เติมความหวานรับเดือนแห่งความรัก เปิดตัวป๊อปคอร์นรสชาติเอ็กซ์คลูซีฟ “Strawberry Milk Shake” พร้อมเสิร์ฟความอร่อยเฉพาะช่วง 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์2569 เท่านั้น!!

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนเปิดประสบการณ์ความหวานต้อนรับเดือนแห่งความรัก กับแคมเปญ สุดโรแมนติก “Fall in love at first pop” พร้อมเปิดตัวป๊อปคอร์นรสชาติพิเศษ“ป๊อปคอร์น รสนมสตรอว์เบอร์รี (Strawberry Milk Shake)” ที่กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งตามคำเรียกร้อง วางจำหน่ายเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
ป๊อปคอร์นรสชาติ Strawberry Milk Shake ถ่ายทอดความอร่อยหวานละมุนของสตรอว์เบอร์รี ผ่านการแปรรูปผสานเข้ากับความครีมมี่ในสไตล์มิลค์เชคอย่างลงตัว เคลือบลงบนเมล็ดป๊อปคอร์นคุณภาพ จนได้ป๊อปคอร์นสีชมพูหอมหวาน กรอบ อร่อยเต็มคำ มอบประสบการณ์แห่งความฟินที่ชวนให้ตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลิ้มลอง!!
พร้อมต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์กับโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อชุด Light Meal ชุดอิ่มอร่อยสุดคุ้ม รับทันที ไส้กรอก 1 ถ้วย (รสชาติใดก็ได้) ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้ทุกคนได้ร่วมเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขไม่ว่าจะมาดูหนังกับคนพิเศษ เพื่อน หรือครอบครัว ด้วย ป๊อปคอร์น รสนมสตรอว์เบอร์รีตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2569เท่านั้น สามารถหาซื้อได้ที่ จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ, บูธ Kiosk นอกโรงภาพยนตร์ และช่องทาง เดลิเวอรี่ ได้แก่ LINE MAN, Grab, Shopee Food และ Robinhood