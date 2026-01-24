“เอ ศุภชัย” ไม่ท้อ สูญเงิน 30 ล้าน เผยข่าวดี 99% “อั้ม พัชราภา” เล่นละครเรื่องใหม่

“เอ ศุภชัย” ไม่ท้อแม้ขาดทุน 30 ล้าน เผยข่าวดี 99 % ได้เห็น “อั้ม พัชราภา” คัมแบ็กละครเรื่องใหม่ พร้อมเล่านาทีโดนดุ หลังถ่ายคลิป “ไฮโซพก” จนคนโยงรีเทิร์น ต้องรีบเป็นโฆษกแก้ข่าววุ่น
แม้จะสนิทกัน แต่ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ก็ยังไม่ใจอ่อน ยอมเล่นละครให้ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร”แต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีข่าวดี หลังเอ ศุภชัยแย้ม ตอนนี้โอกาสที่อั้มจะมาเล่นละครให้ 99 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่งเรื่องให้ช่อง 7 เรียบร้อยแล้ว รอให้ออกมาจากปากของช่องเองว่าเป็นโปรเจกต์อะไร
“จีบพี่อั้มทุกวันเลย อันนี้ขอพูดเลยนะคะ พอดีช่อง 7 ครบรอบ 60 ปี ซึ่งเราก็อยู่กันมากับช่อง 7 ก็ประมาณครึ่งชีวิตของเราแล้ว และเอก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างนึง ถ้าเอจะทำจริงๆ ถ้าไม่ใช่พี่อั้มเล่น เอก็ไม่ได้อยากจะทำ เพราะฉะนั้นเอก็เลยมีความพยายามต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ จากการที่ทำละครแล้วสูญไปเลย 35 ล้าน เอก็ยังไม่ท้อ เพราะว่าเอรักในละคร เหมือนกับใครที่เป็นนักร้องแล้วเขารักการร้องเพลง หรือน้องๆ นักแสดงตอนนี้หลายๆ คนที่ไม่มีงาน แล้วเวลาเขาได้มาเล่นทุกคนก็จะปล่อยพลังเต็มที่เอก็อยากเห็นบทบาทนั้นของทุกคน ก็เดี๋ยวทางช่อง 7 น่าจะออกมาพูดเองเรื่องนี้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรของเขา ส่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ผ่านหมดทุกอย่างแล้วค่ะ เหลือแค่ช่องจะเป็นคนแถลงข่าว เออยากให้เป็นคำพูดออกมาจากช่อง”
99 เปอร์เซ็นต์ได้เห็นอั้มเล่นละครแน่นอน
“สำหรับเอคิดว่า 99 เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ ที่น้องๆ นักข่าวช่วยกันเชียร์พี่อั้มเมื่อกี้คือ 1% ที่เหลือ เอถึงได้บอกว่าช่วยหน่อยๆ เพราะ 1% นี้เป็นอะไรที่ยากมากๆ เลยค่ะ ที่จะทำคนหนึ่งที่เหมือนเราขอเขาแต่งงานแล้วเขาจะยอม เพราะฉะนั้นเพชรที่จะขอหมั้นเขาก็จะเหลือแค่กี่กะรัตค่ะ (หัวเราะ)”
เป็นโฆษกประจำตัวอั้ม โดนดุถ่ายคลิป “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” จนถูกจับตาว่ารีเทิร์น
“เขาคงเห็นว่าอยู่ด้วยกันทุกวัน ก็มีตอบผิดตอบถูกบ้าง โดนด่าบ้าง ก็แก้ตัวกันไป (หัวเราะ) ก็รักกันแหละค่ะ ก็เข้าใจได้ เรื่องคลิปคุณพก พี่อั้มก็บอกว่าเธอต้องจัดการในสิ่งที่เธอตั้งต้นนะ ก็เลยต้องออกมาพูดค่ะ คนก็ถามเยอะ ด้วยความที่เอเป็นคนชอบถ่ายแล้วก็ลงเพลง บางทีก็คิดน้อยไปเพราะเรายังเด็ก เป็นดาราน้องใหม่เนอะ แล้วพี่อั้มก็เป็นผู้จัดการ เป็นดารารุ่นพี่ เขาก็จะมีความคิด วิจารณญาณมากกว่า ก็เลยอาจจะโดนดุบ้างเป็นเรื่องปกติ เขาห้ามถ่ายตลอดเลย แต่ก็ห้ามเราไม่ได้ เราก็เบลอใส่ เพราะเอรู้ว่าทุกคนอยากเห็นโมเมนต์น่ารักๆ แต่พอคนโยงว่าคืนดี เอก็เลยต้องแถลงข่าวด้วยการโพสต์ออกมาว่าไม่ใช่นะ”