“เมย์ เฟื่องอารมย์” ซัปพอร์ต “หนุ่ม กรรชัย” กดดันหลายอย่าง อิ่มตัววงการ ไฟมอดแล้ว! เลิกทำเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

“เมย์ เฟื่องอารมย์” ยอมรับอิ่มตัวกับวงการบันเทิง 100% เผยสาเหตุไฟมอดจนต้องหยุดบทบาทผู้จัดละคร ไม่รับงานเบื้อหน้า ขอผันตัวทำหน้าที่คุณแม่เต็มเวลาพร้อมลุยธุรกิจใหม่ด้านความงาม ซัปพอร์ต “กรรชัย” แบกรับความกดดันหลายอย่าง
หายหน้าหายตาจากหน้าจอไปนานจนแฟนๆ บ่นคิดถึง ล่าสุด “เมย์ ปทิดา กำเนิดพลอย”หรือ “เมย์ เฟื่องอารมย์” ได้ออกมาอัปเดตชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ยอมรับตอนนี้อิ่มตัวกับงานในวงการบันเทิงแบบ 100% พร้อมเผยเหตุผลที่ต้องยุติบทบาทผู้จัดละคร
“ไม่ได้รับอะไรเลย ไม่ได้รับงานเบื้องหน้า เบื้องหลังตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้ว ตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นคุณแม่ดูแลลูก อย่าใช้คำว่าแม่บ้านเลย เรียกว่าเป็นคุณแม่ดีกว่า ถ้าในวงการก็อิ่มตัวค่ะ จริงๆ ก็เริ่มเฟดตัวเองมาทำเบื้องหลังอยู่แล้ว เป็นผู้จัดละคร แล้วพอดีบังเอิญว่าเหมือนมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างกับผู้จัดในช่อง ละครที่ทำก็เลยต้องหยุดไว้ก่อน พอหยุดแล้วไฟมันก็หมด (หัวเราะ) ไฟในตัวมันหมดคือช่องอาจจะยังไม่มีความคืบหน้า แต่ที่อื่นก็มีติดต่อให้เราทำ มีคนชวนให้ไปทำ แต่การทำของเรามันต้องมาจากความรู้สึก และการทำละครมันก็เหนื่อยนะ เป็นผู้จัดมันเหนื่อย แต่ตอนนั้นใจเราก็เต็มที่ รักและมีพลัง แต่พอพลังมันถูกหยุดพัก ไฟมันก็หมด ตอนนี้ก็เลยสตาร์ทไม่ติดแล้ว ตอนนี้ก็เลยหยุดเลย
ที่จริงมีอันเก่าอยู่ค่ะ แต่ไม่เป็นไรหยุดไปเลย อันใหม่ก็มีคนชวนทำ ก็ยังไม่พร้อมค่ะ อาจจะต้องดูฟีล ก็เลยคิดว่าช่วงที่ว่างอยู่ก็หันมาทำชุดเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองเล็กๆ ทำสนุกๆ กับอีกอันที่ภายในปีนี้อีกไม่กี่เดือนน่าจะกลับมาก็จะทำเรื่องความสวยความงามและเครื่องสำอางค่ะ จะทำแป้ง ทำลิปสติก จะหันไปทางนั้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เพราะยังคิดอยู่ว่าฉันจะออกมาพรีเซ็นต์ยังไงล่ะ เหมือนเราไม่ค่อยได้ออกมา แล้วเราจะพรีเซ็นต์ได้ไหม จะยังไง เพราะเดี๋ยวนี้พูดก็น้อยลง เงียบขึ้น นิ่งขึ้น ไปเข้าวัดทำบุญ เหมือนเราเริ่มอายุมากขึ้นด้วยค่ะ อะไรหลายๆ อย่างมันก็เปลี่ยนไป ก็นิ่งขึ้นเยอะเลย
ไม่รู้ชอบตัวเองในเวอร์ชั่นนี้ไหมเหมือนกัน จริงๆ เป็นคนเงียบอยู่แล้วนะ แต่เมื่อก่อนต้องทำงาน จำเป็นต้องพูด เพื่อนๆ ก็รู้ว่าเราเป็นคนเงียบๆ พูดน้อย นอกจากสนุกจริงๆ ถึงจะเต็มที่ คือไม่มีตรงกลาง นิ่งก็นิ่งไปเลย ถ้าจะพีกก็พีกไปเลย พลังมันถูกหยุดพัก ตอนนี้สตาร์ทไม่ติดแล้ว แม้จะมีที่อื่นติดต่อมาแต่ใจเรายังไม่พร้อม ตอนนี้เลยขอหยุดเลย”
