“โอ๋ ภัคจีรา” ไม่สนคนท็อกซิก ลด 20 กิโลเพราะวินัย ไม่ใช่ตัดกระเพาะ ปลื้มแฟนชมเหมือนได้แฟนใหม่

“โอ๋ ภัคจีรา” คืนชีพร่างทอง สวยสับจนแฟนหนุ่มบอกเหมือนได้แฟนใหม่ เมินคนเม้าธ์ตัดกระเพาะ ยืนยันลด 20 กิโลด้วยวินัยล้วนๆ พร้อมแย้มข่าวดีเรื่องแต่งงานปีนี้อาจมีเซอร์ไพรส์
แฟนๆ ต่างตะลึง เมื่อคุณแม่คนเก่ง “โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์” โหมลดน้ำหนัก 20 กิโลภายในเวลาแค่เพียง 4 เดือน จากสาวอวบกลายเป็นผอมเพรียว ดูอ่อนกว่าวัย ล่าสุดในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OH LALA โอ๋เผยถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ที่ทำเอาสะเทือนโซเชียลว่า
“เปิดศักราชใหม่ ร่างใหม่ ก็โอเคนะคะ โอ๋พูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆ โอ๋สวยในแบบอวบๆ ของโอ๋ ไม่เคยคิดอะไรเลย คนก็เม้าธ์กันไปต่างๆ นานา ว่าอยากจะให้เราลง ดูอวบจังเลย อ้วนมาก ก็ใช้คำบูลลี่ต่างๆ กันไป เราก็เฉยๆ อย่างที่บอกอวบก็สวย ฉันก็ไม่ได้แคร์ พอลดได้เราก็รู้สึกว่าคนที่รักเราเขาก็รู้สึกเหมือนมีแรงบันดาลใจว่าโอ๋ทำได้ มันก็โอเคขึ้นเสื้อผ้าที่เคยเก็บเอาไว้ ที่เคยยัดไว้ในตู้ในสุด คิดว่าจะเก็บไว้ให้ลูก พอมันเอากลับมาใส่ได้ มันยิ่งรู้สึกภูมิใจในตัวเอง
ถามว่าอะไรจุดประกาย เอาตรงๆ มีเจ้าของหลายแบรนด์เรียกโอ๋คุย ไม่ได้โม้นะ ดาราอ้วนจะมีสักกี่คน มันก็มีเราไง ที่ผ่านมาก็ปฏิเสธมาตลอด คิดว่าตัวเองคงทำไม่ได้ แต่โอ๋มาถูกใจกับพี่เป็ก (สัณณ์ชัย เองตระกูล) นางโทร.มาคุย ก็ปฏิเสธแต่พี่เป็กบอกมาคุยกันก่อน ก็เลยไปคุย ได้เจอเจ้าของ ได้เจอพี่เป็กเหมือนว่าเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เรา เราก็ปฏิเสธไปหลายรอบนะ แต่เขารอคอยเรา เขายังเชื่อมั่นในเราก็เลยลองดู แบรนด์นี้เราเป็นแค่พรีเซนเตอร์นะคะ แต่ตอนนี้ขายให้เขาด้วย ปักตะกร้าด้วย เข้ามาซื้อได้ค่ะ”
โต้ข่าวลือ “ตัดกระเพาะ-ดูดไขมัน” ยันลดได้เพราะวินัย
“สิ่งต่างๆ ก็คือไม่ได้ทำอะไรนอกจาก OH LALA คือจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเพราะอาหารเสริมอย่างเดียวแต่เราก็ต้องเลิกสวาปามเหมือนเดิม เขาช่วยเราค่อนนึงที่เหลือเราก็มาปรับเปลี่ยนวิธีของเรา ก็ต้องมีวินัยกับตัวเอง โอ๋โชคดีที่มีแฟนคลับที่เขารักในเราเชื่อในเรา ถ้าใครไม่เชื่อโอ๋พูดให้ตายยังไง มาสาบานๆ ก็สะกิดไป โอ๋ไม่ชอบคนท็อกซิกตั้งแต่แรกแล้วโอ๋มีจุดมุ่งหมายแบบนี้ว่าโอ๋ไม่ได้อยากจะลดน้ำหนักด้วยซ้ำ พอเรารู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วเราทำได้ ก็บอกต่อ ถ้าบอกต่อแล้วไม่เชื่อก็เชิญไปทำอย่างอื่นได้เลยค่ะ โอ๋ยังทำงานตลอดเวลา ถ้าโอ๋ไปตัดกระเพาะยังไงก็ต้องหยุดงานอยู่แล้ว ก็แล้วแต่
