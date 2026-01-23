FC ใจหาย!! วันนี้ “พี่เอก เอกชัย” เปิด “หมดใจ” ใน “ตีท้ายครัว”

สัปดาห์นี้ รายการ “ตีท้ายครัว” ขอพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญคนคุ้นเคยของรายการ “พี่เอก–เอกชัย ศรีวิชัย” ศิลปินขวัญใจชาวใต้ ที่ทีมงานเคยบุกบ้านมาเยี่ยมเยือนหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การมาอัปเดตชีวิตธรรมดา เพราะมี ข่าวด่วน ข่าวใหญ่ ที่ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจทั้งภาคใต้
หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพและโรคร้าย ที่หลายคนเป็นห่วง งานนี้พิธีกรขาประจำ “พี่โอ๋–พี่อาร์ต–พี่ป๋อ” ไม่รอช้า ขอไปเคาะประตูถึงบ้าน เพื่อฟังความจริง จากปาก“พี่เอก” แบบชัดๆ แจ่มแจ้ง ว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดอะไรขึ้น สุขภาพตอนนี้เป็นอย่างไร ให้แฟนๆ ได้หายเป็นห่วง!!
นอกจากนี้ “พี่เอก” ยังเปิดใจพูดถึง ความเปลี่ยนแปลงของแวดวงบันเทิงในปัจจุบัน และการปรับตัวของตัวเอง กับธุรกิจใหม่เกี่ยวกับอาหารใต้ พร้อมโชว์ฝีมือให้ได้ชิมแบบอิ่มอร่อย ในส่วนของ “ศรีวิชัยโชว์” ที่ยังคงเดินสายโชว์ทางภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ไม่เคยหยุดพัก เพราะแรงใจสำคัญคือแฟนคลับที่ยังคงรอซื้อตั๋วแถวหน้า พร้อมส่งเสียงเดียวกันว่า “ขอร้อง อย่าหยุดโชว์เด็ดขาด”
ไม่เพียงเท่านั้น งานในวงการก็ยังแน่นเอี๊ยด ทั้งงานแสดง งานโชว์ และอีกหนึ่งบทบาทสำคัญกับ งานกำกับภาพยนตร์ ที่กำลังเตรียมเปิดตัวในเร็วๆ นี้ พร้อมเซอร์ไพรส์ใหญ่ ได้พระเอกเสียงสะกดใจแม่ยกอย่าง “พี่กัน–นภัทร์” มาร่วมงาน เรียกคะแนนนิยมแบบจัดหนักจัดเต็ม
เทปนี้บอกเลยต้องเกาะติด เพราะไม่ได้แค่มาเยี่ยมบ้าน แต่คือการอัปเดตชีวิตจริง หัวใจจริง และพลังใจของศิลปินที่ยังยืนหยัดบนเวทีด้วยกำลังใจจากแฟนๆ
เอาเป็นว่า FC พี่เอก แม่ยกพี่กัน Fc รายการ“ตีท้ายครัว” ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ติดตามได้ในรายการ
“ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33