ๊บเผยว่าตอนนั้นฝ่ายชายก็เจ้าชู้ไม่เบา เคยโทร.มาชวนตนไปกินสปาเก็ตตี้ที่บ้านในขณะที่พ่อแม่ฝ่ายชายไม่อยู่ ตนที่เป็นคนตรงๆ ก็ถามโพล่งไปเลยว่าถึงเวลา...แล้วเหรอ งานนี้ก็เลยทำเอาปั่นอึ้งไปเลย เป็นเหตุให้ห่างกันไป ฝ่ายชายก็ไปเรียนต่อพอดี

พอปั่นกลับมาและได้มาเจอกันอีกครั้ง ยอมรับว่ากำลังคบกับสาวเกาหลีอยู่ และตนก็เป็นช้อยส์ที่ฝ่ายชายกำลังเลือกด้วยเช่นกัน ปั่นเลยท้าขึ้นมาว่าขอจูบเพื่อเป็นการพิสูจน์หน่อย ถ้าประทับใจก็จะเลิกกับทางฝั่งสาวเกาหลี และมาคบกับกระติ๊บอย่างจริงจัง กล้าขอก็กล้าให้ แต่ให้เวลาคิดแค่ 5 นาทีเท่านั้น และนี่คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาคบกันอีกครั้ง และยาวนานมาถึงจุดที่ขอแต่งงานในที่สุด

แต่แล้วความฝันที่อยากจะแต่งงานในโบสถ์เล็กๆ แพลนจะมีลูก มีการไปคุยเรื่องการฝากไข่เรียบร้อย อยากใช้ชีวิตด้วยกันจนแก่เฒ่า สุดท้ายความลับจากผู้หญิงอีกคนก็มาถึง แม้ความฝันจะพังทลาย แต่ความสัมพันธ์ตลอด 15 ปีก็ยังมีภาพที่สวยงามให้จดจำ กระติ๊บพร้อมที่จะกลับไปเป็นเพื่อนกับปั่นในวันหนึ่งที่พร้อม ไม่มีความโกรธต่อผู้หญิงอีกคน ขอแค่เวลากลับมารักษาแผลใจตัวเองให้หายดีเท่านั้น










