สรุปกรณี "ทนายแก้ว vs นศ.สาว" ปมเรียกเงิน 10 ล้าน "แจ๊ส-แจง" คนกลาง พ่อเด็กผิดหวัง

สรุปกรณี "ทนายแก้ว" กับคู่กรณีนักศึกษาวัย 18 ปี จากการให้สัมภาษณ์ของ นายจตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา
- เจ้าตัวรับรู้เรื่องนี้เนื่องจากทนายความของพ่อเด็ก เป็นทนายความคนเดียวกับของตนเอง
- วันที่ 27 ธันวาคม 2568 ตนเองโพสต์เฟซบุ๊กแต่ไม่ได้ระบุชื่อก่อนลบออก เนื่องจากทนายแก้วโทรมาขอ
- ทราบว่าในการเจรจารอบแรกช่วงก่อนปีใหม่ มีทนายแก้ว พ่อเด็กผู้เสียหาย และคู่รักตลกดัง "เเจ๊ส-แจง ที่รู้จักกับฝ่ายผู้เสียหายร่วมพูดคุยแต่คุยกันไม่ลงตัว
- มีการนัดคุยรอบสองแต่แจ๊ส-แจงในฐานะคนกลางไปต่างประเทศ จึงเป็นตนในการจัดเจรจานัดคุยกันวันที่ 16 มกราคม โดยมีตน, ทนายแก้ว, พ่อเด็ก และทนายส่วนตัวพ่อเด็ก ใช้เวลาคุยประมาณ 3 ชั่วโมงตอนแรกเหมือนจะลงตัวแต่สุดท้ายเกิดการโต้เถียง
- เรื่องเงิน 5 ล้านถึง 10 ล้านที่ระบุว่ามาจากการเรียกร้องของฝ่ายผู้เสียหายนั้นไม่ใช่
- 5 ล้านบาทมาจากการที่ตนโทรศัพท์พูดคุยกับทนายแก้ว และตั้งคำถามว่าหากสามารถหาเงินมาได้ 5,000,000 บาท พ่อของเด็กจะยอมรับหรือไม่ ส่วน 10 ล้านเป็นตัวเลขที่แจงเปรยขึ้นมาระหว่างการเจรจารอบแรกเพราะตอนนั้นข้อมูลไม่ตรงกันและต่างฝ่ายต่างไม่มีหลักฐานมาโต้แย้งกันตามข้อกฎหมาย ขณะที่ข้อเสนอจากฝั่งทนายแก้วอยู่ที่ 2,500,000 บาท
- การเจรจาครั้งล่าสุดมีเงื่อนไขคือทนายแก้วต้องงดออกสื่อโทรทัศน์และหาเงินมาชดเชย
- เผยพ่อเด็กรู้สึกผิดหวังทนายแก้วมากเพราะรักและศรัทธา ถึงขนาดออกค่าใช้จ่ายเรื่องเสื้อผ้า ตัดชุดสูทให้ก็หลายตัวโดยไม่คิดเงิน ส่วนทนายแก้วก็เครียดกับเรื่องนี้ไม่น้อย