“เคน ภูภูมิ” แฮปปี้วิถีฟรีแลนซ์ โดดแจมละครช่อง 7 ปลื้มร่างทอง 10 ปี ลั่นสงสารหาดใหญ่เศรษฐกิจเงียบ

“เคน ภูภูมิ” แฮปปี้เป็นนักแสดงอิสระ ประเดิมร่วมงานช่อง 7 ตื่นเต้นได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ แต่ยังว่างรอโปรเจกต์ต่อไป ไม่ซีเรียสคนโฟกัสผิดจุด ลั่นเป็นหน้าที่คนส่อง บอกมีร่างทองมา 10 ปีแล้ว ลั่นสงสารหาดใหญ่เงียบมากหลังน้ำท่วม วอนโปรโมตท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตั้งแต่มาเป็นนักแสดงอิสระ เลยได้เห็นพระเอกหนุ่ม “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค”ได้ไปร่วมงานกับหลายๆ ช่อง หลายๆ ค่าย ล่าสุดเจ้าตัวก็โดดมาร่วมงานกับช่อง 7HD โดยหนุ่มเคนเผยถึงเรื่องนี้ในงาน 7HD X-PERIENCE: ULTIMATE CONTENT, ULTIMATE FUN ณ SURALAI HALL, 7th Floor, ICONSIAM บอกว่าดีใจที่ได้มาร่วมงานในที่ใหม่ๆ ได้เจอคนใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ด้วย
“ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทางช่อง 7HD นะครับ ตื่นเต้นมากๆ ไม่เคยมางานช่อง 7 ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ทุกคนใหม่ๆ รอบตัวหมดเลย จริงๆ ก็ไม่ต้องปรับตัวนะครับ เพราะทุกอย่างก็ใกล้เคียงกับที่เราเคยทำมาอยู่แล้ว ทั้งการถ่ายทำและบรรยากาศในกองก็ค่อนข้างเหมือนกับทุกกองที่เราเคยถ่ายมาส่วนจะต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองยังไง จริงๆ ไม่ได้มองภาพแบบนั้นไว้เลย รู้สึกว่าถ้าการถ่ายทำมันเหมือนกัน ถ้ากล้องที่ใช้ถ่ายเหมือนกัน ทุกอย่างเหมือนกันก็ง่ายเลยครับ
การได้ทำงานหลากหลายที่ก็ทำให้เรามีประสบการณ์ในการที่เราเจอคนใหม่ๆ เรื่อยๆ เราก็จะได้ทริก ได้ความรู้จากที่ต่างๆ และเอามาปรับใช้ในแบบของเราได้ โปรเจกต์ใหม่ๆ ถ้ากับทางช่อง 7 ตอนนี้ก็รออยู่นะครับ ยังว่าง คือมีถ่ายอยู่ 1 เรื่อง แต่หลังจากนี้ก็ยังว่างอยู่ ตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์ครับ ก็มีโอกาสมาร่วมเป็นโปรเจกต์ๆ ไป ถามว่าอยากมีสัญญาหรือแฮปปี้กับการเป็นฟรีแลนซ์ ผมว่ามันก็แล้วแต่บุคคลว่าคนๆ นั้นเขาชอบแบบไหน ถ้าใครชอบอะไรใหม่ๆ ชอบความท้าทาย ชอบอะไรที่มันฟรี ก็อยู่ฟรีแลนซ์ไปแต่คนที่เซ็นสัญญาแล้วเขามีงานที่ดีอยู่แล้ว มีสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบที่ดีอยู่แล้ว การเซ็นสัญญาก็ดีต่อเขา ก็แล้วแต่คนมากกว่า”
ไม่ซีเรียสคนโฟกัสผิดจุด
“เผอิญว่าได้ไปซาวน่าเล่นๆ ไฟมันสวยก็เลยถ่าย เพื่อนถ่ายให้ ไม่ได้แต่งภาพเลยครับ บรรยากาศมันดีอยู่แล้ว แต่จริงๆ อยากให้คนโฟกัสที่หินนะ (หัวเราะ) คือมันมีหินทุกรูปแหละ ดูหินกันหรือเปล่า จริงๆ เราก็ถ่ายเอาเท่แหละ องค์ประกอบมันดูดี ก็แล้วแต่คนอยากจะดูอะไร ก็เป็นสิทธิของคนที่ดูแล้วกัน แต่ตอนถ่ายเสร็จผมก็ไม่ได้เช็กรูปขนาดนั้น แค่ดูว่าผมโอเคก็พอ แต่ผมไม่ได้ซูมเช็กอะไร หน้าที่ที่จะส่องก็คือหน้าที่คนดู ส่วนเรามีหน้าที่ถ่ายและลง”
บอกมีร่างทองมาเป็น 10 ปีแล้ว ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร
“จริงๆ ผมค่อนข้างที่จะออกกำลังกายมาตลอดอยู่แล้ว ถ้าคนที่เคยติดตามเมื่อก่อน เราก็จะเมนเทนมาเป็น 10 ปีแล้ว อยู่ที่ว่าช่วงไหนเราเอาจริงกับช่วงไหนเราชิลๆ การรักษาหุ่นไว้ไม่ยากนะ มันอยู่ที่วินัยกับตัวเองมากกว่า แต่ก็รู้สึกตกใจนิดนึงกับกระแส หรือว่าเราไม่ค่อยได้ลงอะไรแบบนี้นานแล้วหรือเปล่า (หัวเราะ)ปีนี้ 34 แล้วครับ ถ้าบอกว่าร่างทองก็มีมาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว แต่ไม่ค่อยลงรูป คงชินแล้วมั้ง ไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไร เรารู้สึกว่ามันเหมือนเดิม เหมือนมันเป็นรูทีนของเราไปแล้ว ก็เดี๋ยวดูตามโอกาส ถ้าเจอสถานที่สวยๆ”
สงสารหาดใหญ่เงียบมากหลังน้ำท่วมใหญ่ อยากให้มีทริปโปรโมตการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
“รีโนเวตร้านได้ประมาณ 90% แล้วครับ ตกแต่งใหม่เลย เปลี่ยนแนวการตกแต่งนิดนึง ค่าใช้จ่ายคิดว่าน่าจะประมาณ 5-6 แสน ก็มีได้ไปลงทะเบียนมาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าได้หรือยัง เพราะให้คนที่อยู่ที่โน่นไปลงทะเบียนให้ แต่ก็เงียบจริง สงสารคนที่เขาไม่ได้มีช่องทางหลากหลายเท่าเราคือบางคนเขามีแค่ของเขาอย่างเดียว พอมันหายไปเขาก็ลำบาก มีคนลำบากเยอะมากๆ ก็อยากให้มีสักโปรเจกต์นึงที่ให้คนไปเที่ยวที่นี่ กระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวหน่อย เพราะร้านที่เขากลับมาเปิดก็มีเยอะแล้ว ที่ท่องเที่ยวก็มีเหมือนเดิม แต่ก็ขอให้มีโปรเจกต์สักหน่อยในการกระตุ้นการท่องเที่ยวหาดใหญ่ จะได้ช่วยคนที่เขาอยู่ในเมืองหน่อย อยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมครับ”