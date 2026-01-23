เป็นคนนี้มาตลอด! “บีเวอร์-ต้นหลิว” ใจตรงกัน แต่มีเรื่องต้องสารภาพความจริง

ต้นฟ้า” (บีเวอร์ พรรษพล) รุกหนัก ขอนัดเจอกับคนในจดหมายปริศนาอีกครั้ง ทำเอา “ไต้ฝุ่น” (ต้นหลิว เมธาพัฒน์) หนักใจกลัวถูกจับได้เข้าสักวัน แต่ก็ยอมปลอมตัวไปเจอกับต้นฟ้า ด้านต้นฟ้าหลังจากที่มั่นใจว่ารักไต้ฝุ่นที่ไม่ว่าจะเป็นคนในจดหมายหรือเป็นไต้ฝุ่นตัวจริง จึงถือโอกาสนี้สารภาพรัก ไต้ฝุ่นดีใจที่ไม่ต้องแอบรักข้างเดียวต่อไปและกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนต่อหน้าต้นฟ้า ไต้ฝุ่นขอให้ต้นฟ้าพากลับมาที่ภูเก็ตเพื่อสารภาพความจริงที่ปิดบังมาตลอด!
