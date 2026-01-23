ค่าย “มณวิจิตร” เปิดฉาก!!! ปี 2026 จัดเต็ม Line-up ภาพยนตร์ 3 เรื่องครบรส ดึง “โตโน่ - ยูโร” เสริมความเข้มข้น

ยังคงเดินหน้าผลิตภาพยนตร์คุณภาพ ที่ผสมผสานเสน่ห์และสะท้อนพหุวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่ายหนัง “มณวิจิตร” นำทีมโดย “เกรียงไกร มณวิจิตร” ที่รับหน้าที่ กรรมการบริหาร และผู้กำกับภาพยนตร์ ค่าย “มณวิจิตร” ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในค่ายแรกของประเทศไทยที่หยิบยกเรื่องราว วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาประยุกต์และเล่าเรื่องผ่านบทภาพยนตร์ ได้อย่างลึกซึ้ง จริงใจ และเคารพบริบท ของพื้นที่
ค่าย “มณวิจิตร” ประเดิมภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยภาพยนตร์เรื่อง “รักนะซุปซุป” เมื่อปี 2020 ที่นําเอาเรื่องราวของอาหารมลายูในพื้นที่ชายแดนใต้ มาถ่ายทอดผ่านมุมมองของ ความรัก ความผูกพันและการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างวัฒนธรรม ได้รับรางวัลการันตีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ยกระดับอาหารท้องถิ่นให้เป็น Soft Power อีกด้วย
อีกหนึ่งผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับ ค่าย “มณวิจิตร” อย่างมาก คือภาพยนตร์เรื่อง ของแขกภาพยนตร์แนวสยองขวัญมนต์ดํา ไสยศาสตร์ทางใต้ สะท้อนเรื่องราว ความเชื่อ และความจริงที่มีอยู่ในพื้นที่ พร้อมแฝงสารเตือนใจที่ชัดเจนว่า อย่ารับ อย่ารู้ อย่าลอง จนกลายเป็นกระแสแรงผู้ชมล้นโรง และถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล ไม่เพียงในประเทศไทย แต่ยังสร้างกระแสโด่งดังไปถึงประเทศมาเลเซียอีกด้วย
และในปี 2567 ค่าย มณวิจิตร ได้รับทุนสนับสนุน Soft Power จากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนําไปผลิตภาพยนตร์เรื่อง ผู้บ่าวนิกะห์ ภาพยนตร์แนวตลก เบาสมอง ที่เล่าเรื่องราวของ การแต่งงานข้ามศาสนาเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน ความเข้าใจ และสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมในวงกว้าง
มาถึง ปี 2026 ค่ายมณวิจิตรพร้อมเดินหน้าอีกก้าวสําคัญ จัดงานแถลงข่าวเปิด Line-up ภาพยนตร์ในปี 2026 และไปจนถึงปี 2027 ภายใต้ชื่องาน The Magic of The Future ณ @ CALYPSO BANGKOK Asiatique The Riverfront (Warehouse 4) โดยปีนี้ ขนเอาภาพยนตร์ 3 เรื่อง 3 สไตล์ 3 รสชาติ อย่าง ของแขก 2, เตี่ย และ The Dreamers : ก่อนจะเด มาเสิร์ฟให้กับผู้ชมตลอดทั้งปี พร้อมมอบความสนุก หลากหลาย ด้วยพลังของงานศิลปะภาพยนตร์ มานําเสนอภายใต้แนวคิด “มนตร์แห่งวิจิตรศิลป์ ศิลปะภาพยนตร์แห่งอนาคต The Magic of the Future” สร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยให้มีกลิ่นอายที่แตกต่าง และร่วมสมัยสะท้อนตัวตนของ มณวิจิตรได้อย่างชัดเจน
เริ่มกันด้วยภาพยนตร์ที่ต่อยอดความสําเร็จ อย่าง ของแขก 2 พร้อมขยายจักรวาลความหลอน โดยในโปรเจกต์นี้ “มณวิจิตร” ได้ร่วมทุนการผลิตกับ M STUDIO พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง กำกับโดย “เกรียงไกร มณวิจิตร” นำแสดงโดย ยูโร ยศวรรธน์ ,เเพมมี่ สุทธิดา เเละ ปิ่น ปีญารัตน์จากของเเขก 1 ซึ่งจะทวีคูณความขนลุก และยังคงไว้ซึ่งความเร้นลับที่ไม่จางหาย
ตามมาด้วยภาพยนตร์ เรื่อง เตี่ย ที่ได้ผู้กำกับมากฝีมือจากผลงานละครมากมาย อย่าง “มารุต สาโรวาท” มาถ่ายทอดเรื่องราวของเตี่ยที่ทิ้งลูก แต่ต้องกลับมาดูแลเตี่ยที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ ผ่านนักแสดงนำ อาทิ สินชัย เอื้ออัครวงษ์, ก้าวหน้า กิตติภัทร, กิ๊ก มยุริญ, ฮากีม ดลภาวิจิต และอีกมากมาย
ปิดท้ายด้วย โชว์พิเศษ จาก 3 สาว SISMA ในเพลง The Dreamers เพลง Born To Be จากภาพยนตร์ เรื่อง “THE DREAMERS ก่อนจะเด” กำกับภาพยนตร์โดย “เกรียงไกร มณวิจิตร” เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของ SISMA เกิร์ลกรุ๊ป 3 สาว และ เรื่องราวของเดเจ้าของค่ายเพลง และโปรดิวเซอร์หนุ่ม ผู้ตกอยู่ในจุดตกต่ำสุดก่อนที่ประตูแห่งความหวังครั้งใหม่จะเกิดขึ้น ภาพยนตร์ที่นำเสนอความฝัน ความหวัง และตัวตนของคนรุ่นใหม่ผ่านเสียงเพลง ได้นักแสดงนำ อย่าง โตโน่ ภาคิน มาถ่ายทอดบทบาทของโปรดิวเซอร์หนุ่ม พร้อมด้วย ศิลปิน วง SISMAตัวจริงอย่าง บุ้งกี๋-มิว-เมย์ พร้อมด้วย แอล โอรส, ปู นาตยา, กีเนีย ภูรดา, ข้าวฟ่าง ญาสุมินเเละ มาวิน ธนาวินท์ มาร่วมสร้างสีสันในภาพยนตร์เรื่องนี้
ก่อนที่จะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนสะท้อนตัวตนของค่าย มณวิจิตร ในทุกมิติ ความคิดสร้างสรรค์ และภาพยนตร์ไทยแห่งอนาคต ซึ่งจะได้ชมกันในปี 2026 นี้ อย่างแน่นอน นอกจากภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องที่เปิดตัวไปแล้ว ยังมีโปรเจกต์ภาพยนตร์แบบชุดใหญ่ อาทิ ฮาลอ สมิงของแขก, ปอแน กระเทยนายู, กุโบร์, โซล ขอเสียงหน่อย และ มัสสุหรี ที่เตรียมเข้าฉายในปี 2027 อีกด้วย