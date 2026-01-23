เปิดใจ “กบ ปภัสรา” ชีวิตซินเดอเรลล่าติดดินที่คนอิจฉา บอกเลยว่าเหนื่อย!

“กบ ปภัสรา” สวนกลับคนอิจฉาชีวิตทำไร่ ลั่นน่าอิจฉาตรงไหน เหนื่อยจะตาย เผยที่มาภาพจำถือแก้วแชมเปญพรวนดิน คือความสุขที่แท้จริงในบั้นปลายชีวิตที่ไม่ต้องเยอะ
ตำนานซินเดอเรลล่าเมืองไทย “กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์” แม้ทุกวันนี้จะใช้ชีวิตสมถะ ทำสวน ทำไร่ ก็ยังไม่วายมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอิจฉาอยู่เสมอ ซึ่งเจ้าตัวก็ยังแอบสงสัยว่าชีวิตของตนนั้นน่าอิจฉาตรงไหน เพราะทำสวน ทำไร่เหนื่อยไม่ใช่น้อย
“อิจฉาเรื่องอะไรคะ คุณขาจะอิจฉาอะไรกัน การปลูกพืชผักสวนครัวมันทำงานนะคะ หนูทำงานค่ะ แต่ว่างานที่หนูทำ หนูป่วย หนูร้อน หนูก็ต้องมีอะไรแก้กระหายเย็นๆ เบาๆ สบายๆ ก็เลยทำให้มีความสุขค่ะ คือมันเป็นซิกเนเจอร์ กบไม่ได้คิดว่าการถือแก้วจะทำให้ทุกคนมองเป็นภาพจำของเรา แต่อันนั้นเป็นภาพปกติชีวิตธรรมดาของตัวกบ เวลากบอยู่สุพรรณบุรี แต่พอมาวันหนึ่งทุกคนเห็นภาพอย่างนั้นจนมองเป็นซิกเนเจอร์ พอวันหนึ่งที่เราไม่ถือ เขาก็จะพูดว่า แม่ลืมอะไรหรือเปล่าในมือ แม่แก้วหายไปไหนคะ เขาก็จะทักเข้ามา
กบว่าความสุขมันสร้างได้จากตัวเราเอง จริงๆ ไม่ต้องหรูหราหมาเห่าหรอก อยู่กับไร่กับสวน ทำมาหากินเล็กๆ น้อยๆ ของเรา เขาเรียกว่าความสุขที่แท้จริง แล้วเราจะเลือกใช้ความสุขที่แท้จริงแบบนี้กับเรายังไง ช่วงแรกๆ ก็มีคนถามว่าทำไมถือแก้วพรวนดินตลอดเวลา ตอนแรกเขาถามว่าในนั้นคืออะไร เราก็บอกแม่ทำไร่องุ่นปภัสรา ก็ต้องน้ำองุ่นสิคะ (หัวเราะ) เพราะสีเหมือนมาก ต้องบอกว่าบางทีเราก็มีแค่แก้วเดียวนะ แล้วเราก็ไปเรื่อยๆ ของเรา ทำไร่ทำสวนไป แต่เราก็จิบ มันสร้างความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกาย ทำสวนไปถือแก้วแชมเปญไปไม่แปลกค่ะ ทำสวนจะดื่มไม่ได้เหรอคะ เรายังถือแก้วถือขันดื่มน้ำเลยค่ะ แล้วเราถือแก้วมันแตกต่างกันตรงไหนคะ ถามหน่อยค่ะ (หัวเราะ)”
ผ่านการเป็นนางงามมา 33 ปีแล้ว ขอใช้ชีวิตให้มีความสุขในบั้นปลายบ้าง
