‘Runcation’ เทรนด์ ‘เที่ยวไปวิ่งไป’ ปี 2026 ปักหมุดซิตี้รัน “ฮ่องกง” ชมวิวหลักล้านด้วยสองขา แชร์พิกัดเส้นทางวิ่งขึ้น The Peak วิ่งสั้นๆ แต่วิวสุดอลังการ โดย Running Insider

ใครว่าไปต่างประเทศต้องเน้นแค่กินกับช้อป? เพราะปี 2026 นี้ เทรนด์ "Runcation" หรือการเที่ยวไปวิ่งไปกำลังมาแรงสุดๆ จนเกิด Community อย่าง Run Club กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมเมือง และหนึ่งในจุดหมายที่ "นักวิ่งสายเที่ยว" ทั่วโลกยกให้เป็นที่สุดก็คือ "ฮ่องกง"
ทำไมต้องวิ่งที่ฮ่องกง? เพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่ตึกสูง แต่คือเมืองที่ออกแบบมาเพื่อการเดินและวิ่งอย่างแท้จริง ถนนหนทางที่ปลอดภัย ทางเท้าที่เชื่อมถึงกัน และเสน่ห์ของการได้สังเกตวิถีชีวิตผู้คนผ่านคาเฟ่เก๋ๆ สองข้างทางในมุมที่การนั่งรถให้ไม่ได้
ปีใหม่นี้ Running Insider กูรูตัวจริงเรื่องการวิ่ง จะพาทุกคนไปเปิดพิกัดเส้นทางวิ่งสุดอลังการ ตั้งแต่การวิ่งซิตี้รันใจกลางเมือง ไปจนถึงเส้นทางวิ่งขึ้นยอด The Peak ที่รับรองว่า วิ่งไม่ไกล แต่ได้วิวระดับตำนาน เตรียมรองเท้าคู่โปรดให้พร้อม แล้วมาค้นพบฮ่องกงในมุมที่คุณไม่เคยเห็นไปพร้อมกัน!
City Run Route: จาก Wan Chai สู่ The Peak – พิกัดที่ ‘ต้องวิ่ง’ โดย Running Insider
หากถามถึงรูทวิ่งที่สวยที่สุดในฮ่องกง Running Insider ขอปักหมุดเส้นทางจาก Wan Chai สู่ The Peak ให้เป็นลิสต์ที่นักวิ่งชาวไทยห้ามพลาด!
นี่คือเส้นทางที่จะเปลี่ยนภาพจำของฮ่องกงไปอย่างสิ้นเชิง คุณจะได้วิ่งผ่านย่านเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ความพิเศษจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะป่าคอนกรีตจะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยสีเขียวขจีของแมกไม้ เป็นการผสานความทันสมัยเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัวและแปลกตา ซึ่งคุณจะสัมผัสความงดงามในมุมมอง Bird's Eye View แบบนี้ได้จากการวิ่งขึ้นไปเท่านั้น
ข้อมูลเบื้องต้น
●ระยะทาง : 7 กม. โดยประมาณ
●เวลา : 1 ชม. 30 นาที (ถ้าเดินต่อเนื่อง) 2 ชม. (ถ้าพักชมวิว)
●จุดเริ่มต้น : สถานี MTR Wan Chai ทางออก A3
●รายละเอียดเส้นทาง :
Wan Chai → Wan Chai Gap Road (steep climb) → ผ่าน Bowen Road intersection → Wan Chai Gap → Coombe Road → Magazine Gap → Barker Road → Plantation Road → Findlay Path → The Peak
●ความสูงสะสม : มากกว่า 400 เมตร
●ช่วงเวลาที่แนะนำ : เช้า 6:00 น. เย็น 17.00 น.
