“ยูโร ยศวรรธน์” เผย “มุก วรนิษฐ์” เสียบ “พิ้งค์พลอย” เพราะปัญหาสุขภาพ ยันไม่ปิดตำนานคู่จิ้น

“ยูโร ยศวรรธน์” เปิดใจเหตุเปลี่ยนตัว “พิ้งค์พลอย”
เพราะปัญหาสุขภาพ ยันไม่ปิดตำนานคู่จิ้น ด้าน “มุก วรนิษฐ์”
ตื่นเต้นประกบเคมีใหม่ในแหวนรักข้ามเวลา สารภาพเป็นสาววาย
แอบดูผลงานที่ยูโรเล่นคู่กับ “สน ยุกต์”
ถือเป็นเคมีที่ใหม่มากๆ สำหรับการมาประกบคู่กันครั้งแรกของ “ยูโร ยศวรรธน์ ทะวาปี” และ “มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์” ในละครเรื่อง แหวนรักข้ามเวลา ทางช่อง 7HD ซึ่งครั้งนี้สาวมุกมาเสียบแทน “พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน” ที่ต้องถอนตัวไปเพราะเรื่องสุขภาพ โดยยูโรเผยว่าได้คุยกับพิ้งค์พลอยแล้ว ตนก็ได้ให้กำลังใจ และเชื่อว่าในอนาคตต้องมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกแน่นอน
ยูโร : “รู้สึกประทับใจและดีใจ ยินดีมากๆ ที่ได้ร่วมงานกันกับมุกครับ ต้องบอกว่านางเอกคนเก่าคือพิ้งค์พลอย มีปัญหาทางสุขภาพ ก็เลยต้องปรึกษากับทางค่าย และกับทางช่อง 7HD ว่าเขาต้องพักรักษาตัวค่อนข้างที่จะนานพอสมควร ระยะเวลาเกือบครึ่งปีเหมือนกัน ที่เรามีโอกาสได้โทร.คุยกันถ้าสมมติว่าเราต้องหยุดรอ ในส่วนของผมรู้สึกว่าผมสามารถรอได้นะ เพราะว่านานๆ เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้ว เรารอได้ แต่ทางค่ายและทางช่อง 7 เขาปรึกษากันว่ามันไม่สามารถรอได้ เพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็ต้องดำเนินการกันต่อไป เพราะว่ามีทีมนักแสดงหลายคน ผู้จัด รวมถึงทีมงานทุกคน ก็เลยเหตุการณ์ว่าถ้ารอไม่ได้ ก็ต้องมีการเปลี่ยนตัว
ก็ได้คุยกับพิ้งค์พลอยแล้วครับ คุยในเรื่องของสุขภาพ ก็เป็นกำลังใจให้เขาแหละ ขอให้เขาหายไวๆ ถ้ามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบทอื่นๆ ที่เข้ามาแล้วตรงกับพวกเราทั้งสองคน ก็อาจจะได้กลับมาเจอกันอีก เอาจริงๆ ก็เสียดายมากๆ เหมือนกันครับ เพราะว่าเรามีโอกาสร่วมงานกันมาแล้วครั้งนึง ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เราจะได้กลับมาเจอกันอีก แต่เหนือสิ่งอื่นใดในเรื่องของสุขภาพ ผมว่าเขาก็คิดถูกแล้วแหละที่ควรไปรักษาสุขภาพก่อน เดี๋ยวถ้ามันเกิดเหตุอะไรที่หนักขึ้นมามันจะแก้ไขไม่ได้ เพราะอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ก็เป็นห่วง
ถามว่าแอบกังวลเรื่องกลุ่มแฟนคลับไหม ผมว่าแฟนๆ น่าจะเข้าใจในเรื่องของสุขภาพ ทางช่องก็ออกมาประกาศแล้วว่าเกิดเหตุการณ์เรื่องสุขภาพ จริงๆ ทางพิ้งค์พลอยก็ออกมาพูดแล้ว ผมว่าไม่น่าจะมีดรามานะ ในเรื่องของสุขภาพเนาะ หลายคนก็ต้องเลือกสุขภาพตัวเองก่อนอยู่แล้ว ส่วนปิดตำนานคู่จิ้น เคยเล่นมาแค่เรื่องเดียวนะ แต่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ก็ร่วมงานกันมา 1 เรื่องได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับยูโร-พิงค์พลอย กลับมาครั้งนี้หลายๆ คนก็คาดหวังอยากจะรอดู คอยติดตาม
แต่ถ้าในเรื่องของปิดเลยไหม ถ้าพิ้งค์พลอยหายดีแล้ว มีบทอะไรเข้ามามีโปรเจกต์ที่เหมาะสมกับเราสองคน มันกลับมาได้อยู่แล้ว ก็อยากฝากเป็นกำลังใจให้พิงค์พลอยหายไวๆ แล้วกัน เป็นกำลังใจให้เสมอ หวังว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกครั้ง”
ปัดไม่รู้ข่าว “พิ้งค์พลอย” ใกล้จะหมดสัญญา
