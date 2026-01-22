xs
แม่นเกิ๊น! แห่ขุดคลิป “แม่น้อย” ดูดวงให้ “ทนายแก้ว” กลางรายการ วันนี้เกิดขึ้นจริง! (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โซเชียลแห่ขุดคลิปที่ “แม่น้อย” แม่ของ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช”มีอาชีพหมอดู เคยดูดวงให้ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 67 เรื่องที่ทักกันขำๆ ฮาลั่นสตูฯ ในวันนั้น ได้กลายเป็นเรื่องจริงในวันนี้



โดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ขอให้แม่น้อยดูดวงให้ทนายแก้ว ซึ่งแม่น้อยดูดวงจากวันเดือนปีเกิด หนุ่มแซวว่าให้ดูว่าหลายใจไหม แม่น้อยได้เผยว่าดวงทนายแก้วมีเกณฑ์เสียญาติผู้ใหญ่ ภายใน 2 ปี ให้ระวัง พร้อมถามว่า “คุณมีกิ๊กไหม”จนหนุ่มร้องอุ้ยตายแล้ว ทนายแก้วถึงขั้นบอก “เดี๋ยว!”ก่อนหัวเราะ หนุ่มขอให้ทนายแก้วพูดความจริง ถ้าพูดไม่ได้ให้เขียนมา ทนายแก้วเผยว่าเขียนไม่ได้ เอาคำถามอื่นดีกว่า

แม่น้อยบอกในดวงมีเรื่องคู่เข้ามา จนทนายแก้วบอกให้แม่เปลี่ยนเรื่องอื่นดีกว่า พร้อมบอกเหงื่อแตก ทำท่าปาดเหงื่อ จนหนุ่มแซวว่าภาษากายผิดเพี้ยนไปหมด ทนายแก้วลั่นเมียดูอยู่ กรรชัยให้บอกเมียว่าเป็นการแสดง แม่น้อยบอกใจมีให้ภรรยาคนเดียว ขณะที่หนุ่มแซว “แต่ร่างกายมีให้หลายๆ คน”

ชาวเน็ตต่างย้อนมาดูคลิปนี้ พร้อมพูดทำนองว่าวันนี้ หมอดูดัง แต่ทนายดับ บ้านแตกไปเรียบร้อยแล้ว












