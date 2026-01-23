อบอุ่นหัวใจ!! “ฟอส” ขอมีแค่ “บุ๊ค” พร้อมกุมมือช่วยหาความจริง

สำหรับ “แทนคุณ” (ฟอส-จิรัชพงศ์) แค่มี “บทเพลง” (บุ๊ค-กษิดิ์เดช) อยู่ด้วย บ้านที่ดูโล่งก็กลายเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นขึ้นมาแล้ว ถึงแม้ “บทเพลง” จะเริ่มจำบางอย่างในอดีตได้ หลังมารักษากับ “เจนนรี” (พลอยภัช-ภัชธร) ก็ตาม ซึ่งทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้น แต่กลับมีเหตุร้ายทำให้ “บทเพลง” ต้องรีบกลับไปหาความจริงที่บ้านเพื่อปกป้องแม่ และดูเหมือนว่าความจริงทั้งหมดนั้นจะเลวร้ายกว่าที่ “บทเพลง” คิดซะแล้ว! ไปตามลุ้นพร้อมกันว่าต้นเหตุของความเลวร้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นคืออะไรกันแน่? ห้ามพลาด
