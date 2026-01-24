“หนิง ปณิตา” เปิดใจหลังอดีตสามีเดือดโดนด่าไม่ดูแลลูก รับเป็นคำตอบที่ลำบากใจ ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หน้าที่พ่อ

“หนิง ปณิตา” เปิดใจหลังอดีตสามีเดือดปมถูกด่าเป็นพ่อเหี้xไม่ดูแลลูก รับเป็นคำตอบที่ลำบากใจ ลั่นวันนี้ใครจะพูดอะไรก็ได้ แต่ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่าง วอนเปลี่ยนดรามามาเป็นกำลังใจให้ “น้องณิริน” แทน
กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอีกครั้ง หลัง “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ”อดีตสามี “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” เปิดตัวรักครั้งใหม่ อีกทั้งฟาดชาวเน็ตที่เข้าไปด่าในติ๊กต๊อกทำนองเป็นพ่อเหี้x ไม่ดูแลลูก ล่าสุด “หนิง ปณิตา” ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ลั่นลำบากใจที่ต้องตอบ
“มันเป็นคำถามที่ให้หนิงตอบลำบากพอสมควรกับเรื่องนี้ ก็ไม่รู้จะทำยังไง เข้าใจทุกคนที่มีการตั้งคำถามเวลาที่เรามีการพบปะกัน เพราะสุดท้ายแล้ว ในฐานะของเราที่ยังเป็นคนที่ต้องพบปะสื่อทุกครั้งแทบทุกๆ เดือนที่มีการทำงานออกงาน มันก็ไม่แปลกกับการมีการตั้งตำถาม วันนี้ไม่โกรธใครเลยที่ถาม แต่แค่รู้สึกว่าเป็นคำตอบที่ตอบยากพอสมควรเนอะ แล้วหนิงว่าของแบบนี้จะดูแลไม่ดูแลยังไง เวลาค่ะ วันนี้ใครจะพูดอะไรก็ได้ เวลาเท่านั้นจะเป็นตัวที่บอก เพราะว่าใครจะเข้าใจในบริบทเรื่องอะไรมันใช้เวลา แล้วก็ให้เวลาที่มันให้ความเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่าย”
ไม่สบายใจลูกสาวต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ บอกทำได้จริงเหรอ ไม่ต้องเสพข่าว เพราะเป็นบุคคลสาธารณะ
“ก็ไม่สบายใจตรงที่น้องต้องมานั่งเห็นอะไร ทั้งๆ ที่เราพยายามที่จะประคับประคองและดูแลให้เอเนอร์จี้บวกๆ แล้วน้องเองก็น่ารักมาก แต่ต้องบอกว่าวันนี้หนิงกับน้องแฮปปี้มากจริงๆ หนิงเห็นคอมเมนต์เยอะมากๆ ที่ชมน้อง สมมติเวลามีข่าวแล้วเราไม่สบายใจคนก็จะชอบพูดว่าอย่าไปเสพข่าวเลย หนิงถามคำเดียวว่าหนิงทำงานอยู่ในวงการบันเทิง น้องก็เป็นลูกหนิง เป็นเด็กสาธารณะคนนึงไปแล้ว มันทำได้จริงๆ ใช่ไหมคะที่เราจะไม่เห็นข่าวเลย
