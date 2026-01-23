ตำรวจเผย “นานา - เวย์” ยอดหนี้พุ่ง 170 ล้าน ผู้เสียหายยังไม่ได้รับการชดใช้ อุบตอบทรัพย์สินพอใช้หนี้ไหม

ฉาวข้ามปีเลยทีเดียว สำหรับคดีที่ “นานา ไรบีนา” ถูกจับกุมที่บ้านพักเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยมีผู้เสียหายเป็นกลุ่มเพื่อนดารา และกลุ่มไฮโซรวม 17 รายเข้าแจ้งความ ซึ่งในส่วนของความเสียหายนั้นทางฝ่ายของ “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” ทนายความส่วนตัวของนานา ได้เผยว่า ยอดความเสียหายรวมทั้งหมด 152 ล้านบาท ซึ่งภายหลังนานาได้วางหลักทรัพย์ยื่นขอประกันตัว 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ซึ่งในเดือนเดียวกัน “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย สามีนานา ก็ถูกออกหมายเรียกให้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ กับ นานา ผู้เป็นภรรยา หลังมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดี จากกรณีที่นักธุรกิจชื่อดัง โอนเงินเข้าบัญชีของเวย์ จำนวน 10 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 14 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน มี.ค. 65 โดยเข้าใจว่าเวย์ร่วมกระทำกับนานาในการฉ้อโกง ซึ่งก่อนหน้านี้ทนายสายหยุดได้เปิดเผยถึงประเด็นนี้ว่า เวย์ไม่ทราบว่านานาติดต่อกับผู้เสียหายให้โอนเงินมาที่บัญชีดังกล่าว โดยทราบเพียงว่านานา แจ้งว่าเงินโอนเข้ามาในบัญชี และให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ตามที่บอก โดยที่ไม่ทราบว่าแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวมาจากบุคคลใด เวย์มาทราบว่ามีปัญหากับผู้เสียหายในช่วงเดือนตุลาคม ก่อนจะเริ่มมีการใช้หนี้ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม จำนวน 1.5 ล้าน ยืนยันว่าเวย์ไม่ทราบถึงการลงทุนของนานากับผู้เสียหาย
ข่าวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อน ได้รับความสนใจจากสังคม และถูกจับตามองว่าจะมีจุดจบอย่างไร ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (23 ม.ค.2569) “เวย์” ได้เดินทางมาเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรับทราบข้อกล่าว พร้อมด้วย “ทนายสายหยุด” โดยมี นานา ภรรยาของเวย์เดินทางมากับสามีด้วย แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
จากนั้น เวลาประมาณ 15.10 น. “พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์” ผู้บังคับการกองบังคับปราบปรามอาชญากรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ) และ “พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ” (ผกก.4 บก.ปอศ) ได้เปิดเผยรายละเอียดของคดีนี้ว่า เวย์ และ นานา ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ตอนนี้ยอดหนี้กระโดดมาเป็น 170 ล้าน พร้อมแจงโอกาสที่เจ้าหนี้จะได้เงินคืนนั้นมีมากน้อยแค่ไหน
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ : “อย่างที่ทุกท่านทราบดีในคดีของคุณนานา เบื้องต้นครั้งแรกเราทำการแจ้งข้อกล่าวหาคุณเวย์ ซึ่งเป็นสามีคุณนานา ในความผิดร่วมกันฉ้อโกง หลังจากนั้นก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก็พบว่านอกจากเป็นความผิดฐานฉ้อโกงแล้ว สำหรับตัวคุณเวย์เอง ก็พบว่ามีพยานหลักฐานบางอย่างที่เชื่อมโยง ว่าไม่ได้กระทำความผิดฉ้อโกงอย่างเดียว มีการใช้บัญชีของตัวเอง โอนกลับไปให้กับกลุ่มผู้เสียหาย ก็เลยมีการปรับสถานะจากฉ้อโกงธรรมดา เป็นร่วมกันกับคุณนานา ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืม ที่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และเรื่องแชร์ลูกโซ่ครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เรามีหมายเรียกให้คุณเวย์มาพบพนักงานสอบสวน แต่ว่ามีการเลื่อนมาจนกระทั่งวันนี้ ทางทนายประสานงานมา ว่าจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวน ก็เป็นเหตุให้คุณเวย์เพิ่งเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาครับ เป็นเคสเดียวกับที่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับ วันนี้คุณเวย์เข้ามาพบ ก็ให้การปฏิเสธ ส่วนของคุณนานา ก็มีประเด็นที่ต้องแจ้งพฤติการณ์เพิ่มเติม เนื่องจากระหว่างนี้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติม ตามกฎหมายข้อบังคับก็ต้องแจ้งพฤการณ์เพิ่มเติม
ไม่สามารถเปิดเผยชื่อผู้เสียหายเพิ่มเติมได้ แต่ยอดหนี้ “นานา” เพิ่มจาก 150 ล้าน เป็น 170 ล้าน
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ : “ผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมเนี่ย ต้องขออนุญาต เพราะเจ้าตัวไม่อยากให้เอ่ยชื่อ แต่ว่ามีวงเงินเพิ่มเติมจาก 150 ล้าน กระโดดเป็น 170 ล้านโดยประมาณครับ ส่วนยอดผู้เสียหายมี 17 รายเท่าเดิม แค่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นครับ”