●ลักษณะเส้นทาง : บางช่วงเป็นทางคอนกรีตลาดชัน ระหว่างทางมีวิวเมืองตัดกับภูเขา มีต้นไม้ร่มรื่น บางช่วงมีการข้ามถนน ระหว่างทางจะได้พบปะกับนักวิ่งโลคอลที่ชอบซิตี้รันเช่นกัน
●คำแนะนำ : พกบัตร Octopus เพื่อซื้อน้ำดื่มและกาแฟได้เลย
ประสบการณ์ระหว่างวิ่ง
Wan Chai
เริ่มต้นที่ย่าน Wan Chai ย่านสุดเก๋ที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย โดยจะเริ่มจากการนั่ง MTR มาลงที่สถานี Wan Chai ทางออก A3 ก็จะเจอจุดเช็กอินแรก “The Blue House...ตึกหลากสี” ที่ถ่ายรูปเก๋สุดๆ โดยจะเริ่มปักหมุดใน Google Map ไปยัง “The Peak Tower Sky Terrace 428” แล้วก็สามารถเริ่มออกวิ่งกันได้เลย
แผนที่นำทางไปสู่ถนนขึ้นเขาจาก Wan Chai Gap Road สู่เขตของ Bowen Road ซึ่งแยกออกไปเป็น Bowen Road Fitness Trail อีกหนึ่งเส้นทางวิ่งออกกำลังกายของคนฮ่องกงเช่นกัน แต่วิ่งผ่านเส้นทาง Wan Chai Gap, Coombe Road, Magazine Gap เพื่อขึ้นไป The Peak แทน ระหว่างทางมีนักวิ่งท้องถิ่นใช้เส้นทางนี้ออกกำลังกายอยู่แล้ว วิ่งจึงตามได้เลยไม่ต้องกลัวเหงา
Barker Road
เมื่อวิ่งต่อมาเรื่อยๆ ก็จะถึง Barker Road ที่มีวิวสวยงาม จากจุดนี้จะมองเห็นวิวหมู่ตึกสูงในฝั่งเกาะฮ่องกงชัดเจนมาก เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมโดยเฉพาะตอนกลางคืน เพราะไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพ ที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าเข้าชม ถนนสายนี้มีรถสัญจรไปมา แนะนำไปให้ช่วงเช้าตรู่ที่รถไม่มาก นอกจากนั้นระหว่างทางจะได้เจอนกสวยๆ เกาะบนกิ่งไม้เขียวขจี ตัดกับภาพตึกสูงระฟ้าของเมืองและอ่าววิคเตอเรีย เมื่อวิ่งต่อไปจะได้เจอกับสถานีรถราง Barker Road Station ที่กำลังแล่นขึ้นไปยัง The Peak บริเวณสถานีนี้มีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ให้ความรู้สึกย้อนยุคและโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งจุดให้แวะเช็กอินถ่ายรูประหว่างทาง
The Peak
วิ่งไปหยุดแวะถ่ายรูปไป ในที่สุดก็ถึงปลายทางก็คือ The Peak ด้านบนจะเป็นสถานีสุดท้ายของรถราง มีร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้ามากมายให้ได้แวะเติมพลัง เส้นทางนี้ถือเป็นเส้นทางวิ่งขึ้นเขาที่ไม่ยากจนเกินไป ระหว่างทางก็มีวิวให้แวะถ่ายรูปหลายจุด เป็นเส้นทาง City Run ที่ต้องมาลองกันสักครั้ง
ร้านแนะนำบน The Peak
1.Bakehouse สาขา The Peak Tower
ร้านทาร์ตไข่ชื่อดังในหมู่คนไทยที่เพิ่งเปิดสาขาใหม่ ที่ The Peak Tower ให้คุณได้ชิมทาร์ตไข่ จิบกาแฟ พร้อมชมวิวสวยๆ บน The Peak แบบเต็มตา ที่สาขานี้มีเมนู Exclusive ที่ไม่มีที่ไหน คือ Puff ไส้หมูแดง ซึ่งเป็นการคอลแลปกันระหว่าง Bakehouse กับร้านหมูแดงระดับตำนาน Sun Kwai Heung ประจำ Wan Chai โดยนำหมูแดงที่ย่างด้วยเตาถ่านมาห่อด้วยแป้ง Puff ในราคา 58 HKD
2.Halfway Coffee สาขา The Peak
ร้านกาแฟสุดฮิตที่คนไทยต้องไปเช็กอิน เพิ่งเปิดสาขาใหม่ที่ The Peak ได้ไม่นานเช่นกัน คาเฟ่นี้จะอยู่ด้านหลังห้างให้เดินออกมาตามถนนเล็กน้อย ซึ่งการได้จิบกาแฟหลังจากวิ่งเสร็จ พร้อมชมวิวของ The Peak ไปด้วย ถือเป็นรางวัลหลังวิ่งจบที่ดี
การเดินทางกลับ
วิธีกลับที่แนะนำ มี 2 เส้นทาง
1.ขึ้นรถ Tram เปิดประสบการณ์นั่งรถรางเส้นทางคลาสสิค
•สถานี Garden Road Peak Tram Lower Terminus (Central Terminus) ซึ่งอยู่ติดกับ Hong Kong Park
•ราคาตั๋ว 82 HKD (เฉพาะขากลับ)
2.นั่งรถบัสสองชั้นสาย 15 (Citybus)
•สถานี The Peak Galleria มีรอบรถทุก 15 นาที ราคาตั๋ว 13 HKD
•ปลายทางลงที่สถานี Central ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
ไปกันต่อในปี 2026 กับฮ่องกงและการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ รับปีใหม่ ที่จะทำให้มุมมองการเที่ยวของคุณเปลี่ยนไป ให้รางวัลสุขภาพด้วยการวิ่ง ให้รางวัลหัวใจด้วยวิวสวย และเวลาคุณภาพที่ได้อยู่กับตัวเองระหว่างวิ่ง พกรองเท้าแล้วจองตั๋วไปฮ่องกงกัน!
ขอบคุณข้อมูล Running Insider