คลิปที่ไม่มีวันได้ดู: เกิดอะไรขึ้นบนฟลอร์เต้นรำ นาทีที่ “วิกตอเรีย เบ็คแฮม” ถูกกล่าวหาว่าข้ามเส้น จนทำให้ “บรู๊คลิน เบ็คแฮม” อับอายกลางงานแต่ง

ช่วงเวลาที่ควรหวานที่สุดในชีวิตคู่ กลับกลายเป็นฝันร้าย เมื่อการเต้นรำในงานแต่งของบรู๊คลิน เบ็คแฮม ถูกกล่าวหาว่าถูกแม่แท้ ๆ แย่งซีน จนเจ้าสาวร้องไห้หนีออกจากห้อง และทิ้งรอยร้าวที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน
เหตุการณ์ที่ถูกเก็บเงียบมานานจากงานแต่งงานของ บรู๊คลิน เบ็คแฮม และ นิโคลา เพลต์ซ เมื่อปี 2022 ถูกเปิดโปงอีกครั้งในต้นปี 2026 เมื่อบรู๊คลินออกมาเล่าด้วยตัวเองว่า ช่วงเวลาที่ควรจะเป็น “การเต้นรำแรก” ของชีวิตคู่ กลับกลายเป็นฝันร้ายที่ทำให้เขาอับอายที่สุดในชีวิต
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับงานแต่งเปิดเผยกับ Page Six ว่า ความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงที่ มาร์ก แอนโธนี ขึ้นแสดงบนเวที โดยเดิมที การแสดงนี้ถูกวางไว้เพื่อเปิดทางให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวออกมาเต้นรำบนเวทีที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับทั้งคู่ เป็นโมเมนต์โรแมนติกที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
แต่แทนที่นิโคลาจะถูกเชิญขึ้นมา มาร์ก แอนโธนีกลับเรียกบรู๊คลินขึ้นเวที พร้อมกล่าวให้เขาเต้นกับ “ผู้หญิงที่สวยที่สุดในห้อง” ซึ่งไม่ใช่เจ้าสาว หากแต่เป็น วิกตอเรีย เบ็คแฮม แม่ของเขาเอง แหล่งข่าวระบุว่า วิกตอเรียขึ้นไปโอบกอดลูกชายแนบชิด และมีพฤติกรรมที่ถูกอธิบายว่า “nuzzled” หรือซบใบหน้าและลำคอของบรู๊คลินบนฟลอร์เต้นรำ ท่ามกลางสายตาแขกในงานนับร้อย
แขกคนหนึ่งในงานเล่าว่า ช่วงเวลานั้นนิโคลาถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่และวิ่งออกจากห้องจัดเลี้ยง ขณะที่ฝั่งครอบครัวเบ็คแฮมมีเสียงเชียร์และปรบมือ แต่ฝั่งครอบครัวเพลต์ซกลับเงียบงัน เพื่อนของนิโคลาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอกลับเข้าไปในงาน แม้ใบหน้าจะบวมแดงจากการร้องไห้ และตลอดทั้งคืนเธออยู่ในอาการเศร้าอย่างเห็นได้ชัด
บรู๊คลินเขียนในแถลงการณ์ยาวว่า เขา “ไม่เคยรู้สึกไม่สบายใจและอับอายเท่านี้มาก่อนในชีวิต” พร้อมยืนยันว่า แม่ของเขาได้ “แย่งช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชีวิตคู่” ต่อหน้าทุกคน อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวอีกฝั่งโต้แย้งว่า การเต้นดังกล่าวไม่ใช่การเต้นรำแรกจริง ๆ ของคู่บ่าวสาว เพราะทั้งสองได้เต้นกันไปแล้วก่อนหน้านั้น รวมถึงนิโคลาได้เต้นกับพ่อของเธอแล้วด้วย และเหตุการณ์บนเวทีเป็นเพียง “การเต้นของครอบครัว” ที่ไม่มีเจตนาไม่เหมาะสม
เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นเรื่องเล่าคนละมุม ระหว่างความทรงจำอันบอบช้ำของเจ้าบ่าว กับคำอธิบายของผู้ใหญ่และแขกบางส่วน แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ คืนวันแต่งงานซึ่งควรเต็มไปด้วยความสุข กลับทิ้งบาดแผลลึกให้กับชีวิตคู่ของบรู๊คลินและนิโคลา จนทั้งสองตัดสินใจจัดพิธีต่อคำสาบานใหม่แบบเงียบ ๆ ในปี 2025 เพื่อสร้างความทรงจำที่ “ไม่ปนเปื้อนด้วยความอับอายและความเจ็บปวด” อย่างที่บรู๊คลินเขียนไว้เอง
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว มีรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับงานแต่งระบุว่า บรู๊คลิน เบ็คแฮม ได้ขอร้องแขกที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ลบคลิปวิดีโอและภาพถ่ายทั้งหมดที่บันทึกช่วงเวลานั้นออกไป เพื่อไม่ให้เรื่องราวลุกลามหรือถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยว่ากันว่าเขาไม่ต้องการให้ความอับอายและความเจ็บปวดของภรรยากลายเป็นภาพไวรัลในโลกออนไลน์ ทั้งนี้ แหล่งข่าวยังอ้างด้วยว่า ในบรรดาผู้ที่อยู่ในงาน มีเพียงบรู๊คลินเท่านั้นที่เก็บคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวไว้กับตัวเอง เป็นหลักฐานความทรงจำของคืนวันแต่งงานที่เขาไม่เคยลืม และกลายมาเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจออกมาเล่าความจริงในอีกหลายปีต่อมา
ขณะที่ข้อมูลอีกด้านถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและเคลียร์ชัดทุกประเด็น ความจริงเรื่อง “ฟลอร์เต้นรำ” ในงานแต่งของ บรู๊คลิน เบ็คแฮม และ นิโคลา เพลท์ซ ก็ถูกยืนยันว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนเข้าใจผิด โดย วิคตอเรีย เบ็คแฮม ไม่ได้แย่งซีนหรือฮิแจ็ก first dance แต่อย่างใด ลำดับในคืนนั้นเริ่มจากการเต้นครั้งแรกของบรู๊คลินและนิโคลา ตามธรรมเนียม ต่อด้วยการเต้นของนิโคลาและคุณพ่อของเธอ ก่อนที่หลังเวลา 23.00 น. บรู๊คลินจะขึ้นไปเต้นกับแม่ตามคำเชิญของ มาร์ก แอนโทนี ไม่ใช่การขอขึ้นเองหรือแทรกพิธี
จากนั้น เดวิด เบ็คแฮม และ ฮาร์เปอร์ น้องสาวคนเล็ก ก็เข้าร่วมบนฟลอร์ กลายเป็นบรรยากาศครอบครัวเรียบง่ายและเป็นกันเอง สรุปคือไม่มีการขัดจังหวะพิธี ไม่มีการแย่งซีนเจ้าสาว และดราม่าที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมด เหตุการณ์บนฟลอร์เต้นรำในคืนนั้นเป็นเพียงช่วงเวลาครอบครัวหลังพิธีการอย่างเป็นทางการเท่านั้น