ไม่ต้องกินอาหารหมา “อั้ม พัชราภา” โนรีเทิร์น “ไฮโซพก” แซว “พี่เอ” ทำละครเจ๊งทุกที เอาเงินมาให้ฉัน!

“อั้ม พัชราภา” ตอบชัดสัมพันธ์ “ไฮโซพก” แค่เพื่อน ไม่ใช่คู่รีเทิร์นรักเก่า โอดชีวิตทุ่มให้ตลาดจนกินข้าวมื้อเดียว แซว “เอ ศุภชัย” ทำละครเจ๊ง 30 ล้าน ทำทำไม สู้เอาเงินมาให้ฉันดีกว่า ลั่นอยากเล่นละครให้สานฝัน
ถูกจับตาว่าเป็นนางเอกดังมาก รีเทิร์นรักแฟนเก่า ซ้ำ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี”ยังออกมาคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่พูดในรายการตกมันส์บันเทิง หมายถึง “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”และ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” โดยทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมแล้ว ล่าสุดในงานเปิดตลาด AumAum ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ อั้มได้เปิดใจถึงประเด็นนี้
อั้ม : “ไม่ค่ะ เป็นเพื่อนกันค่ะ ก็ทราบข่าวค่ะ คนคิดว่าเป็นคู่อั้ม แต่ไม่ใช่ค่ะ ถามว่าตกใจไหม อั้มยังหัวเราะกับเพื่อนเลย เพื่อนส่งข้อความมาว่าหรือเปล่าๆ ต้องกินอาหารหมาหรือเปล่าอั้มก็ไม่รู้เรื่องเลย ก็ไปหาข่าวดู ก็โอเค ไม่ใช่นะคะ”
เผย “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” โพสต์คลิป “ไฮโซพก” ร้องเพลง ส่วนตัวเองนั่งฟัง ยอมรับหลังๆ ได้กลับมาคุยกันเป็นเพื่อน แต่ไม่ได้คุยบ่อย
อั้ม : “ใช่ค่ะ พี่เอเขาชอบถ่ายลงของเขาเรื่อยๆ อยู่แล้ว แต่เผอิญว่าอั้มไปงานนั้น จริงๆ ไม่มีอะไร ปีหลังๆ มาเราได้กลับมาคุยเป็นเพื่อนกัน แต่ไม่ได้คุยกันบ่อย พี่เอก็การันตีให้ ไม่การันตีก็โดนด่าเลยนะคะ ยืนยันไม่มีอะไรกันค่ะ กับพกก็ไม่ได้คุยเรื่องข่าวค่ะ คุยเรื่องทั่วๆ ไป”
กินข้าววันละมื้อให้ผอม โฟกัสแค่ตลาดอั้มอั้มอย่างเดียว
อั้ม : “ใช่ อั้มรอคอยมานานมาก เกือบเดือนที่อั้มไม่ได้ออกตลาด ตอนที่ไม่ได้ออกอั้มอ้วนนะ แต่พอออกตลาดแล้วจะผอมลงทุกครั้ง เพราะอั้มกินข้าววันละมื้อ ตอนเช้าอด เพื่อที่จะมาชิม พยายามจะชิมทุกร้าน ถ้าเราไม่ชิมทุกร้านเขาจะเสียใจ อั้มก็ปวดท้องมากเลย เพราะอั้มแน่น กลับบ้านก็ไม่กล้ากินข้าวอีก ก็เลยกินเหลือแค่วันละมื้อ ก็เลยผอม แต่สู้ค่ะ อั้มอยากให้ทุกคนมีความสุข มาตลาดแล้วก็ได้ของอร่อยด้วย ได้ของกินที่หายากๆ เมื่อก่อนเราสั่งหากินยากนักเหรอ ลองดีลมาสิ เอามาแล้วก็ดีใจ”
อยากเล่นละครแต่เงินไม่สำคัญเท่าเวลา ไม่ได้เล่นตัวอยากสานฝันเล่นให้ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” แต่ไม่รู้ทำทำไม ทำทีไรก็เจ๊งทุกที เอาเงินมาให้ฉันดีกว่า
อั้ม : “พูดตรงๆ นะ อั้มไม่ได้ไม่อยากเล่นละคร อั้มอยากเล่น แต่จะเอาเวลาไหน อั้มกำลังคุยอยู่ค่ะ ไม่ได้ให้ตั้งความหวังว่าจะเล่นหรือไม่เล่น แต่พี่เอเขาอยากทำเรื่องนี้ อยากให้อั้มเล่นจริงๆ อั้มก็พยายามจะสานฝันเขานะ ถ้าเขาทุ่มพอก็คงได้อยู่ เขาก็บอกว่าถ้าทางนั้นจ่ายน้อย เขาก็เพิ่มเงินเอง คือช่วงที่พี่เอจะเปิด อั้มก็มีงานเยอะด้วย ก็เลยคิดว่าขอดูก่อนนะ คือมันไม่สำคัญเท่าเรื่องเงินหรอก คือถ้ามันมีเวลานะ แต่ช่วงนั้นอั้มงานยุ่งเลย อั้มมีแพลนทำอย่างอื่นด้วย อั้มก็บอกว่าพี่เอทำทำไม พี่เอทำทีไรก็เจ๊ง ไม่ใช่ไม่สนุกนะ แต่เขาทุ่มเงินไปเยอะมาก เขาทุ่มเงินเยอะเกินไป”