โมเมนต์หวาน “เพื่อนสาว” ขับรถไปรับ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”
“ก็คุยกันว่าอยากไปดูหนัง อยากไปดูอวตาร เราก็เข้าไปทิ้งข้อความไว้ในกลุ่ม ทุกคนก็เงียบหมด ไม่มีใครตอบเลยค่ะ งงมาก (หัวเราะ) ก็เลยบอกว่าอั้ม เหลือเราสองคนนะ อั้มก็บอกว่าโอเค แล้วพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนปีใหม่ แล้วคนขับรถอั้มไม่อยู่ อั้มก็เลยบอกว่าพี่เมย์มารับฉันได้ไหม มันก็เป็นฟีลที่ดีนะที่เราไปรับเขา เพราะถ้าเราเอาคนรถเราไปรับมันก็เหมือนเราไม่ได้อยู่กันสองคน
รู้สึกว่าเราได้กลับมาย้อนเวลาที่เราเคยใช้ชีวิตไปไหนด้วยกันเองสองคน เพื่อนสาว ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขับรถไปรับเธอ ก็เป็นฟีลไปรอรับเพื่อนหน้าบ้าน ก็แอบถ่ายคลิปซะเลย ก็ดูน่ารักดีที่อั้มเปิดประตูรั้วบ้านเอง ออกมากันง่ายๆ จริงๆ ชีวิตเราก็ง่ายๆ กันแบบนี้ค่ะ ทุกคนอาจจะดูว่าอั้มเป็นซูเปอร์สตาร์ แต่จริงๆ เวลาเขาอยู่กับเพื่อน อยู่กับเรา เขาก็เป็นอั้มง่ายๆ ก็เลยถ่ายคลิปไปดูหนังด้วยกันสองคน แล้วพอดีจองเป็นเตียงคู่ด้วย สวีต นอนคุยกันสองคน สวีตกันสองคนอยู่ 3 ชม. ไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้นานมากค่ะ ก็แฮปปี้ อั้มก็แฮปปี้มาก”
เผย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แบกความกดดันหลายๆ อย่าง พร้อมซัปพอร์ตในฐานะภรรยา ดูแลลูกไม่ให้มีปัญหา
“ก็อย่างที่ทุกคนเห็น พี่หนุ่มเขาทำรายการก็ต้องมีเรื่องราวทุกวันอยู่แล้ว แม้กระทั่งคนที่รู้จักหรือไม่รู้จัก คนในวงการหรือนอกวงการก็ตาม เขาก็ต้องรับภาวะที่กดดันหลายๆ อย่างตรงนี้แกก็ต้องค่อยๆ ผ่านพ้นให้ทุกวันคลายไปเรื่อยๆ
เราก็ต้องซัปพอร์ตอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าแกทำงานหนัก ซัปพอร์ตในที่นี้คือเราอาจจะไปช่วยเรื่องงานไม่ได้อยู่แล้ว แต่เมย์ก็ทำหน้าที่ภายในบ้าน ดูแลลูกไม่ให้มีปัญหาอะไรต่างๆแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้เขาสบายใจ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องใดๆ มากวนใจเขานอกจากเรื่องงาน”
“น้องมายู” ยิ่งโตยิ่งติสต์ ไม่ใช่สายแดนซ์
“ไม่มีเลยค่ะ น้องไม่ชอบเต้น ไม่ใช่สายวิชาการด้วย (หัวเราะ) เป็นสายโลกส่วนตัวสูง ครอบครัวเราน่าจะประมาณนี้ น้องจะไม่ได้ชอบเต้น ไม่ได้ชอบการแสดง ไม่กิจกรรมไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ต น้องจะอยู่กับแม่ หรือไม่ก็ไปสายวาดรูป ติสต์ๆ หรือไม่ก็เล่นกีฬา เป็นสายบอยๆ หน่อย”