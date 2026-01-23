SF ผนึก ACU PAY เปิดเกมรุกดิจิทัลเพย์เมนต์ ยกระดับโรงภาพยนตร์ไทย

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ นำโดย สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการและ เดชา ธรรมชัยพิเนต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือ เอซียู เพย์ โดย หยาง หยวนหยวน (Caro) ประธานบริษัทและ รองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ CEO/กรรมการ บริษัทเอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดตัวแคมเปญยักษ์ต้อนรับปี 2569 ภายใต้ชื่อ “SF x ACU PAY E-Wallet”
นับเป็นครั้งแรกของวงการโรงภาพยนตร์ไทย กับการเป็น Naming Sponsor Concession จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) “ACU PAY E-Wallet” ที่โรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมยกระดับประสบการณ์การชำระเงินรูปแบบใหม่ ด้วยการให้บริการ E-Wallet โดย ACU PAY E-Wallet ที่ Concession นอกจากนี้ ลูกค้า เอส เอฟและผู้ใช้งาน ACU PAY ยังจะได้พบกับโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษมากมายตลอดแคมเปญ เพื่อมอบความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในทุกการใช้บริการ พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัว “ACU PAY CINEMA” ความร่วมมือในรูปแบบ Naming Sponsor อย่างเป็นทางการ ณ โรงภาพยนตร์ที่ 11 โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่าเซ็นทรัลเวิลด์
