ถามแทนใจโซเซียล “บีม จารุวรรณ” เป็นงง! ศักดิ์ศรีเท่ากับเงิน 10 ล้านเหรอ? “โดนอนาจาร” ทำไมไม่แจ้งความ แต่ไปแจ้งคนอื่นแทนเพราะ…

เรียกได้ว่ากรณี “ทนายฉาว - สาว 18” เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้าง เพราะทั้งสองฝ่ายได้ออกมาพูดในมุมมองของแต่ละคนไปแล้ว ซึ่งชาวโซเซียลก็เสียงแตกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน แบ่งแยกเป็นทีมทนาย และทีมสาว 18 ซึ่งฝั่งของผู้ถูกกระทำ ก็มีทนายความส่วนตัวและคุณพ่อเป็นคนให้ข้อมูล ส่วนฝั่ง “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” เองก็ตั้งโต๊ะแถลงร่ายยาวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมโค้งขอโทษ ยอมรับว่าไม่รู้ผีห่าซาตานตนไหนเข้าสิง
แต่มั่นใจว่าหลายคนคงสงสัยไม่ต่างอะไรกับ “บีม จารุวรรณ” นักร้องสาวเสียงห้าวว่า ถ้าโดนลวนลามดังที่เป็นข่าว ทำไมไม่ไปแจ้งความ แต่ไปแจ้งคนอื่นทำไม และเงิน 10 ล้านมาเกี่ยวอะไรกับการเรียกร้อง “ศักดิ์ศรี”
“ขออนุญาตตั้งคำถามแบบใสซื่อบริสุทธิ์ใจหน่อยนะคะ เพราะ Gu จะทำเป็นงงจริงๆ แล้ว…
.
1. เมื่อลูกสาวตัวเองถูกกระทำอนาจาร
ขั้นตอนปกติคือ โทร.แจ้งความ
แต่เคสนี้เลือก โทร.หาภรรยานักแสดงตลกชื่อดัง เลยอยากทราบว่า หรือจริงๆ แล้วภรรยานักแสดงคนนั้นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ?
หรือเป็นพนักงานสอบสวนเวรกลางคืน? Gu พลาดข่าวไหนไปรึเปล่า
2. ฝั่งพ่อพูดชัดมากว่า “10 ล้าน!!”
แต่อยากถามแบบคนไม่รู้กฎหมายเลยนะคะ
ถ้าลูกตัวเองโดนทำอนาจาร
สิ่งที่ควรทำอันดับแรกไม่ใช่แจ้งความ ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหรอ
หรือเดี๋ยวนี้คดีอาญามีเรตราคาเริ่มต้น?
3. ประโยคนี้ยิ่งงง
“ถ้ามี 1 ล้านไม่ต้องคุยหรอก เพราะทำธุรกิจหาได้เอง”
งั้น 10 ล้านนี่คืออะไรคะ
ขั้นต่ำก่อนจะรู้สึกอยากแจ้งความ?
หรือเป็นตัวเลขที่พอจะ “เรียกศักดิ์ศรีกลับมาได้”?
ถามเผื่อจะได้นั่งรอถูกจังหวะค่ะ
ในข่าวบอกว่า
“ไม่ได้ต้องการเงิน แต่ต้องการศักดิ์ศรีคืนให้ลูก”
งั้นขอถามแบบคนซื่ออีกครั้ง
ศักดิ์ศรีมีเรตราคาอยู่ที่ 10 ล้านพอดีเลยเหรอคะ ได้ครบโอนครบคือศักดิ์ศรีคืนทันที?
อีกข่าวหนึ่ง ตัวแทนของน้องบอกว่า
“อย่าขุดคุ้ย ถึงจะอายุเกิน 18 แล้ว แต่สมองและหัวใจยังเป็นเด็กอายุ 18 อยู่”
อันนี้ Gu ยิ่งงงค่ะ
สรุปน้องอายุเท่าไหร่กันแน่
18?
18 ขวบ 4 เดือน?
หรือ 19?
หรือกำลังตั้งใจให้ตัวเลขมันลื่นๆ จะได้เล่าไปคนละแบบในแต่ละข่าวเพื่อให้ไม่ตรงกันสักครั้งเดียว?
#18ขวบ1วันก็คือ18ขวบ1วัน
#ไม่ใช่18แบบเลือกใช้ตามบริบท
ทั้งหมดที่ตั้งคำถามมา
Gu ไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูก
ใครผิดก็ว่าไปตามผิด
แต่สิ่งที่งงคือ
ทำไมมันถึงถูกบิดไปเป็นเรื่อง “เรียกร้องศักดิ์ศรี”
แทนที่จะเป็นเรื่อง คดีอาญา?
ถ้าผู้กระทำความผิดมีความผิด
มันต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ไม่ใช่เรียกเงิน → จ่าย → จบ
แล้วความผิดหายไปตอนไหนคะ?
หรือความหมายคือ
“จ่ายแล้ว = ไม่ผิด = ไม่ต้องดำเนินคดี”?
ถ้าอย่างนั้นกฎหมายมีไว้ทำไม
เพราะไม่ว่าพูดยังไง
ข้อเท็จจริงมันก็ยังอยู่ว่า "เด็ก (อาจจะ) หรือ โดนทำอนาจาร".
หรือเงินมันเปลี่ยนความจริงข้อนี้ได้?
#ขอไม่รับคำขอโทษแต่รับเป็นเงินสดเท่านั้น
#Guไม่ได้เข้าข้างใครเพราะฉะนั้นรถทัวร์ไม่ต้องมาลงกู
#Guไม่สู้คน”