“เจมส์ จิรายุ” โพสต์ซึ้ง เป็นพ่อเต็มตัว “โฟม” คลอดลูกชายคนแรก “น้องพบรัก” ผ่านหลายคืนที่หนักหนา!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่ภรรยา “โฟม เบ็ญจมาส” คลอดทายาทคนแรกรับต้นปี 69 งานนี้ “หนุ่มเจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” เก็บความทรงจำตั้งแต่วันเดินทางไปรพ. จนถึงวันที่เจอหน้าลูกชาย คือวันที่ 22 ม.ค.งานนี้พ่อเจมส์ได้เผยคลิปลูกชายหน้าตาจิ้มลิ้มพร้อมเขียนข้อความซึ้ง ลั่นเป็นหลายคืนที่หนักหนา แต่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเล่าตอนนี้ เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ มันพิเศษมาก
 
“22 มกราคม 2569 หลายคืนที่ผ่านมาเป็นหลายคืนที่หนักหนามากสำหรับเราสองคน แต่คงยังไม่ใช่เวลาที่จะเล่าในตอนนี้ ได้แต่ถามกันไปมาว่า รู้สึกยังไง ได้คำตอบแค่ว่า ไม่รู้ ไม่รู้รักแค่ไหน ไม่รู้ดีใจมากไหมไม่รู้ต้องรู้สึกยังไง เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้มันพิเศษ พิเศษมากจริง ๆ ครับ ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเรานะ ...พบรัก”

ท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาเมนต์กันถล่มทลาย ยินดีไปกับความรักความสุขของเจมส์จิ


















