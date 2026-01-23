เสาร์ที่ 24 นี้ ในรายการ “เหลือเชื่อ” ทางช่อง 9 กด 30 สัมผัสกับ “ศาสตร์ลายมือ เปลี่ยนชีวิต”

ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ทางช่อง 9 กด 30 พบกับรายการ “เหลือเชื่อ” ซึ่งผลิตโดย บริษัท ไซด์ บาย ไซด์ ครีเอทีฟฯ โดยมี “โอห์ม-นครินทร์ ขยันการนาวี” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง รับหน้าที่เป็นพิธีกร พาผู้ชมทางหน้าจอไปสัมผัสกับเจ้าของเรื่องเหลือเชื่อ ของดีเหลือเชื่อ และ ศรัทธาเหลือเชื่อ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อ ความศรัทธาที่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือเป็นพลังให้กับชีวิต
ใครไม่อยากดวงตก ในปี 2569 นี้ ต้องติดตามเสาร์ที่ 24 มกราคมนี้ คุณโอห์ม พิธีกรประจำรายการ จะพาไปพบกับอาจารย์ วิลาวัลย์ บุษราพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลายมือและวิชาสักสัมผัสจุดแดงมหาเฮงบนฝ่ามือ ที่เชื่อกันว่า ช่วยเสริมดวง เพิ่มโชคลาภ และแก้ไขเรื่องติดขัด ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ปีนี้ใครมีเกณฑ์ตกกงาน ใครทำธุรกิจแล้วรุ่ง ใครทำอาชีพไหนแล้วจะรวย หรือใครมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่ 1 มาพลิกฝ่ามือค้นหาคำตอบที่น่าเหลือเชื่อไปด้วยกัน พร้อมพาไปไหว้พระ ขอพร เพื่อเริ่มต้นปี 2569 ที่วัดชนะสงครามราชวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เชื่อกันว่า ช่วยเสริมสิริมงคลให้สำเร็จดังหวังทุกประการและได้รับชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงเหมือนกับชื่อของวัด #ช่อง9กด30 #9mcot