“วิกตอเรีย เบ็คแฮม” ผงาดอันดับ 1 iTunes หลังแฟนรวมพลังดันเพลง ‘ไม่ใช่ผู้หญิงใสซื่ออย่างที่คิด’ ท่ามกลางศึกกับลูก และสะใภ้

ซิงเกิลเดี่ยวในตำนานของอดีตสมาชิก Spice Girls กลับมาฮิตอีกครั้ง ท่ามกลางดราม่าครอบครัวเบ็คแฮม หลังลูกชาย “บรู๊คลิน” ออกมาเปิดศึกผ่านโซเชียล
เพลง “Not Such an Innocent Girl” ของ วิกตอเรีย เบ็คแฮม ทะยานขึ้นอันดับ 1 ชาร์ตซิงเกิลของ iTunes หลังเกิดแคมเปญในโซเชียลมีเดียที่แฟน ๆ พร้อมใจกันสตรีมและดาวน์โหลดเพลง เพื่อให้เธอคว้าอันดับหนึ่งเป็นครั้งแรกในฐานะศิลปินเดี่ยว ท่ามกลางกระแสดราม่าสาธารณะระหว่างเธอกับลูกชายคนโต บรู๊คลิน เบ็คแฮม
ผู้จัดแคมเปญระบุว่า การที่วิกตอเรียเป็นสมาชิก Spice Girls เพียงคนเดียวที่ยังไม่เคยมีซิงเกิลเดี่ยวอันดับหนึ่ง คือ “โศกนาฏกรรมระดับชาติ” พร้อมชวนแฟนเพลงช่วยกันดันเพลงขึ้นชาร์ต โดยแคมเปญดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังบรู๊คลินโพสต์แถลงการณ์ยาวบนอินสตาแกรม กล่าวหาพ่อแม่ว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและควบคุมชีวิตมากเกินไป พร้อมยืนยันว่าไม่ต้องการปรับความเข้าใจกับครอบครัว
อย่างไรก็ตาม การขึ้นอันดับหนึ่งของ iTunes ยังไม่การันตีว่าจะครองอันดับหนึ่งในชาร์ตซิงเกิลทางการของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์นี้ เนื่องจากชาร์ตทางการจะนับรวมยอดขายและสตรีมจากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Spotify, Amazon Music, YouTube รวมถึงยอดขายแผ่น โดยหนึ่งการซื้อเพลงบน Apple Music จะถูกนับเทียบเท่าการสตรีมราว 150 ครั้ง
สำหรับ “Not Such an Innocent Girl” เป็นซิงเกิลเดบิวต์ของวิกตอเรียในปี 2001 หลังแยกงานจาก Spice Girls แม้ในเวลานั้นจะได้รับความสนใจอย่างมาก แต่กลับพ่ายให้กับเพลง Kylie Minogue อย่าง Can’t Get You Out Of My Head ทำได้เพียงอันดับ 6 บนชาร์ตสหราชอาณาจักร โดยกระแสความสนใจในผลงานเพลงของเธอครั้งนี้ สะท้อนอีกด้านหนึ่งของ “แบรนด์เบ็คแฮม” ที่ถูกจับตาอย่างหนัก หลังความขัดแย้งในครอบครัวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี
