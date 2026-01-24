“ชาอึนอู” เจอกล่าวหาแรง แม่ตั้งบริษัทกระดาษเลี่ยงจ่ายภาษี พร้อมโทษปรับกว่า 400 ล้านบาท

แม้ตอนนี้ “ชาอึนอู” ไอดอลและนักแสดงหน้าหล่อระดับฟ้าประทานจะกำลังรับใช้ชาติอยู่ในกองทัพเกาหลีใต้ แต่ข่าวคราวล่าสุดทำเอาสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียว มีการกล่าวหาอย่างรุนแรงว่าเจ้าตัวเลี่ยงภาษี ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียค่าปรับสูงถึง 5-600 ล้านบาทกันเลยทีเดียว
ตามรายงานจากSports Kyunghyang ระบุว่า ชาอึนอู ได้ทำการเลี่ยงภาษี โดยที่แม่ของเขาได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อจัดการงานต่างๆของ ชาอึนอู ก่อนพบว่าเป็นบริษัทกระดาษไม่มีอยู่จริง
ชาอึนอู เป็นสมาชิกวง Astro ที่เคยอยู่ภายใต้สังกัด Fantagio ที่กลุ่มผู้บริหารมาจากกลุ่มทุนจีนที่ถูกจับในดคีฉ้อโกง ส่งให้บริษัทโดนอายัดทรัพย์จนศิลปินในสังกัดเกิดความไม่มั่นคงต้องแตกแขนงไปหาสังกัดใหม่ หรือตั้งสังกัดของตนเอง
ทาง ชาอึนอู ได้ก่อตั้งบริษัท Cha’s Gallery ขึ้นในปี 2019 โดยมีเจ้าตัวนั่งแท่นเป็นผู้บริหาร จากนั้นแม่ของเขาก็ได้เปลี่ยนโครงสร้างภายในและชื่อบริษัทไปเป็น D ANY LLC ในเดือน ก.ย. 2024
ปัญหาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทนั้นเกิดจากสถานที่จดทะเบียนและสถานะของบริษัท เดิมทีบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทตัวแทนบุคคลเดียวที่เมืองกิมโป แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบริษัทจำกัด (LLC) และย้ายที่ทำการไปอยู่ที่เดียวกับร้านอาหารปลาไหลบนเกาะกังฮวาในเมืองอินชอน ซึ่งเป็นร้านที่พ่อแม่ของ
ชาอึนอู เป็นเจ้าของ
ประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือ การเปลี่ยนสถานะบริษัทจากเอเจนซี่ที่มีบุคคลเดียว หรือ บริษัทที่จดขึ้นเพื่อจัดการดูแลตนเอง ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทจำกัด จะทำให้ชาอึนวูและมารดาของเขาหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลได้ เนื่องจากบริษัทจำกัดไม่ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบดังกล่าว อีกประเด็นหนึ่งคือ บริษัทจำกัดไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี
นอกจากนี้ การย้ายที่อยู่ของบริษัทจากกิมโปไปยังเกาะกังฮวาถูกมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวโดยเจตนามิชอบและมีกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ภายใต้พระราชบัญญัติการวางแผนเขตเมืองหลวงของเกาหลี เกาะกังฮวาถูกจัดอยู่ในประเภทพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการจัดการการเติบโต ซึ่งหมายความว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่นั่นสามารถหลีกเลี่ยงภาษีเมื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ บริษัท D ANY LLC ได้เพิ่มการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เข้าไปในรายการธุรกิจของตน ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขากำลังมองหาโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากข้อนี้ บริษัทยังถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจการ D ANY LLC ในลักษณะบริษัทกระดาษ เนื่องจากที่อยู่เป็นที่อยู่เดียวกับร้านอาหารปลาไหลของพ่อแม่ของเขา ไม่มีพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัท ไม่มีการทำงาน แต่เงินยังคงเข้าบริษัทเพื่อให้ได้จ่ายภาษีน้อยลงกว่าเดิมจาก 45% เหลือเพียง 25%
จากผลการตรวจสอบดังกล่าว กรมสรรพากรจึงสรุปได้ว่า ชาอึนอู ได้โอนรายได้ของตนไปยังบริษัท D ANY LLC เนื่องจากมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่ามาก โดยปกติแล้วเขาจะต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราสูงสุดถึง 45% ด้วยเหตุนี้ กรมสรรพากรจึงได้ออกหนังสือแจ้งเตือนให้เขาชำระภาษีเป็นจำนวนเงิน 20,000 ล้านวอน (ประมาณกว่า 400 ล้านบาท) ซึ่งนับเป็นคดีหลีกเลี่ยงภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงเกาหลี และเป็นอันดับ 6 ของโลก คดีหลีกเลี่ยงภาษีชื่อดังของฟ่านปิงปิง ในปี 2018 มีมูลค่ารวมประมาณ 98.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เจิ้งส่วง 36.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, คริสเตียโน โรนัลโด ประมาณ 19.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, วิลลี่ เนลสัน ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และชากิรา ประมาณ 14.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเพียงคนดังที่มีค่าปรับจากการหลีกเลี่ยงภาษีสูงกว่าเขา
อย่างไรก็ตามต้นสังกัดของ ชาอึนอู ระบุว่าพวกเขายังคงตรวจสอบคดีอยู่ และจะออกแถลงการณ์ผ่านที่ปรึกษาทางกฎหมายเมื่อตรวจสอบข้อมูลในคดีเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคาดว่าทางต้นสังกัดและครอบครัวจะใช้สิทธิ์ทางกฏหมายยื่นคัดค้านก่อนประเมิณ และรอทาง ชาอึนอู เสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติเพื่อออกมาชี้แจงทางกฎหมายต่อไป