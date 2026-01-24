ช็อก! “กระติ๊บ ชวัลกร” ล้มงานวิวาห์วันนี้ หลังรู้ความจริงบางอย่างจากผู้หญิงอีกคน

ช่วงต้นปี 2025 นักแสดงสาวมากฝีมือ “กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล” ถูกแฟนหนุ่ม “ปั่น พจศกร” เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีแพลนแต่งงานในวันนี้ (24 ม.ค.) แต่วันนี้ทำเอาแฟนๆ ช็อก หลังกระติ๊บแจ้งข่าวเศร้า ล้มงานวิวาห์เรียบร้อยแล้ว หลังรู้บางอย่างจากผู้หญิงคนหนึ่ง ปิดฉากความรัก 15 ปี ที่เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อน
“วันนี้ควรจะเป็นวันที่ติ๊บแต่งงาน แต่เราเลือกขอเลื่อนมันออกไปก่อน เพราะเรื่องงานและเรียน ก่อนหน้านี้แล้ว
โชคชะตาเหมือนเล่นตลก เมื่อคืนติ๊บได้ทราบความจริงบางอย่าง
ขอบคุณผู้หญิงคนนั้นที่เลือกเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยความตรงไปตรงมา
ติ๊บไม่มีความโกรธหรือความรู้สึกไม่ดีใด ๆ ต่อคุณเลย
ขอให้คุณสบายใจนะคะ
สำหรับปั่น ความสัมพันธ์ที่เรารู้จักและเดินมาด้วยกันเกือบ 15 ปี เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายเสมอสำหรับติ๊บ
ทุกความสัมพันธ์ย่อมมีจุดสิ้นสุดของมัน แม้เราอาจไม่ได้เป็นคนที่จับมือกันไปจนแก่ แต่ติ๊บให้คุณค่ากับทุกช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันอย่างจริงใจ
ในเวลานี้ ติ๊บยังไม่พร้อมจะพูดคุย หรือเคลียร์เรื่องใด ๆ เพิ่มเติม
ขออนุญาตดูแลหัวใจของตัวเองก่อน ขอความกรุณาไม่ติดต่อ ไม่ส่งสาร และไม่มาที่บ้านหรือที่พักของติ๊บในช่วงนี้
ในอนาคต หากวันหนึ่งติ๊บพร้อม เรายังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เสมอ ติ๊บไม่ได้โทษ ไม่โกรธ และไม่อยากทะเลาะเกลียดใครทั้งนั้น แค่เลือกเมตตาทุกคน รวมถึงตัวเอง
สำหรับเพื่อนๆ ที่สนิทและเป็นห่วง ติ๊บโอเค แต่อยากเพิ่งโทรมานะ ขอต่อจิ๊กซอว์ ใจตัวเอง เก็บขึ้นมาทีละนิดก่อน ขอโทษที่คงไม่ได้มาดูเราใส่ชุดเจ้าสาวแล้วนะ 😂”