เอ : “เสียเงินไม่ว่า แต่อยากเห็นผลงานพี่อั้ม เพราะตอนนี้นั่งดูแต่ละครเก่าๆ เพลิงพระนางของอั้ม”
อั้ม : “เรื่องก่อนหน้าโน้นเจ๊งไปเท่าไหร่”
เอ : “น่าจะ 30 กว่าล้าน”
อั้ม : “เอาเงินมาให้อั้มดีกว่า ทำไมเธอต้องไปทำเจ๊ง อั้มไม่เข้าใจเลย แล้วบอกว่าอยากให้อั้มมีความสุข”
เอ : “อยากให้พี่อั้มเล่นละครให้คนดู พี่อั้มเข้าใจไหมว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนกัน พี่อั้มเล่นละครเก่งมากเลย”
อั้ม : “เขาสานฝันอั้มมานานมาก อั้มไม่ได้อยากเล่นตัวหรืออะไร ถ้าอั้มว่างก็อยากจะช่วยพี่เอเนอะถ้ามันสมเหตุสมผล”
เอ : “พี่อั้มว่างค่ะ เพราะตอนนี้พี่อั้มไม่มีงานเลย”
อั้ม : “ว่างอะไร ฉันงานยุ่ง”
เอ : “เดี๋ยวพี่เอจะส่งให้พี่อั้มพิจารณาเรื่องเงินนะ เพราะพี่เอไม่กล้าเจรจาเอง เพราะถ้าเจรจาเองมันกดดันมากเลยเวลาเจรจากับพี่อั้ม”
อั้ม : “มันเหมือนฉันเป็นคนหน้าเงิน”
เอ : “ไม่ใช่ พี่อั้มเป็นคนน่ารัก พี่อั้มไม่ได้เป็นคนหน้าเงิน”
อั้ม : “เมื่อคืนอั้มก็อารมณ์เสียวุ่นวายอยู่ พี่เอก็ไม่กล้าโทร.มา แล้วเขาโทร.มากลางคืน แล้วพูดเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่น่าดีใจกับอั้มมาก อั้มก็เลยงงว่าฉันรับตอนไหนล่ะ (หัวเราะ)แต่ก็คิดว่าอยากจะช่วยเขาเหมือนกันค่ะถ้าอั้มว่าง”
แฮปปี้ตลาดอั้มอั้ม ปีนี้ไปต่อยาวๆ
อั้ม : ปีนี้ยังได้ไปต่ออีกยาว เรามีลงไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นที่ไหนนะคะ ใกล้ๆ เราจะบอกอีกทีค่ะ ตอนนี้ยาวมากๆ ค่ะ เลยกลางปีมานิดนึงแล้วค่ะตอนนี้ เรากำลังหาสถานที่ให้สวยงามและกระจายตามที่ต่างๆ ที่ไม่ใกล้กันเกินไป ต่างจังหวัดยังไม่ถึงค่ะ อยากไปเหมือนกันนะคะ เพราะตอนนี้ตามหัวเมืองก็ใกล้ทยอยจะครบแล้ว เราก็เก็บๆ ก่อน รอดูแล้วกัน
นี่ก็ครั้งที่ 5 แล้ว อั้มปลื้มใจมากที่คนชอบตลาดอั้มอั้มนะคะ อาหารก็อร่อยเนอะ เราก็พยายามเปลี่ยนร้าน ร้านที่อร่อยก็เอาไว้ และมีร้านเพิ่มเข้ามาบ้างเป็นบางครั้งนะคะ การเลือกร้านก็เลือกยากมาก ตอนนี้บางที่จองจะเต็มแล้วนะคะ เราก็เลือกว่าเขาขายดีไหม เข้ากับตลาดที่นี่ไหมและความอร่อยก็ต้องตลอด ถ้าอะไรที่ไม่ดีเราก็จะบอกว่าเก็บอันนี้อันนี้หน่อย เขาก็ให้ความร่วมมือกันดีค่ะ อั้มชิมจนรู้แล้วว่าอันนี้คนชอบ คนชอบรสชาติแบบนี้ แต่จริงๆ แล้วเทสอั้มจะเหมือนคนทั่วไป เราจะรู้ว่าอะไรที่คนชอบและเข้าถึงได้ง่าย และดูดี เราจะเลือกร้านที่สะอาดด้วย ก็มีความสุขค่ะ และจะมีกิจกรรมจากพวกเราตลอดเลย เงินแทบไม่เหลือเลยค่ะ เพราะทำกิจกรรมตลอดเวลา อั้มมีความสุขค่ะ เพราะเล่นใหญ่ไปแล้วเราต้องเล่นใหญ่ให้ถึงที่สุด
ตอนนี้ความสุขไม่มีแล้วค่ะ (หัวเราะ) ก็มีความสุขกับตลาดนี่แหละค่ะ เพราะอั้มดูเองทุกอย่าง เรื่องอาหาร เรื่องร้านค้าเราก็พยายามจะช่วยดู ทำทุกบทบาท”