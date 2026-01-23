Jackson Wang เปิดตัวเพลงใหม่ “Sex God” กลางรันเวย์ Louis Vuitton Men’s FW 2026 ที่ปารีส

Jackson Wang ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกและแฟชั่นไอคอน สร้างความฮือฮาให้กับวงการดนตรีและแฟชั่นระดับโลก ด้วยการเปิดตัวเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อนอย่าง “Sex God” (feat. Pusha T) ซึ่งโปรดิวซ์โดย Pharrell Williams ระหว่างโชว์ Louis Vuitton Men’s Fall–Winter 2026 ณ กรุงปารีส
การเปิดตัวเพลงใหม่ท่ามกลางแฟชั่นโชว์ระดับโลกครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของ Jackson Wang ในฐานะหนึ่งในศิลปินชาวเอเชียเพียงไม่กี่คนที่ทำงานบนจุดตัดของดนตรีระดับนานาชาติและแฟชั่นระดับไฮเอนด์ได้อย่างโดดเด่น โดยเพลง “Sex God” เป็นการร่วมงานกับ Pusha T แร็ปเปอร์ผู้เข้าชิงรางวัลแกรมมี่ และถ่ายทอดตัวตนผ่านงานโปรดักชันของ Pharrell Williams ไอคอนแห่งวงการดนตรีและแฟชั่น
โมเมนต์สำคัญบนรันเวย์ Louis Vuitton ครั้งนี้ ไม่เพียงเชื่อมโยงโลกของดนตรีและแฟชั่นเข้าด้วยกันอย่างทรงพลัง แต่ยังถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความร่วมมือระหว่าง Jackson Wang และ Pharrell Williams ที่สะท้อนทิศทาง งานศิลป์ระดับโลก ในอนาคตอย่างชัดเจน
ภาพ : TEAM WANG
https://www.youtube.com/live/3VSghNTL_pY?si=sWsi02pne8CYVCRG