“เวย์ - นานา” ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พ.ต.อ.จำนาญ : “คุณเวย์กับคุณนานา มาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนนะครับ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม เนื่องจากพนักงานสอบสวนพบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งทางคุณเวย์ก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับ (ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งสองคน?) ใช่ครับ แต่เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับ เพราะทางพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเรื่องเส้นเงิน พยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานผู้เชี่ยวชาญแล้ว คาดว่าน่าจะสรุปสำนวนนำส่งได้ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับ”
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ : “ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ คือในกระบวนการยุติธรรม เราก็ต้องฟังคำชี้แจงของตัวผู้เสียหายด้วยนะครับ แต่ในทางสอบสวน เรามีพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในคดีนี้เราได้กำชับให้พนักงานสอบสวน ดูพยานหลักฐานทั้งฝ่ายของผู้เสียหายและฝ่ายของผู้ต้องหามาประกอบกัน ซึ่งเรากำหนดไทม์ไลน์ไว้ ว่าสำนวนนี้จะเสร็จสิ้นโดยเร็วครับ ก็ 1 เดือนจากนี้โดยประมาณครับ ล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเพิ่มเติมนะครับ
“เจนสุดา ปานโต” และ “พอลล่า เทเลอร์” โดนพฤติการณ์เดียวกัน คือถูกชักชวนให้ลงทุน
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ : “ก็โดยพฤติการณ์ที่ชวนลงทุนครับ ส่วนของคุณพอลล่า ก็มีการร้องทุกข์ในส่วนความเสียหายเดิมของเขาอยู่แล้วครับ ไม่ได้มาให้การเพิ่มเติมในประเด็นไหน เนื่องจากคำให้การเดิมเขาคอมพลีตอยู่แล้ว เขามีหลักฐานการโอนเงิน หลักฐานเส้นเงิน ภาพถ่ายในการพูดคุยกับตัวคุณนานา เพราะฉะนั้นตัวเขาไม่ได้มีประเด็นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการโดนชักชวนลงทุนเหมือนกันครับ”
จากการสอบปากคำ ผู้เสียหายยังไม่ได้รับการชดใช้
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ : “จากการสอบปากคำ ก็ยังไม่มีนะครับ ถ้าจะได้ค่าตอบแทน ก็เป็นค่าตอบแทนลักษณะเหมือนกับแชร์ลูกโซ่ครับ คือระหว่างที่รอชักชวนคนโน่นคนนี้ ก็มีการให้ค่าตอบแทนคืนมา ตามวงรอบปกติของเขา แต่หลังจากเกิดคดีแล้ว ยังไม่มีผู้ใดได้รับค่าตอบแทนครับ
(เจ้าหนี้หลายคนกังวลเรื่องการใช้เงินคืน ตำรวจสามารถให้ความสบายใจกับเจ้าหนี้ได้อย่างไรบ้าง?) คือตัวผมเองและพนักงานสอบสวน ก็มีหน้าที่ในการติดตามตัวเขามาลงโทษตามกฎหมาย วันนี้ตัวผู้กำกับเองก็ดำเนินการเรื่องกฎหมายฟอกเงิน และรายงานไปยัง ปปง. ให้ตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวน ว่ากรณีนี้มันเป็นความผิดตามกฎหมายฟอกเงินไหม ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติตามปกติอยู่แล้ว
เมื่อได้รับรายงานเรื่องการสืบทรัพย์สินของผู้ต้องหา เราก็ต้องรายงานไปที่ ปปง. ซึ่งเขาจะมีหน้าที่ในการเกลี่ยเฉลี่ยทรัพย์ ถ้ามีกรณีที่ยึด จากการที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นทรัพย์มาก่อนหรือไม่ หน้าที่หลักเป็นของปปง. ที่จะเกลี่ยทรัพย์สินคืนให้ผู้เสียหาย ตามสัดส่วนความเสียหายครับ”
อุบตอบมูลค่าทรัพย์สินของ “เวย์-นานา” ขอให้เป็นความลับทางคดี
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ : “ส่วนเรื่องมูลค่าทรัพย์สินของคุณเวย์และคุณนานา ต้องอนุญาตเป็นความลับทางคดีครับ แต่เราทำทุกอย่างตามขั้นตอนครับ เพราะเราทราบดีว่าความเสียหาย 170 ล้านมันเยอะ แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาด้วย ว่าเขาได้มาก่อน ขณะ หรือหลังทำความผิด ถ้าได้มาก่อนก็ต้องพิสูจน์ต่อ ว่ามันคาบเกี่ยวในการผ่อนชำระไหม”
ทรัพย์สินพอใช้หนี้ไหม 170 ล้านไหม ขอไม่ลงรายละเอียด
พ.ต.อ.จำนาญ : “ขออนุญาตไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับ เพราะมันกระทบกับรูปคดี แต่ในกรณีที่ทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อหนี้สิน ก็จะใช้สิทธิ์ทางแพ่งได้ครับ”
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ : “หลังจากนี้เดี๋ยวรอสอบสวนเสร็จ ก็นัดส่งตัวไปให้อัยการครับ ระยะเวลาก็ 1 เดือนโดยประมาณ ที่ศาลอาญารัชดา”
เผย “เวย์-นานา” มีอาการเครียดระหว่างเข้าพบเจ้าหน้าที่
พ.ต.อ.จำนาญ : “เครียดครับ คือเท่าที่จับสังเกตได้ก็มีอาการเครียด ถามประเด็นไหน ก็ตอบในประเด็นที่ตั้งคำถาม แบบคำต่อคำมากกว่า ไม่ค่อยได้ยิ้มแย้มแจ่มใสตามปกติล”
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ : “คือคุณนานาและคุณเวย์ ก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย มีทนายความมาร่วมฟังการสอบสวน ก็ไม่ได้มีประเด็นขัดแย้ง ว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฎในสำนวนการสอบสวนครับ”
พ.ต.อ.จำนาญ : “เรื่องติดต่อขอเฉลี่ยทรัพย์คืน เบื้องต้นยังไม่มีการพูดคุยครับ”