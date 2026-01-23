“หลิงหลิง คอง” สวยออร่าพุ่งเพราะนอนเต็มอิ่ม ทึ่งไวรัลห้างแตกที่มาเลเซีย เตรียมทัวร์ทั่วเอเชีย 10 ที่

“หลิงหลิง คอง” ออร่าพุ่ง! เผยเคล็ดลับความสวยเพราะนอนเต็มอิ่ม ทึ่งไวรัล “ห้างแตก” ที่มาเลเซีย เผยความฮอตระดับอินเตอร์จ่อทัวร์ทั่วเอเชีย 10 ที่ อัปเดตซีรีส์เรื่องใหม่ พล็อตแซบตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
กลายเป็นสาวฮอตระดับอินเตอร์ที่ไปปรากฏตัวที่ไหนก็ทำเอาสถานที่นั้นแคบไปถนัดตา สำหรับนางเอกสาว “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” ที่ล่าสุดมาร่วมงาน Haus64 นุ่มนอนดี ณ Emsphere Gallery 1 ชั้น M เจ้าตัวได้เปิดใจถึงกระแสไวรัลห้างแตกที่ประเทศมาเลเซีย พร้อมอัปเดตงานซีรีส์ภาคต่อที่ทุกคนรอคอย
“ช่วงนี้นอนครบ 24 ชั่วโมง แต่รู้สึกว่าเป็นเพราะว่าได้พักผ่อน ได้นอน ได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกิน ช่วงนี้ก็เลยอิ่มฟูหน่อย ก็ออกกำลังกายปกติ แต่เหมือนได้นอนเยอะกว่าปกติ แล้วเราก็ไปออกกำลังกายทั่วไปของเราค่ะ
ทึ่งไวรัลห้างแตกที่ประเทศมาเลเซีย เพิ่งเห็นกับตาว่าเยอะจริง
“คนมาเยอะมาก เป็นงานที่ร่วมงานกับ eucerin เป็นหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานก็ว่าได้ วันนั้นจำได้ว่าตื่นเต้นมาก ไม่คิดว่าคุณจะมาหาเราเยอะขนาดนั้น ก็ขอบคุณมากๆ ค่ะ เซอร์ไพรส์มาก ตื่นเต้นมาก ไม่แน่ใจว่าหลิงไม่ได้ทำงานนานหรือเปล่า พักไปนาน ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ด้วย ก็เลยตื่นเต้นไปใหญ่เลย คนมาเยอะมากจริงๆ ก็ต้องขอบคุณแฟนๆ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราไปมาเลเซียด้วย เราไม่เคยไป แฟนคลับก็อาจจะคิดถึงเราอยากมาหาเรา ส่วนฟีดแบ็กที่มาเลเซีย จริงๆ ไม่ค่อยรู้ว่าที่ไหนจะเยอะ แต่เพิ่งเห็นกับตาครั้งนี้แหละ รู้เลยว่าเยอะจริง อยากไปอีก เขาดูดีใจตื่นเต้นที่เราไป”
ฮอตระดับอินเตอร์ เตรียมเดินสายทั่วเอเชียกว่า 10 ที่!
“ขอบคุณค่ะ ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แต่เราก็ไปเท่าที่เราไปได้ ทำเท่าที่เราทำได้ ก็มีแพลนไปหลายที่เลยปีนี้ แต่ต้องติดตาม (ไม่ต่ำกว่า 10 ไหม?) หลิงว่ามีสิทธิ์ อาจจะถึง 10 ที่เท่าที่รู้มานะ เท่าที่ดื้อไปเปิดดู คือเขาไม่ให้หลิงรู้หรอก กลัวหลิงไม่ได้พักกลัวหลิงเครียด มีทั้งงานเดี่ยวและงานคู่ มีไปหลายที่เลย”
แซบตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่ม “วาดฝันวันวิวาห์” กระแสตอบรับดี เป็นพล็อตใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็น
“ซีรีส์เรากำลังเวิร์กช็อปอยู่ กับน้องออม (กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์) นะคะทางช่อง 3 วาดฝันวันวิวาห์ค่ะ กระแสตอบรับดีมาก แต่อ่านบทแล้วรู้สึกว่าสนุกเลย แล้วหลิงคิดว่าน่าจะเข้าทางป้าแจ๋ว (ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์) เหมือนกัน จะเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็น เพราะว่าพล็อตเรื่องเริ่มต้นมาก็ขอหย่ากันเลย แล้วหลิงก็รู้สึกว่าบทมันเหมาะกับนักแสดงมากๆ เขาแคสตรงปก ตรงคาแรกเตอร์ มันใช่เลย มันคือเราเลย”