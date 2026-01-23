“เวย์ - นานา” หลบสื่อ เข้าพบพนักงานสอบสวน ด้าน “ทนายสายหยุด” เผยลูกความงดให้สัมภาษณ์ เหตุคนเข้ามาด่า-ยอดขายตก (คลิป)

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัยพร้อมด้วย “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” ทนายความส่วนตัว ได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ จากกรณีที่นักธุรกิจชื่อดัง โอนเงินเข้าบัญชีตนเอง จำนวน 10 ครั้งเป็นเงินจำนวน 14 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน มี.ค. 65 ทำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ โดยเข้าใจว่าร่วมกระทำกับภรรยา “นานา ไรบีนา”ในการฉ้อโกง ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ก่อนหน้านี้ทางด้านทนายสายหยุดได้เปิดเผยว่า ในข้อเท็จจริงจากการพูดคุยกับลูกความ พบว่าเวย์ ไม่ทราบว่านานาติดต่อกับผู้เสียหายให้โอนเงินมาที่บัญชีดังกล่าว โดยทราบเพียงว่านานา แจ้งว่าเงินโอนเข้ามาในบัญชี และให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ตามที่บอก โดยเจ้าตัวไม่ทราบว่าแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวมาจากบุคคลใด และนานาได้บอกกับทางผู้เสียหายว่าไม่ให้นำเรื่องที่ติดต่อกันไปบอกทางเวย์
เวย์มาทราบว่ามีปัญหากับผู้เสียหายในช่วงเดือนตุลาคม ก่อนจะเริ่มมีการใช้หนี้ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม จำนวน 1.5 ล้านบาท โดยเป็นการโอนตรงไปยังผู้เสียหาย ยืนยันว่าเวย์ ไม่ทราบถึงการลงทุนของนานากับผู้เสียหาย และยืนยันว่าเวย์ไม่เคยชักชวนใครลงทุน
อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าล่าสุด เวลา 10.00 น. วันนี้ (23 ม.ค.2569) “เวย์ ไทยเทเนียม” ได้เดินทางมาเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย “ทนายสายหยุด” ตามกระบวนการกฎหมาย โดยมี นานา ภรรยาของเวย์เดินทางมากับสามีด้วย โดยทั้งสองคนเลี่ยงพบสื่อมวลชน และได้ใช้ทางเข้าด้านหลังอาคารเพื่อพบพนักงานสอบสวน ก่อนจะเดินทางกลับโดยไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ทนายสายหยุด ได้เผยสั้นๆ กับสื่อมวลชนว่า ลูกความของตนไม่สะดวกให้ตนสัมภาษณ์ใดๆ เนื่องจากสัมภาษณ์ไปแล้วไม่เป็นผลดีกับลูกความเลย หากทั้งคู่สะดวกให้สัมภาษณ์ตนจะแจ้งเอง
“ถามเจ้าตัวว่าจะให้ผมให้สัมภาษณ์ไหม เขาบอกสัมภาษณ์ไป ไม่เคยเป็นผลดีกับเขาเลย ยอดของจะขายได้ พอมีข่าวมากระเพื่อม ไลฟ์คนก็ดูน้อย แล้วก็มีแต่คนมาคอมเมนต์ด่าเขา ผมเลยบอกว่าพี่สองคน ถ้าวันไหนอยากจะพูด อยากจะสัมภาษณ์อะไร ผมจะแจ้งให้เขาสัมภาษณ์เอง แล้วผมเป็นทนายความ ถ้าเขาไม่ประสงค์ให้ผมพูด ผมพูดเรื่องเขาไม่ได้เลย มันยากนะ ที่ผ่านมาผลกระทบก็ไม่ดี พูดไปไม่ได้มีอะไรดีขึ้น
หลังจากนี้ก็ว่ากันเป็นตามวาระไป เช่นวันนี้ถามเขาว่าประสงค์ให้ผมให้สัมภาษณ์ไหม เขาบอกว่าไม่ประสงค์ ผมก็พูดเรื่องอะไรของเขาไม่ได้ ว่ามาทำอะไรยังไง ถ้าเขาประสงค์ให้สัมภาษณ์ ผมก็ให้ คราวที่แล้วพี่เวย์เคี้ยวหมากฝรั่งก็โดนด่า คือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง”
ถ้า “เวย์-นานา” พร้อมเปิดใจวันไหน ตนจะแจ้งนักข่าวให้เอง
“ก็บอกว่าอยากพูดอะไรเรียบเรียงไว้ ผมแจ้งนักข่าวให้ ในวันที่เขาพร้อมอยากจะพูด ถ้าเขาอยากจะให้ข่าว ผมจะแจ้งนักข่าวให้”
วันนี้พา “เวย์” มาพบตำรวจ ตามหมายนัด ส่วน “นานา” แค่มาด้วย เพราะจะไปธุระกันต่อ
“เอาเป็นว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ นัดให้พี่เวย์เข้ามาพบแล้วกัน ตามกระบวนการกฎหมายนั่นแหละ ผมก็พาพี่เวย์เข้ามาในฐานะทนาย ซึ่งตอนนี้ที่นี่ก็ไม่มีนัดแล้วครับ เหลือแต่ผมเอาเอกสารมายื่นต่อสู้คดี ส่วนของพี่นานา ผมทำเสร็จไปแล้วครับ วันนี้เขามาด้วย เพราะน่าจะไปธุระกันต่อ”
อุบตอบรายละเอียดคดี เพราะลูกความไม่อยากให้พูด
“ผมไม่อยากพูดเรื่องเขา เขาไม่ให้ผมพูด ต้องขอโทษด้วยนะ ผมยินดีพูด แต่ถ้าเขาเกิดไม่พอใจขึ้นมา ก็เห็นอยู่ว่าโดนพักใบอนุญาต โดนถอดกันไม่หยุดเลย เหลือผมไว้สักคนแล้วกัน (หัวเราะ)”
ส่วนคดีนี้จะอีกนานไหม “ทนายสายหยุด” ได้เผยว่า
“คดีมันฝากได้ 6 ฝาก 72 วัน นับตั้งแต่ฝากขัง”