“ดิฉันก็เป็นนางงามมา ตอนนี้ก็อายุ 55 ก็ผ่านมา 33 ปีแล้ว คุณจะให้ดิฉันงามไปถึงไหนคะ ดิฉันอยากมีความสุขในชีวิต ในบั้นปลายที่เหลืออยู่ ขอมีความสุขในชีวิตของเราโดยที่ไม่ต้องอยู่บนความทุกข์ของคนอื่น อันนี้ที่กบเลือกเองนะ กบมองว่าเราอายุขนาดนี้แล้ว ชีวิตเราเหลือน้อยลงไปทุกที เราไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่า ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาลืมตามีลมหายใจอยู่ เราบอกว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุด เรายังมีคุณแม่อยู่ที่สุพรรณฯ มีพี่น้อง ยังมีครอบครัว เราก็เลยมีความรู้สึกว่านั่นแหละคือความสุขที่จริงมาจากข้างใน ไม่ต้องเฟก ไม่ต้องสร้าง
ส่วนกระแสด้านลบ แน่นอนคนเราในโลกมนุษย์ มีบวกมีลบอิจฉาริษยายังมีอยู่ แต่เราไม่ใส่ใจ เพราะกบมองแค่ว่าสิ่งที่กบทำมันเป็นความสุขของกบ แต่ถ้าความสุขของกบอาจจะไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่น กบไม่สามารถไปช่วยอะไรเขาได้ ถ้าเขาคิดว่าความสุขของกบที่กบทำไร่ทำนาทำสวนมันเป็นความทุกข์ของเขาก็อาจจะต้องบอกว่าคุณจะทุกข์ต่อไป กบมองว่าคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ อย่าประมาทในการใช้ชีวิต ดูแลตัวเองให้ดี เราจะทำอะไรก็แล้วแต่คือกบไม่ใช้ชีวิตประมาท เพราะกบมองว่าชีวิตที่เหลืออยู่มันน้อย เราอยากจะอยู่กับคนที่เรารักนานๆ และอยากจะอยู่กับเขาอย่างมีความสุข สุขทั้งกายสุขทั้งใจ”
บอกชีวิตตนไม่ได้มีอะไรน่าอิจฉา ทำสวน ทำไร่เหนื่อยจะแย่
“นี่ไงทำไมต้องอิจฉาชีวิตกบ เราทำไร่ทำสวนเลี้ยงไก่นี่มันเหนื่อยนะ เดี๋ยววันนี้ไก่มันก็ไม่ไข่ ไข่ก็ไม่ครบ ผักก็ไม่ขึ้น นี่คือชีวิตกบน่าอิจฉาเหรอ ลองไปทำดูแล้วจะเข้าใจว่ามันเหนื่อย รอบนี้ปลูกผัก ผักไม่ขึ้น แมลงกิน เราไม่ได้ฉีดยา มันเหนื่อย ไก่ตัวนี้ไม่ไข่ระวังนะ ล่าสุดแถวบ้านมีงานแสงสีเสียง 9 วัน 9 คืน นางไข่เป๊ะ เมื่อวานกลับไปคุยกับนาง ถามว่าตอนเรากลับไปบ้านตอนปีใหม่ 20 ตัว ไข่ 15 ฟอง มันหายไป 5 ฟองถือว่าเยอะมาก รอบนี้ลงไป มันไข่ 19 ฟอง 20 ฟอง แล้วเด็กก็บอกว่า ข้างบ้านเขามีงานเขาเปิดเพลง แสงสีเสียงนางไข่อุตลุดเลย อารมณ์ดีมีความสุข ล่าสุดเลยบอกเด็กว่าเดี๋ยวเอาเพลงมาเปิดให้ฟังมันจะได้ไข่ให้เรา 20 ฟอง (หัวเราะ)
กบอยากจะบอกว่าชีวิตของมนุษย์เรา อย่าเยอะ ใช้ชีวิตเรียบง่าย สบายๆ ถ้าเราไม่เยอะกับชีวิต เราก็จะมีความสุข อะไรที่มันหนักก็วางนะคะ อะไรที่คิดว่ามันเป็นทุกข์ ก็ปล่อยมันไปแล้วเราก็จะมีความสุข ความสุขของกบคือเรียบๆ ง่ายๆ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