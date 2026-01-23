“เจมส์ จิรายุ” โพสต์ซึ้ง เป็นพ่อเต็มตัว “โฟม” คลอดลูกชายคนแรก “น้องพบรัก” ผ่านหลายคืนที่หนักหนา!

หลังจากที่ภรรยา “โฟม เบ็ญจมาส” คลอดทายาทคนแรกรับต้นปี 69 งานนี้ “หนุ่มเจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” เก็บความทรงจำตั้งแต่วันเดินทางไปรพ. จนถึงวันที่เจอหน้าลูกชาย คือวันที่ 22 ม.ค.งานนี้พ่อเจมส์ได้เผยคลิปลูกชายหน้าตาจิ้มลิ้มพร้อมเขียนข้อความซึ้ง ลั่นเป็นหลายคืนที่หนักหนา แต่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเล่าตอนนี้ เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ มันพิเศษมาก
“22 มกราคม 2569 หลายคืนที่ผ่านมาเป็นหลายคืนที่หนักหนามากสำหรับเราสองคน แต่คงยังไม่ใช่เวลาที่จะเล่าในตอนนี้ ได้แต่ถามกันไปมาว่า รู้สึกยังไง ได้คำตอบแค่ว่า ไม่รู้ ไม่รู้รักแค่ไหน ไม่รู้ดีใจมากไหมไม่รู้ต้องรู้สึกยังไง เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้มันพิเศษ พิเศษมากจริง ๆ ครับ ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเรานะ ...พบรัก”
