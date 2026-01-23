“แม่แพท" ลุยเอง หอบหลักฐานกองโตบุก สน.บางนา ทวงความยุติธรรมให้ "พระโดม" หลังถูก ผจก. คนสนิทโกงจนหมดตัว!

วงการบันเทิงกลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้ง! เมื่อล่าสุด "แม่แพท" คุณแม่สุดสตรองของ "พระโดม" ปรากฏตัวพร้อมอินเนอร์นางพญาหน้าสถานีตำรวจนครบาลบางนา (สน.บางนา) แต่ที่ทำเอาขาเผือกตาลุกวาวคือเอกสารกองโตในมือแม่ ที่บอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ แต่มาเพื่อเช็คบิลแทนลูกชายที่ละทางโลกเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ไปแล้ว
ย้อนรอยดราม่าคนใกล้ตัวร้ายที่สุดเรื่องราวสุดช้ำนี้ เริ่มต้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2025 ที่ผ่านมา เมื่อโดม (ก่อนบวช) ตัดสินใจหอบหัวใจพังๆ เข้าแจ้งความที่ สน.บางนา ในข้อหาลักทรัพย์โดยคู่กรณีไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นผู้จัดการส่วนตัว ที่ไว้ใจเหมือนคนในครอบครัว ทำงานแทบตาย สุดท้ายไม่ได้เงินความจริงที่น่าตกใจคือ โดมถูกหลอกให้ทำงานฟรีมานานหลายปี โดยมารู้ความจริงสุดช็อคในภายหลังว่า ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินครบทุกบาททุกสตางค์แล้ว แต่เงินกลับไม่ถึงมือโดมแม้แต่แดงเดียว ถูกคนกลางอมเงินไปเสวยสุขจนพุงกาง ปล่อยให้ศิลปินถังแตก แทบไม่มีเงินใช้ชีวิตประจำวัน
จากความท้อแท้... สู่ทางธรรม มรสุมชีวิตครั้งนี้หนักหนาสาหัสจนโดมเคยถอดใจ เกือบจะทิ้งวงการบันเทิงไทยบินกลับออสเตรเลีย แต่ท้ายที่สุด เขาเลือกที่จะจัดการแจ้งความให้เรียบร้อย และตัดสินใจบวช เพื่อใช้รสพระธรรมเยียวยาจิตใจและทบทวนชีวิต ทิ้งความวุ่นวายทางโลกไว้เบื้องหลัง แม่ไม่ยอม! ถึงลูกจะบวช แต่คดีต้องเดิน! แม้พระโดมจะอยู่ในความสงบ แต่ทางโลก แม่แพท ขอจัดหนักการปรากฏตัวพร้อมหลักฐานแน่นหนาครั้งนี้ เป็นสัญญาณเตือนไปถึงคู่กรณีว่า อย่านึกว่าจะรอด งานนี้แม่รับไม้ต่อ เป็นตัวแทนทวงคืนหยาดเหงื่อแรงงานของลูกชายอย่างถึงที่สุด
จับตาดูกันให้ดีว่า บทสรุปของมหากาพย์ ผู้จัดการงูพิษ ครั้งนี้จะจบลงอย่างไร แต่ที่แน่ๆ หลักฐานในมือแม่แพท... สั่นสะเทือนวงการแน่นอน!