ถามว่าตอนนี้พอใจไหม พอใจมากแล้วนะ และทำให้เราได้รู้ว่าระเบียบวินัยมันสร้างได้จริงๆ เราสร้างมันมาด้วยตัวเองแล้ว บวกกับตัวช่วย มันก็เห็นผล หลังจากนี้ก็ต้องเมนเทนต่อ เพราะยังอยู่ในสัญญา 1 ปี เอาจริงๆ พอเราลงมาได้ก็ไม่ใครอยากจะกลับไปจุดเดิมหรอก มันอยู่ที่วินัย แต่การกินมันก็ยังฮีลใจเรา ยังเอ็นจอยกับการกินอยู่
ตัวโอ๋พอออกกำลังกายแล้วมันหิว ตอนนี้เลยใช่วิธีเป็นหมีจำศีลไปก่อน ถ้ามันถึงเวลาที่เราลดจนเพียงพอแล้วก็ค่อยไปออกกำลังกายดีกว่า ไม่อย่างนั้นหมีจำศีลมันจะไปกันใหญ่ มันจะตบะแตก อันนี้คือกับตัวโอ๋เอง แต่ถ้าใครใคร่ออกกำลังกายก็เชิญเลย เพราะมันช่วยอยู่แล้ว”
อย่าเอาน้ำหนักไปเปรียบเทียบกับตอนสาวๆ เพราะเปรียบเทียบไม่ได้
“อย่าพูดเลยตอนสาวๆ น้ำหนัก 45 กิโล อย่าลืมว่าเราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ มันอยู่ที่ร่างกายคนเรา ทุกคนในอายุเท่าโอ๋ อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับตอนที่เรายังเด็ก ตอนนั้นอดวันเดียวหน้าท้องแบน ตอนนี้เหรอ หายใจยังจะอ้วนเลย มันเปรียบเทียบไม่ได้เลย ตอนนี้ร่างนี้ก็เป็นโอ๋ย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพราะใส่เสื้อผ้าเก่าๆ ได้ แล้วอีกอย่างคือโอ๋โชคดีที่ผอมแล้วไม่เหี่ยวเลย มันก็แล้วแต่คนจริงๆ นะเรื่องนี้ แต่การไปนวด ไปตบ โอ๋ทำเป็นปกติอยู่แล้ว
เวลาเดินเหินโอเคขึ้น รู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลง กระฉับกระเฉงขึ้น พวกไขมันที่มันพอกต่างๆ ก็ลดลง แต่จริงๆ เรื่องนี้ไม่มีนะ โอ๋เป็นคนอ้วนที่สุขภาพดีแต่ค่าต่างๆ มันก็ลดลง หมอบอกว่าถ้าไม่ลดพวกพอกที่พุงมันจะมีผลแล้วนะ หมอก็บอกลดเถอะ เขาก็จะเชียร์ให้ลดความอ้วนอยู่เรื่อยๆ”
ความรักแฮปปี้ แฟนหนุ่ม “เบียร์” หยอดคำหวาน “เหมือนได้แฟนใหม่”
“เขาก็แฮปปี้ เราก็แฮปปี้ ตัวเขาไม่เคยเชียร์ให้เราลดน้ำหนักเลยนะ พูดไปก็จะดูสวยเนอะ เขาก็เจอเราตอนอ้วน เจอเราร่างนี้ ไม่ว่าเราจะไซส์ไหนเขาก็เอ็นดู พอมาเป็นร่างนี้เขาก็จะมีบอกเอาอีกนิดนึงนะ มีวินัยอีกนิดคือตัวเขาก็มีวินัยในการดูแลตัวเอง ทั้งการทานและการออกกำลังกาย โอ๋ก็จะดุเขาว่าอย่ามาสอน หมายถึงว่าถ้าจะดุกันเรื่องนี้อย่ามาสอน ฉันจะกินฉันจะออกกำลังกาย ฉันแก่กว่าเธอ ฉันเรียนมาฉันรู้ แต่ไม่อยากลดไง อะไรอย่างนี้ ตอนนี้ก็ยังอยู่คนละสายกัน ออกกำลังกายเรายังไม่เอา ถ้าเดินๆ เบาๆ เล่นพีราทิส พอแล้ว”
แต่งปีนี้ไหม เก็บเอาไว้เซอร์ไพรส์ เดี๋ยวไม่ตื่นเต้น
เบียร์ : “เก็บไว้เซอร์ไพรส์ เดี๋ยวไม่ตื่นเต้น”
โอ๋ : “โอ๋บอกเองว่าขอให้โอ๋ได้เซอร์ไพรส์นะ แก่แล้วรู้สึกว่าอยากมีเซอร์ไพรส์ ไม่อยากรู้อะไรก่อน อยากจะรู้สึกเซอร์ไพรส์”
เบียร์ : “นี่ก็เหมือนได้แฟนใหม่ แบบเก่าก็น่ารัก เราก็รักกันมาตั้งแต่แบบนั้น พอเปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึง สวยสดใสมากขึ้นแต่ก็มีปัญหาบ้างนะครับ เช่นเมื่อก่อนเราเดินควงกันมันก็จะแนบแน่น แต่ตอนนี้ควงแล้วหลวม แล้วเอวก็หายไปหมดเลยจากที่เต็มไม้เต็มมือก็ไม่เหมือนเดิม”