ยูโร : “เรื่องนี้ไม่ทราบครับ แต่คิดว่าเขาน่าจะมีสัญญาอยู่นะครับ ต้องรอถามพิ้งค์พลอยดีกว่า ผมไม่ได้ถามเรื่องสัญญาอะไรกับเขาเลย ก็คุยแต่เรื่องว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้างแค่นั้นครับ คิดว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ใช่นะ เพราะว่าเรื่องนี้เราถ่ายทำกันไปแล้ว มันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ ไม่น่าจะเกี่ยวกับสัญญา เรื่องช่วยเลือกนางเอก ผมไม่ได้มีอำนาจมากมายขนาดนั้น ก็แค่นักแสดงธรรมดาคนหนึ่ง จะเป็นผู้ใหญ่ที่หานักแสดงที่เหมาะสมกับเรื่องนี้ ไม่รู้ไปเฟ้นหาทางไหนได้นางเอกคนสวยคนนี้มา ดีใจมากๆ ครับ พร้อมที่จะทำงาน ยินดีมากๆ ด้วยประสบการณ์ของมุก ละครเรื่องนี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งน่าจะได้ชมเคมีใหม่ๆ จริงๆ ก็เพิ่งรู้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว”
มุก : “รู้พร้อมกัน ก็มีเวลาพิจารณาบทอยู่แป๊บนึงค่ะ โอเคพอมาปุ๊บ ลุยเลย แล้วขึ้นงานนี้เลย มาแบบไม่ทันตั้งตัว มาอย่างนั้นเลย มาทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจ ก็ตื่นเต้นมากๆ ค่ะ เป็นเกียรติมากๆ ที่เขาเห็นว่าบทนี้มันเป็นเราได้ เราก็อยากทำให้เต็มที่ให้กับช่อง 7 ค่ะ จริงๆ มุกว่าเป็นความท้าทายในฐานะการร่วมงานกันครั้งแรกมากกว่า เราไม่เคยร่วมงานกับช่อง 7 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีไปหลายโลเกชั่นมากๆ ทุกคนได้ดูก็จะเห็นว่าไปโผล่นั่นโผล่นี่ เป็นเรื่องใหม่ๆ สนุกแน่นอน เป็นคอมเมดี้ด้วย ไม่เหนื่อย แต่น่าจะลุยอยู่”
เชื่อแฟนๆ เปิดกว้าง ไม่ได้ติดตามตอนที่เล่นเป็นสายวาย
มุก : “ก็ดูค่ะ ก็ดูที่เล่นกับพี่สน ยุกต์ ส่งไพศาล ด้วย (หัวเราะ) เราก็เป็นสาววาย จริงๆ รู้จักเขาอยู่แล้วค่ะว่าคนนี้คือยูโร แค่ไม่เคยเจอกัน แต่เวลามุกมาเจออะไรใหม่ๆ มุกเป็นคนที่เกร็งมากๆ อยู่แล้วก็พยายามละลายพฤติกรรมกัน สนุกสนานค่ะ”
ยูโร : “เกร็งเลยแหละ ผมก็มีโอกาสได้คุยกันก่อนแล้วก็มาเจอกัน มีฟิตติ้งกัน เวิร์กช็อปกันเล็กน้อย ช่วงแรกก็มีความเกร็งๆ แต่พอได้มีการพูดคุย เขาก็เป็นคนที่เฟรนด์ลี่นะก็คิดว่าน่าจะไปด้วยกันได้ สนุกสนานแล้วตอนนี้ ไม่น่ายากอะไร เพราะว่าไม่คุ้นเคยกันมาก่อนเลย ใครก็ไม่รู้เนี่ย เป็นดารามาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆ ก็ได้มาร่วมงานกับเรา ก็มีความประหม่า”
มุก : “พอเขาบอกว่าเป็นพระเอกเบอร์ต้นของช่อง 7 การที่เรามาเจอเขา ก็ตื่นเต้นนะ เราก็เป็นแค่ตัวเล็กๆ แล้วมาเจอเขาเฟมัสมาก จะมุก-ยู หรือ ยู-มุก ก็ให้ดูจากการกรีดอายไลเนอร์”
ยูโร : “นี่กรีดมาด้วยเหรอ นี่ไม่ได้กรีด”
มุก : “คอนแทคเลนส์ ตาธรรมชาติ”
ยูโร : “ถามว่าพอไปเล่นซีรีส์วาย แล้วมาเล่นเรื่องนี้อีก แฟนๆ ว่ายังไงบ้าง ผมว่าเป็นแฟนๆ พร้อมที่จะติดตามผลงานอยู่แล้วแหละในเรื่องนี้ เราเป็นนักแสดง ไม่ว่าจะเป็นในทางค่ายหรือทางช่อง เขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องผลงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับเรา ผมก็เลยไม่ได้คิดในเรื่องว่าเราสามารถเล่น ชายชายได้ หญิงหญิงได้ หรือว่าเราต้องเลือกทางเดียวกัน ก็เป็นไปตามบท ในฐานะนักแสดงเราก็พร้อมรับบทบาทใหม่ๆ ที่ท้าทายและไม่เคยเล่น และที่ตัวเองอยากเล่นด้วยครับ ยังไงก็ฝากเรื่องแหวนรักข้ามเวลา ด้วยนะครับ เป็นเคมีใหม่ๆ ที่ได้มาเจอกันครั้งแรก มุกอยู่ในหน้าจอช่อง 7 HD แล้ว ติดตามดูนางเอก ดูความสามารถในการแสดงของเขา”
มุก : “อย่ากดดันสิส่งใหญ่ทำไม (หัวเราะ)”
ยูโร : “ดูความสามารถดึงทักษะการแสดงประสบการณ์มากกว่า 13 ปี รอชมครับ รับรองสนุกแน่นอน”
มุก : “เรามารอดูพระเอกเบอร์ต้นของช่อง 7 กันนะคะ ความสามารถที่เขาอยู่ในวงการมาราว 10 ปี”
ยูโร : “ยังไม่ถึง”
มุก : “7 ปี ความสามารถในเรื่อง แหวนรักข้ามเวลา มาดูกันเลย จับตามองได้เลยในส่วนของพระเอก”