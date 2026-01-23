xs
สรุปกรณี "ทนายแก้ว vs นศ.สาว" ปมเรียกเงิน 10 ล้าน "แจ๊ส-แจง" คนกลาง พ่อเด็กผิดหวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สรุปกรณี "ทนายแก้ว" กับคู่กรณีนักศึกษาวัย 18 ปี จากการให้สัมภาษณ์ของ นายจตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา
- เจ้าตัวรับรู้เรื่องนี้เนื่องจากทนายความของพ่อเด็ก เป็นทนายความคนเดียวกับของตนเอง

- วันที่ 27 ธันวาคม 2568 ตนเองโพสต์เฟซบุ๊กแต่ไม่ได้ระบุชื่อก่อนลบออก เนื่องจากทนายแก้วโทรมาขอ

- ทราบว่าในการเจรจารอบแรกช่วงก่อนปีใหม่ มีทนายแก้ว พ่อเด็กผู้เสียหาย และคู่รักตลกดัง "เเจ๊ส-แจง ที่รู้จักกับฝ่ายผู้เสียหายร่วมพูดคุยแต่คุยกันไม่ลงตัว

- มีการนัดคุยรอบสองแต่แจ๊ส-แจงในฐานะคนกลางไปต่างประเทศ จึงเป็นตนในการจัดเจรจานัดคุยกันวันที่ 16 มกราคม โดยมีตน, ทนายแก้ว, พ่อเด็ก และทนายส่วนตัวพ่อเด็ก ใช้เวลาคุยประมาณ 3 ชั่วโมงตอนแรกเหมือนจะลงตัวแต่สุดท้ายเกิดการโต้เถียง

- เรื่องเงิน 5 ล้านถึง 10 ล้านที่ระบุว่ามาจากการเรียกร้องของฝ่ายผู้เสียหายนั้นไม่ใช่

- 5 ล้านบาทมาจากการที่ตนโทรศัพท์พูดคุยกับทนายแก้ว และตั้งคำถามว่าหากสามารถหาเงินมาได้ 5,000,000 บาท พ่อของเด็กจะยอมรับหรือไม่ ส่วน 10 ล้านเป็นตัวเลขที่แจงเปรยขึ้นมาระหว่างการเจรจารอบแรกเพราะตอนนั้นข้อมูลไม่ตรงกันและต่างฝ่ายต่างไม่มีหลักฐานมาโต้แย้งกันตามข้อกฎหมาย ขณะที่ข้อเสนอจากฝั่งทนายแก้วอยู่ที่ 2,500,000 บาท

- การเจรจาครั้งล่าสุดมีเงื่อนไขคือทนายแก้วต้องงดออกสื่อโทรทัศน์และหาเงินมาชดเชย

- เผยพ่อเด็กรู้สึกผิดหวังทนายแก้วมากเพราะรักและศรัทธา ถึงขนาดออกค่าใช้จ่ายเรื่องเสื้อผ้า ตัดชุดสูทให้ก็หลายตัวโดยไม่คิดเงิน ส่วนทนายแก้วก็เครียดกับเรื่องนี้ไม่น้อย


