“เบลล่า” ลั่นแค่เสี้ยววิ “วิล ชวิณ” ส่งสายตาคลั่งรัก ขอบคุณคนเชียร์แต่งงาน แต่ยังไม่เห็นภาพในชุดเจ้าสาว

“เบลล่า ราณี” ฉลองวันเกิดครบ 36 ปีแบบเรียบง่าย ตั้งเป้าอยากมีสุขภาพที่ดีไปอีกขั้น เล่าคลิป “วิล ชวิณ” มองด้วยสายตาคลั่งรัก เป็นแค่เสี้ยววิ ปกติเป็นคนตาละมุนอยู่แล้ว ขอบคุณคนเชียร์ให้แต่งงาน แต่ยังไม่เห็นภาพตัวเองในชุดเจ้าสาว เรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลา ใจฟูธุรกิจฟีดแบ็กดี เตรียมปล่อยโปรดักส์เพิ่มอีกเพียบ ฝากตัวเป็นนักแสดงที่ทำธุรกิจได้นิดหน่อย
ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับวันเกิดอายุครบ 36 ปี ของนางเอกสาว “เบลล่า ราณี แคมเปน” ที่ปีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนปีก่อนๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็สนุกและอบอุ่นสุดๆ เพราะได้ฉลองกับเพื่อนหลายกลุ่ม และมีความสุขแบบเรียบง่าย ล่าสุดได้เจอเบลล่า ที่มาร่วมงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 31 เจ้าตัวก็ได้เล่าโมเมนต์ในวันเกิดให้ฟัง พร้อมเผยถึงคลิปไวรัลที่แฟนหนุ่ม “วิล ชวิณ เจียรวนนท์” มองตัวเองด้วยสายตาสุดละมุน ขณะเป่าเค้กวันเกิด จนกองเชียร์อยากให้รีบมีข่าวดีไวๆ
“วันเกิดที่ผ่านมาก็ง่ายๆ ค่ะ มีคาราโอเกะกันที่บ้านกับเพื่อนๆ กับครอบครัวคนที่สนิท แค่นั้นเอง ปีนี้อยู่ไทยเลยได้เจอเพื่อนหลากหลายกลุ่มมาก ได้ออกไปเจอตั้งแต่เพื่อนมัธยม เพื่อนมหา'ลัย รวมถึงเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ ก็กลับไทยมาอีก เป็นวันเกิดและปีใหม่ที่ยุ่งมากๆ ค่ะ เป็นปีที่เป็นมีความสุขแบบง่ายๆ แต่อิ่มใจดีค่ะ อาจจะเพราะเราโตขึ้นด้วย ก็อะไรง่ายๆ ไว้ก่อน เอาจริงๆ วันเกิดมันก็เป็นอีกหนึ่งวัน ไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษขนาดนั้นค่ะ ของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองก็ไม่มี มีเครื่องคาราโอเกะนี่แหละแค่นั้น แต่ก็รู้สึกดี คนรอบข้างมามีความสุขกัน”
เป้าหมายในวัย 36 ปี อยากมีสุขภาพดีขึ้นไปอีกขั้น
“ก็ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองค่ะ ปกติจะทำงานๆ แต่ปีนี้ตั้งใจจะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองในเรื่องสุขภาพ อยากมีสุขภาพที่ดีไปอีกขั้นหนึ่ง อยากซีเรียสเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้น คือไม่ได้มีอะไรที่เป็นกังวลค่ะ แต่ด้วยความที่เราทำงานหนักมาหลายปีมากๆ แล้ว เลยอยากปรับไลฟ์สไตล์ให้เฮลท์ตี้มากขึ้น”
สิ่งที่ได้ไปต่อ คือการไปเที่ยว และออกกำลังกาย
“เที่ยวแน่นอน เป็นคนชอบเที่ยวมาก รู้สึกได้ชาร์จพลัง ออกกำลังกายก็ได้ไปต่อแน่นอนค่ะ กินข้าวกล้อง เรื่องเที่ยวคือเดี๋ยวนี้เดินทางค่อนข้างเยอะค่ะ เมื่อก่อนจะเป็นปีละ 1-2 ทริป แต่หลังๆ มันมีงานด้วย ที่ไปถ่ายต่างประเทศ เลยได้เดินทางค่อนข้างเยอะ แต่ปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปไหน เพราะรู้แล้วว่าการเที่ยวไม่ตรงเทศกาลสบายกว่า คนน้อย”
เผยหวานใจ “วิล ชวิณ” สายตาละมุนอยู่แล้ว หลังคลิปวันเกิดกลายเป็นไรวัลเพราะดูคลั่งรัก
