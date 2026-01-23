กระแสตีกลับพ่อสาว 18 “แจง ปุณณาสา” โพสต์ฟาด เสียความรู้สึก!

กระแสเริ่มตีกลับฝั่งพ่อของสาววัย 18 ซึ่งเป็นคู่กรณี “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” หลังคนกลางทยอยถอนตัว เหตุรู้สึกว่าเป็นแค่หมากของใครบางคน ฝั่ง “แจง ปุณณาสา พรหมยศ” ภรรยา “แจ๊ส ชวนชื่น” เอง เผยตอนแรกเป็นฝ่ายพ่อเองที่เข้ามาปรึกษา และเป็นคนพูดเองเรื่องเงิน 10 ล้าน แต่พอถึงเวลากลับให้ข้อมูลว่าตนเป็นคนแนะนำ นอกจากโฟนอินให้สัมภาษณ์ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์แล้ว แจงยังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง ยอมรับเสียความรู้สึก
“ประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้แจงคือคนกลางที่รู้จักทั้งสองฝ่ายค่ะ อีกฝ่ายเป็นทนายที่รู้จัก ส่วนอีกคนแจงเช่าพื้นที่เขาเปิดร้านเสื้อผ้า ซึ่งปกติไม่ได้คุยอะไรกันมาก และเขาเป็นคนมาปรึกษาแจงว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะปรึกษาใคร และคงรู้ว่าแจงรู้จักกับคู่กรณีเขาด้วย แจงก็พูดคุยกันปกติเพราะรู้จักกันค่ะ และก็คุยกับทั้งสองฝั่งเพื่อให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันแค่นั้นเอง
จนตอนหลังเขาทั้งสองยังตกลงกันไม่ได้ ทางฝั่งพี่เจ้าของร้านที่แจงเช่าก็โพสต์โซเชียลเรื่อยๆ พอแจงได้พูดคุยกันสองฝ่ายก็เลยบอกไปว่าพี่สองคนไปตกลงกันเองเลยนะคะ แจงไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ที่เสียความรู้สึกคือเรารู้จักกัน คุณมาปรึกษาเราในวันที่คุณทุกข์ใจ เราก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกัน เราช่วยประสานให้ทั้งฝ่ายได้คุยกันว่าจะเอายังไง สุดท้ายเอาเราไปให้ข้อมูลตามสื่อต่างๆ ว่าเราแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ แจงว่ามันผิดปกติ ทำกันไปเพื่ออะไร
อย่างเรื่องที่เขาเรียกร้องค่าเสียหายหรือเขาจะเอาความคู่กรณี เป็นเรื่องที่เขาต้องปรึกษาคนในครอบครัวและทนายความ แต่เลือกที่จะเอาคนมีชื่อเสียงมาเอี่ยวในหลายๆ คน แจงก็เพิ่งมารู้ว่าเขาปรึกษาคนอื่นมาก่อน ไม่ใช่แจงคนแรกอย่างที่เขาบอกแจง
เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพาร์ตนี้ เกิดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาและจบในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 และจบกับแจงแล้วในวันนี้ 23 มกราคม 2569”