หนิงไม่เคยที่จะไปเปิดดูข่าวที่มันดรามาของตัวเองเลย แต่ต่อให้เราไม่เปิดก็จะมีคนส่งมาเรื่อยๆ สมมติเป็นเรา หนิงเองรับได้ หนิงผ่านทุกอย่างมาแข็งแกร่งมากๆ แต่น้องอายุ 13 หนิงรู้เลยว่าการที่ทุกคนพยายามไปคอมเมนต์หรืออะไร หนิงขอกราบและพูดเลยนะ มันอยู่ในใจหนิงมากๆ ว่าทุกคนรักลูกหนิงมาก แล้วทุกคนเอ็นดูมากๆ หนิงว่าเราเปลี่ยนจากการเอ็นดูน้องณิรินมาส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจเขา เป็นพี่เลี้ยงออนไลน์ให้เขา พลังบวกๆ ให้เขาในพื้นที่ส่วนตัวเขาเองดีกว่า ให้เขาได้เติบโตไปอย่างมีพลังบวกมีกำลังใจจากพี่ๆ ทุกคน
ถ้ารักน้อง อย่าไปเขียนคอมเมนต์อะไรในช่องทางที่ไม่ใช่ช่องทางน้อง แล้วทำให้เรื่องราวมันบานปลายแล้วไม่จบ ขอจริงๆ ใครรักน้อง รับความรักความประทับใจจากทุกคน รู้เลยวันนี้ทุกคนรักน้องมาก มันถึงออกมาในรูปแบบนี้ เวลาเท่านั้นจริงๆ ค่ะ วันนี้คนอาจจะไม่เข้าใจในบริบทอะไรหลายๆ เรื่อง ไม่ต้องถามหาความจริงว่าคืออะไร หนิงยังใช้เวลาเลยกว่าที่ทุกคนจะเข้าใจ ให้น้องได้ยินดีในสิ่งที่น้องพยายามเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีพลังบวก มีกำลังใจจากพี่เลี้ยงออนไลน์ทั้งหมด มาเป็นกำลังใจให้น้องดีกว่า”
ไร้ปัญหาถูกเปรียบเทียบ ใครจะเขียนอะไรก็เขียน สตรองพอ สอนลูกให้อยู่กับความจริง
“ถ้าในส่วนของหนิงเองไม่ขอพูดอะไร ไม่มีส่วนอะไรใดๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกัน วันนี้ถ้าต้องออกมาสัมภาษณ์สื่อในเรื่องราวเหล่านี้ ขอพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับน้อง ถ้าส่วนของหนิงไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ ใครอยากจะเขียนอะไร ทำอะไร พูดยังไงหนิงสตรองพอที่จะรับกับทุกคอมเมนต์ค่ะ
เราสองแม่ลูกคุยกันทุกเรื่องค่ะ แล้วก็ดีใจมากๆ น้องโต หนิงเลี้ยงลูกด้วยสถานการณ์ความเป็นจริง แล้วสอนให้รู้ว่ายูจะเลือกทำสิ่งไหน ถ้าสิ่งที่เลือกทำอาจจะมองแล้วว่ามันไม่ได้ดี แต่ถ้าเขาเลือกแล้วเขาจะต้องพร้อมที่จะรับผลที่เขาจะเลือก สอนเด็กสมัยนี้สอนอะไรที่มันปิดกั้นไม่ได้ เราต้องสอนจากความเป็นจริงแล้วน้องอายุ 13 จะบอกว่าอยู่ในวงการก็ไม่เชิง น้องแค่มีแม่ในวงการ น้องยังไม่ได้เข้าวงการบันเทิง ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องแสดงหรือพูดอะไรล้วนแล้วมาจากสิ่งที่หัวใจเขาคิดแบบนั้น”
ดีใจคนชื่นชมมายด์เซ็ตน้องณิริน
“หนิงถึงบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่หนิงดีใจมากๆ แล้วก็ขอทุกคนจริงๆ หนิงเข้าใจว่าทุกคนรักน้อง อยากให้ไปคอมเมนต์ในช่องทางของน้องมากกว่า ให้น้องได้เห็นว่าสิ่งที่น้องทำเป็นเรื่องที่ดีนะ ไปเป็นกำลังใจให้เขา เขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันทำแล้วถูกนะ จะได้มีแรงในการทำสิ่งดีๆ หนิงว่าน้องจะต้องเติบโตเป็นคนดีแน่ๆเพราะมีทุกคนคอยรักและคอยเป็นห่วงคอยให้กำลังใจเขา เด็กพอเขาทำดีคิดดีเขาตั้งใจและเขาได้รับคำชมเขาก็จะฮึดและเป็นพลังบวกให้กับน้อง เป็นแบบนี้ดีกว่า รักน้องไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรให้คนอื่นต้องมาพูดอะไร แล้วให้น้องรู้สึกแย่ดีกว่าค่ะ
ส่วนที่คนชื่นชมมาถึงเรา อย่างที่บอกว่าหลายๆ เรื่องกว่าคนจะเข้าใจในบริบททุกเรื่องมันต้องใช้เวลา ณ วันที่หนิงมีเรื่องในวันแรกๆ หนิงก็โดนคนด่าเหมือนกัน คนก็ไม่ได้เข้าใจหนิงเหมือนกัน ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะ”
ตอบแทนยาก อดีตสามีเดือดชาวเน็ต ไม่อยากยุ่ง ให้เกียรติคนที่เขาคบอยู่
“เป็นสิ่งที่หนิงตอบแทนยากค่ะ ถ้าในส่วนของหนิงอันนี้ไม่ใช่เรื่องของหนิงแล้ว เป็นเรื่องของน้องกับคุณพ่อ ถ้าในเรื่องส่วนตัวของหนิง หนิงจบแล้ว และไม่มีการพูดคุยอะไรใดๆ เลย หนิงก็ต้องให้เกียรติกับคนที่เขาคบอยู่ด้วยถูกต้องไหมคะ การที่เราจะต้องพูดคุยอะไรในเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเรา หนิงคิดว่าไม่น่าจะเหมาะ เราก็ให้เกียรติคนที่เขาคบอยู่ด้วยโดยการที่เราขอใช้คำว่าไม่ยุ่งเลยดีกว่า แม้กระทั่งจะพูดถึง เห็นไหมว่าสัมภาษณ์ หนิงจะช้ามากนะ และพยายามระวังในทุกคำพูด เพราะไม่ต้องการให้คำพูดของหนิงแม้แต่คำเดียวที่จะไปพาดพิงหรือกระทบอะไรใดๆ แต่ที่หนิงตอบก็คือพี่ๆ ถามมาเป็นส่วนของคุณพ่อน้อง ซึ่งเป็นคำตอบที่หนิงบอกเลยว่าตอบยากมากค่ะ
ตัวหนิงเองสมมติว่าถ้าจะต้องเจอหน้ากันหนิงทักทายได้อยู่แล้ว เอาจริงๆ ชีวิตเราทุกวันนี้มันสั้นมาก เราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมา เราอย่ามีศัตรูเลยดีกว่า แล้วก็อย่าให้รู้สึกว่าวันเวลาที่มันผ่านไปในแต่ละวันแล้วเรามาเสียดายว่ารู้งี้ฉันทำแบบนี้ดีกว่า”
ไม่ขอตอบอดีตสามีทำตามครบทุกข้อตกลงหลังหย่า
“โอ้ย.. คือถามได้ทุกคำถามไม่โกรธเลย แต่เอาเป็นว่าหนิงขออนุญาตว่าเรื่องนี้ไม่ตอบดีกว่า ถ้าหนิงพูดแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจแหละว่าหนิงไม่ตอบเพราะว่าอะไรเรื่องฮีลใจ สำหรับหนิงไม่มีอะไรที่ต้องฮีลใจแล้วเลย ตัวหนิงเอง ณ วันนี้หนิงมีความสุขมากๆ ที่สุดแล้ว ยิ่งเห็นน้องมีคนรักทั้งประเทศแบบนี้มันมีความสุขมากๆ แต่เราจะแค่ห่วงความรู้สึกของลูกเรามากกว่า ที่วันนี้เขาเหมือนคนหนึ่งที่กำลังเริ่มเข้ามาอยู่ในวงที่เป็นวงการบันเทิงนิดๆ หน่อยๆ แล้วเขาจะสตรองได้มากพอไหม
อย่างที่หนิงบอกว่าเขาคือเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้ประดิษฐ์ เขาทำอะไรเขาทำด้วยหัวใจแค่นั้นเอง ถึงบอกว่าพยายามเปลี่ยนพลังความรักและความเป็นห่วงน้อง มาเป็นไปให้กำลังใจน้อง แล้วช่วยให้เขามีพลังบวกและเติบโตได้แบบดี ดีกว่าค่ะ”