“เสี้ยววิ (หัวเราะ) ความจริงถ้าเราวิดีโอก็ปกติแหละ เบลว่าตาเขามีความละมุนอยู่แล้วด้วย คือไม่ว่าเขาจะมองใคร ไม่ใช่กับเบลคนเดียว (คนแซวว่าสายตาคลั่งรัก?) ไม่คลั่งแล้วค่ะ ชาวเน็ตชอบแต่งนิยาย (หัวเราะ) ถามว่าสำหรับเรามองว่าคลั่งรักหรือเปล่า ก็ไม่ รู้สึกเฉยๆ ปกติค่ะ เราไม่แพ้สายตานี้ ต่างคนต่างชนะ คือมันเป็นโมเมนต์วันเกิดด้วยแหละค่ะ แล้วทุกคนกำลังโฟกัสมาที่เราไง”
ได้ของขวัญวันเกิดเป็นสร้อยคอแทนใจ ใส่บ่อยจนโดนแซว
“ก็นิดๆ หน่อย น่ารักดีค่ะ ไม่ขนาดมีชิ้นเดียวในโลก แต่เป็นอะไรที่ได้ใช้อยู่บ่อยๆ เป็นสร้อยคอเล็กๆ เหมือนเขาค่อยๆ เรียนรู้ว่าเราชอบอะไร เราใส่อะไรแล้วดูเข้า ส่วนเราได้มาก็ใส่ฉ่ำ (หัวเราะ) เขาก็แซวว่าใส่บ่อยเลยนะ คือมันเป็นเส้นเล็กๆ ใส่ได้ง่ายๆ ทุกวัน เขาเห็นเราไม่ค่อยมี”
โบ้ยถามฝ่ายชาย ปีไหนจะให้ของขวัญเป็นแหวน
“ต้องไปถามเจ้าตัวเองนะคะ (พามาออกงานให้สัมภาษณ์ได้ไหม?) พี่ๆ ต้องไหว้พระภาวนานะ”
ขอบคุณคนเชียร์อยากให้แต่งงาน แต่มันต้องใช้เวลา
“ขอบคุณค่ะ คือก็พอเห็นอยู่ค่ะ แต่มันก็ต้องใช้เวลา แรงเชียร์ก็เป็นกำลังใจ แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือคนสองคนนั่นแหละ ที่จะเข้าใจกัน จะลงเอยกันได้เท่าไหน คือมันเคยมองไว้ แต่การที่เราจำกัดเรื่องเวลา มันก็เหมือนเป็นการปิดกั้นตัวเองเหมือนกัน ฉะนั้นเบลว่าถ้ามีความสุข เก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบันไปเรื่อยๆ อย่างนี้ดีกว่า”
ยังไม่เห็นภาพตัวเองในชุดเจ้าสาว
“ยังไม่เห็นค่ะ เขาก็ยังไม่มีค่ะ มันก็ไม่ใช่คำว่าไม่พร้อมอีก คำว่าไม่พร้อมในที่นี้ หมายถึงว่ามันอาจจะมีอะไรที่ยังต้องปรับจูนกันละมั้ง ให้เข้าใจกันมากขึ้น รู้จักกันดีมากขึ้น”
ปัดรอให้ธุรกิจแข็งแรงก่อน เพราะมันไปควบคู่กันได้
“ความจริงมันควบคู่กันได้”
ใจฟูขายของฟีดแบ็กดีมาก เตรียมออกโปรดักส์เพิ่ม แต่แม่ค้ายังไลฟ์ไม่เก่ง ต้องขอฝึกก่อน
“ฟีดแบ็กดีมากค่ะ ใกล้จะแสนห่อแล้ว ส่วนยาดมเดี๋ยวจะมีอีเวนต์ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ตอนนี้กำลังเซ็ตระบบกันอยู่ พอผลลัพธ์มันดี ก็เป็นอะไรที่ใจฟูมาก อยากให้คนได้ใช้ของที่เราคัดมาอย่างดีจริงๆ แล้วเดี๋ยวจะมีไลน์โปรดักส์อื่นๆ ตามมาอีก สนุกกับการไลฟ์มาก เป็นอะไรใหม่ๆ แต่ก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เลยค่ะ เบลไม่ถนัดในการฉายเดี่ยว ชอบร่วมกับคนอื่น แม่ค้าขอฝึกก่อนแป๊บหนึ่ง ฝากธุรกิจของนักแสดงที่ทำธุรกิจได้นิดหน่อยด้วยนะคะ (หัวเราะ)”
การเป็น CEO สาว เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับตัวเอง
“มันใหม่มากเหมือนกัน เราต้องตัดสินใจทุกขั้นตอน รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องการทำงานกับคนหลากหลาย ก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะ เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เบลรู้สึกว่าถึงเวลาแล้ว ที่ต้องทำอะไรใหม่ๆ บ้าง เลยมีโอกาสได้ทำธุรกิจ แต่ทีนี้พอทำก็มาพร้อมกันหลายตัวมากเลย คือมันมีสิ่งที่เบลอยากทำ แล้วก็ได้ไปเจอกับพาร์ตเนอร์ที่น่าสนใจมาก มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราผลัดมานานแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาได้ทำแล้วค่ะ แต่งานการแสดงก็ยังได้เห็นค่ะ ปีนี้มีอยู่ค่ะ รอติดตามนะคะ”