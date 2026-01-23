Love Alert อีพี5 “ปลายฟ้า” ยื่นคำขาด “เต๋” ก่อนตัดสัมพันธ์ ขณะที่หัวใจ โต๋” อาจพังเพราะเทใจให้ “จิมมี่”

สัปดาห์นี้ ความสัมพันธ์ในซีรีส์ Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เดินทางมาถึงจุดที่ไม่อาจมองข้ามใน อีพี 5 เมื่อทุกตัวละครเริ่มถูกบีบให้ต้อง เลือก ระหว่างความจริง ความรู้สึก และความสัมพันธ์ที่กำลังสั่นคลอน ฝั่งของ ปลายฟ้า (แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ) เริ่มขยับเกมอย่างระมัดระวัง เมื่อความเปลี่ยนไปของ เต๋ (เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส) ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไป การสืบหาความจริงจึงเริ่มขึ้น พร้อมกับการยื่นโอกาสสุดท้ายให้กับเต๋ ที่อาจเป็นทั้งจุดเริ่มต้น หรือจุดจบของความสัมพันธ์นี้ ขณะเดียวกัน เส้นเรื่องของ จิมมี่ (เจมส์ เพรสคอท) และ โต๋ (กาด พลอยสุภา) ก็เดินมาถึงบททดสอบหัวใจ เมื่อความรู้สึกของเต๋ที่ทุ่มเทให้จิมมี่ อาจไม่ได้นำมาซึ่งคำตอบที่ชัดเจน น้ำตา ความลังเล และการพยายามรั้งใครบางคนไว้ กลายเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวด
เบื้องหลังการถ่ายทำ อีพี 5 ถือเป็นอีกหนึ่งตอนที่นักแสดงต้องทำการบ้านด้านอารมณ์อย่างหนัก เพราะเป็นอีพีที่ตัวละครทุกคนเริ่ม รู้สึกตัว กับความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ ฝั่งของ แฟ้ม และ แมทธิว ต้องถ่ายทอดความ กดดัน ที่ซ่อนอยู่ภายใต้บทสนทนาที่ดูเรียบง่าย ทั้งคู่มีการซักซ้อมบทและจังหวะอารมณ์กันอย่างละเอียด เพื่อให้สายตา ท่าทาง และน้ำเสียง สามารถสื่อสารความรู้สึกของตัวละครออกมาได้ ขณะที่คู่ของ เจมส์ และ กาด ต้องรับมือกับอารมณ์ที่สวิงมากกว่าเดิม จากความหวาน ความคาดหวัง ไปจนถึงความเจ็บปวดที่ค่อย ๆ ก่อตัว โดยเฉพาะฝั่งของกาด ที่ต้องเก็บซ่อนความอึดอัดของตัวละครไว้ภายใต้รอยยิ้ม และค่อย ๆ ปล่อยอารมณ์ออกมา ซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้องใช้สมาธิและการควบคุมอินเนอร์อย่างมาก
งานนี้ เมื่อความสัมพันธ์เริ่มเดินมาถึงทางแยก คำถามเดียวที่แฟนซีรีส์ต้องลุ้นคือ ใครกันแน่ที่กำลังติดกับดักหัวใจ ใครจะเป็นคนเจ็บที่สุดในอีพีนี้ และสัปดาห์นี้จะมีคนโดนธงแดงอีกหรือไม่ แฟนซีรีส์ห้ามพลาด ตามลุ้นต่อได้ใน ซีรีส์ Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง อีพี 5 วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข27 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala #LoveAlert #มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง