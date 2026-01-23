xs
วงการหนังไทยคึกคัก ‘ตั๊กแตน ชลดา’ จับมือ ‘โบ้ ลิขิต’ ปั้นโปรเจกต์ยักษ์ "กะเทยไทบ้าน" ลงจอเงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



[มหาสารคาม – 23 มกราคม 2568] ถือฤกษ์ดีเปิดศักราชความปัง วงการภาพยนตร์ไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อลูกทุ่งสาวตัวแม่ “ตั๊กแตน ชลดา” ประกาศรุกฆาตอุตสาหกรรมหนังไทย จับมือผู้กำกับมือทองสายอีสาน “โบ้-ลิขิต เรืองโหน่ง” ทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเปิดตัวโปรเจค “กะเทยไทบ้าน ตอน ไวรัสล้างโลก” ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดขลังและแฟนคลับที่แห่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม พิธีบวงสรวงสุดยิ่งใหญ่ ณ แลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ทีมงานและนักแสดงนำร่วมกันทำพิธี ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเปิดตัวโปรเจค ภาพยนตร์ “กะเทยไทบ้าน” เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการถ่ายทำ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นการยกระดับจากคอนเทนต์ออนไลน์ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ "ไวรัล" ทั่วประเทศ สู่การเป็นภาพยนตร์จอเงินเต็มรูปแบบที่เตรียมจะขนความสนุกแบบจัดเต็มมาให้ผู้ชม

รวมพลตัวจี๊ด “ตั๊กแตน” นำทัพนักแสดงเน็ตไอดอลระดับตัวท็อป
ความพิเศษของโปรเจกต์นี้คือการรวมตัวของเหล่านักแสดงที่แฟนๆ คิดถึง นำโดย จ๊ะจ๋า, โอปอลล์, โบกัสซุปตาร์ และ แตงโม (ที่ไม่ใช่ดารา) ซึ่งทุกคนล้วนเป็นสีสันสำคัญของจักรวาลกะเทยไทบ้าน การกลับมารวมตัวกันครั้งนี้ภายใต้การดูแลของ "ตั๊กแตน ชลดา" ยิ่งตอกย้ำว่า "กะเทยไทบ้าน" เวอร์ชั่นภาพยนตร์จะมีความเข้มข้นและยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าและตัวละครซีเคร็ตอีกมากมาย ที่พร้อมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

มากกว่าความตลก คือการเชิดชูอัตลักษณ์ "LGBTQ+ อีสาน"
ภาพยนตร์ “กะเทยไทบ้าน” ไม่ได้มีเพียงแค่เสียงหัวเราะ แต่ยังสอดแทรกวิถีชีวิต ความผูกพัน และหัวใจของคนไทบ้าน โดยชูประเด็นความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ในบริบทของสังคมชนบทอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดผ่านลายเส้นของผู้กำกับ โบ้ ลิขิต ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่าเรื่องอีสานให้เข้าถึงหัวใจคนเมืองและคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

เปิดใจ "ตั๊กแตน ชลดา" กับก้าวสำคัญในฐานะนักแสดงและผู้ขับเคลื่อนโปรเจกต์

ด้าน ตั๊กแตน ชลดา เผยความรู้สึกในครั้งนี้ว่า: "การได้มาร่วมโปรเจกต์กับ ผู้กำกับโบ้ ในครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของแตนเลยค่ะ แตนเห็นถึงพลังและความจริงใจของทีมงาน 'กะเทยไทบ้าน' มาตลอด เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของความรัก ความฝัน และความแสบซ่าของชาวอีสานในมุมที่โลกต้องจำ แตนสัญญาว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ได้มีแค่ความฮา แต่จะมีครบทุกรสชาติที่ทำให้ทุกคนประทับใจแน่นอนค่ะ"

เตรียมพบความม่วน เร็วๆ นี้
ภาพยนตร์ “กะเทยไทบ้าน” มีกำหนดเดินหน้าถ่ายทำทั่วพื้นที่ภาคอีสานเร็วๆ นี้ เพื่อเก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของธรรมชาติมาฝากผู้ชม เตรียมตัวรับแรงกระแทกแห่งความสุขได้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเร็วๆ นี้


















