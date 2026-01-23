“มุก วรนิษฐ์” สวนกลับคอมเมนต์ดูถูก โสดไม่ได้แปลว่าต้องรอแฟนรวย ขอแฮปปี้คนเดียว

“มุก วรนิษฐ์” สุดทน สวนกลับคอมเมนต์ดูถูก โสดไม่ได้แปลว่าต้องรอแฟนรวย ขอเป็นตัวแทนดาราเคลียร์ชัด ย้ำถ้ามีแล้วไม่ดี ก็ขอแฮปปี้คนเดียวดีกว่า
แค่ยังเป็นโสดก็โดนคอมเมนต์แซะว่าอยากจะได้แต่แฟนรวยบ้าง แฟนไฮโซบ้างต่างๆ นานา ทำเอานางเอกสาว “มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ์” ต้องออกมาอธิบายร่ายยาวในแอปคลิเคชั่น X ถึงคนที่มาค่อนแคะว่าตนไม่เคยมองเรื่องเงิน แต่ชอบคนขยัน และมีความคิดคล้ายๆ กันมากกว่า
“ไม่มีแฟน ไม่มีอะไรหรอก จากวันนั้นที่เราสัมภาษณ์กันไป หนูก็เม้าธ์มอยกับแม่ๆ นี่แหละ แม่ถามว่าโสดไหม หนูก็บอกว่าโสด แล้วจีบได้ไหม ก็บอกว่าจีบได้ ทักมาเลย ก็พูดเล่นๆ แต่ชะนีไทยก็ต้องถ่อมตัวว่าไม่มีใครมาจีบหรอก แต่จริงๆ ในชีวิตก็คงมีคนชอบหนูบ้างแหละ (หัวเราะ) แต่เราก็อาจจะยัง แต่ทีนี้คนก็มาพิมพ์คอนเมนต์แย่ๆ กับเราเยอะ จนเรารู้สึกว่าตอบหน่อยแล้วกัน เพราะว่าเมนต์ประมาณว่าหาแฟนรวยสิบอกเขาไป หรือพิมพ์มาบอกว่า บอกว่าเหงา แต่ dm ไปไม่ตอบ แล้วมีบอกว่าไปเดินตามไซต์งานสิ เดี๋ยวก็ได้แฟน อะไรแบบนี้ เราก็เลยขอตอบสักหน่อยว่ามันไม่ใช่ เราแค่เม้าธ์มอยกับแม่ๆ เฉยๆ
หนูรู้สึกว่าบางอันมันดูถูกเรา และหนูก็ตอบแทนหลายๆ คน เพราะดาราที่มาสัมภาษณ์ว่าโสดก็เยอะแยะนะ มันก็จะมีคนพวกนี้ที่คอมเมนต์ว่าดาราว่าทำไมหาแฟนรวยล่ะสิ เหมือนเขาอคติกับดาราในเรื่องนี้มากๆ คือหลายๆ คนก็โสดแล้วเขาก็มีความสุขมาก ไม่ได้ต้องมีแฟนเดี๋ยวนั้น ถ้ามีแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องมีใช่ไหมคะ หนูว่าคนเก็ตที่หนูพูดเยอะนะ เราก็ต้องเลือกคนที่ประมาณเดียวกับเรา ดีกับเรา ให้กำลังใจกันได้ ปรึกษากันได้มากกว่า”
บอกวาเลนไทน์ก็แค่วันๆ นึง
“หนูจะไม่พูดแล้วว่าอยากได้ดอกไม้ dm มาได้เลย (หัวเราะ) จากคราวที่แล้วคน dm มาเยอะมากเลย ทุกวันนี้ก็ยังมี เป็นการเปิดการมองเห็น คนเอาไปใช้ได้นะ แต่หนูจะไม่ใช้แล้ว (หัวเราะ) แต่วาเลนไทน์นี้ก็ไม่เป็นไรค่ะ ทำงานเหมือนเดิม คนที่ใช่สำหรับหนูเหรอ จริงๆ มันก็ไม่ยาก แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย หนูก็คงต้องคิดเยอะนิดนึง เพราะ 29 แล้ว จะ 30 แล้ว จริงๆ ก็แฮปปี้กับการทำงาน กับเพื่อนนะ มีความสุขมาก ไม่ได้เป็นอะไร มีความสุขมาก ไม่ต้อง dm มา กิจกรรมวาเลนไทน์ก็รวมแก๊งคนโสด วันวาเลนไทน์ก็เป็นแค่วันหนึ่งวัน ก็ข้ามไปมาฆบูชาเลย ได้ดอกไม้เหมือนกัน แต่อาจจะเอาไปไหว้พระ (หัวเราะ)”