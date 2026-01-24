“เข็ม ตีสิบ” ฟาดเดือด! “ทนายแก้ว-เด็ก 18” ซัดตรรกะสังคมบิดเบี้ยวโจมตีเหยื่อ พร้อมฝากถึงพิธีกรดัง!

“เข็ม ตีสิบ” ฟาดเดือดปม “ทนายแก้ว” ซัดตรรกะสังคมบิดเบี้ยวหลังชาวเน็ตแห่โจมตีเด็ก 18 ชี้ความยินยอมถอนได้เสมอ เมื่อผู้หญิงบอกไม่โอเคก็คือต้องหยุดทันที “สวย-เซ็กซี่” ไม่ใช่ใบอนุญาตให้คุกคาม งานนี้ฝากข้อความแซบถึงพิธีกรดัง
กลายเป็นประเด็นร้อนที่คนในสังคมให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับกรณีข่าวฉาวระหว่าง “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” และเยาวชนหญิงอายุ 18 ปี ล่าสุดพิธีกรสาวมากความสามารถ “เข็ม กฤตธีรา อินพรวิจิตร” หรือ เข็ม ตีสิบ ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนผ่านโซเชียลส่วนตัว หลังได้ดูรายการข่าวและเห็นความพยายามในการช่วยให้เรื่องเบาลง รวมถึงคอมเมนต์ชาวเน็ตที่โจมตีฝ่ายหญิง ซัดตรรกะบิดเบี้ยว!
“กรณี #ทนายแก้ว กับเด็ก #อายุ18 วันนี้ได้ดู รายการข่าว ได้ยินการพยายามช่วยให้เบาลง ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกรณี
ทนายแก้ว เราจะไม่พูดถึงนิสัยในอดีต
แต่ความมีชื่อเสียงเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าทำให้น้องผู้หญิงไม่อาจปฏิเสธได้
แต่เมื่อถึงจุดนึง ด้วยความปฏิเสธไม่เป็นก็ปล่อยเลยตามเลยแต่ไม่โอเคทีหลัง
ควรให้เกียรติ ผู้หญิงมากกว่านี้
เจอ คอมเมนต์ไปในทิศทางที่ว่า…เช่น
เข้าใจทนายแก้วแล้วล่ะว่าทำไมถึงมีสิทธิ์ไปคุกคามน้องเขา น้องอ่อยแหล่ะ บลาๆ
กรณีนี้สะท้อน ตรรกะที่บิดเบี้ยวของสังคมบางส่วน ที่เอาความสวย หรือความเซ็กซี่ของผู้หญิงมาใช้เป็นเหตุผลลดทอนความผิดของผู้ชาย ทั้งที่ความจริงแล้ว ‘ความยินยอม’ ไม่ได้หมดอายุเพราะรูปลักษณ์ และสามารถ ‘ถอน’ ได้ตลอดเวลา
ต่อให้เคยยินยอมมาก่อน แต่ เมื่อผู้หญิงบอกว่าไม่โอเค = ต้องหยุดทันที นี่คือหลักพื้นฐานของการเคารพสิทธิในร่างกายมนุษย์
การที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์เข้าข้างว่า ‘เข้าใจได้’ ไม่ใช่ความเข้าใจ แต่คือการทำให้ความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติ และผลักภาระความรับผิดชอบไปให้เหยื่อ
ประเด็นนี้จึงไม่ใช่เรื่องเสน่ห์หรืออายุ แต่คือเรื่อง เส้นเขตแดน ความยินยอม และศักดิ์ศรีความเป็นคน ซึ่งไม่มีใครมีสิทธิ์ล้ำเส้น ไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม
ส่วนเรื่องเงินที่พ่อเรียก เข้าใจเลยนะว่า ความโมโหสุดขีดมันเป็นยังไงเชื่อว่าพิธีกรชายก็จะเข้าใจถ้าสมมติว่าน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกตัวเอง แล้วเพื่อนมาวอแว หรือพ่อคนอื่นๆ ในสังคม ก็จะเข้าใจ
ไม่ใช่อยากได้เงินหรอก อยากแก้แค้นให้สาสม อยากเห็นทนายแก้วเดือดร้อนนั่นคือความรู้สึกของพ่อค่ะ
เข้าใจพ่อนะ เชื่อว่าพ่อต้องโกรธน้องด้วยแน่ๆ ไม่ว่าเด็กสมัยนี้จะเป็นยังไง ตามที่ตัดสินน้องไป ต้องยอมรับกันให้ได้นะคะว่าน้องแค่ 18 เอง
ส่วนเรื่องอื่นๆ รอฟังพ่อมาพูดดีที่สุด
* ยังยืนยันว่าไม่พูดถึงเรื่องในอดีตนะคะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องในอดีตมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง”
นอกจากนี้ เข็มได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า
“อย่าบอกพ่อนะ
ไม่บอกพ่อค่ะ
แปลว่า กอดได้ หอมได้ หมาแก่มาก น้อง18 เอง
เมียก็มีลูกก็มี คิดยังไง จะสานต่อไปถึงเมื่อไร ถ้าน้องยอม จบยังไง
มันผีสิงจริงๆ อ่ะ”
งานนี้ชาวโซเชียลจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยกับสิ่งที่เจ้าตัวเขียน พร้อมมองว่าตอนนี้ตรรกะวิบัติกันไปหมดแล้ว