แม่นเกิ๊น! แห่ขุดคลิป “แม่น้อย” ดูดวงให้ “ทนายแก้ว” กลางรายการ วันนี้เกิดขึ้นจริง! (คลิป)

โซเชียลแห่ขุดคลิปที่ “แม่น้อย” แม่ของ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช”มีอาชีพหมอดู เคยดูดวงให้ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 67 เรื่องที่ทักกันขำๆ ฮาลั่นสตูฯ ในวันนั้น ได้กลายเป็นเรื่องจริงในวันนี้
โดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ขอให้แม่น้อยดูดวงให้ทนายแก้ว ซึ่งแม่น้อยดูดวงจากวันเดือนปีเกิด หนุ่มแซวว่าให้ดูว่าหลายใจไหม แม่น้อยได้เผยว่าดวงทนายแก้วมีเกณฑ์เสียญาติผู้ใหญ่ ภายใน 2 ปี ให้ระวัง พร้อมถามว่า “คุณมีกิ๊กไหม”จนหนุ่มร้องอุ้ยตายแล้ว ทนายแก้วถึงขั้นบอก “เดี๋ยว!”ก่อนหัวเราะ หนุ่มขอให้ทนายแก้วพูดความจริง ถ้าพูดไม่ได้ให้เขียนมา ทนายแก้วเผยว่าเขียนไม่ได้ เอาคำถามอื่นดีกว่า
แม่น้อยบอกในดวงมีเรื่องคู่เข้ามา จนทนายแก้วบอกให้แม่เปลี่ยนเรื่องอื่นดีกว่า พร้อมบอกเหงื่อแตก ทำท่าปาดเหงื่อ จนหนุ่มแซวว่าภาษากายผิดเพี้ยนไปหมด ทนายแก้วลั่นเมียดูอยู่ กรรชัยให้บอกเมียว่าเป็นการแสดง แม่น้อยบอกใจมีให้ภรรยาคนเดียว ขณะที่หนุ่มแซว “แต่ร่างกายมีให้หลายๆ คน”
ชาวเน็ตต่างย้อนมาดูคลิปนี้ พร้อมพูดทำนองว่าวันนี้ หมอดูดัง แต่ทนายดับ บ้านแตกไปเรียบร้อยแล้ว