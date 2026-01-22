เปิดแชต 23 หน้า “ทนายแก้ว” เต๊าะสาว ขอคุยแบบพ่อไม่รู้ ผู้เสียหายกร้าวซื้อไม่ได้ รับคำขอโทษเป็นเงินสด!

เพจดังอย่าง “โรสเมจิกสกิน” ซึ่งเป็นเพจแรกๆ ที่ออกมาแฉ “ทนายดัง” ทำเรื่องฉาวลวนลามเยาวชน ก่อนพุ่งเป้าไปที่ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ซึ่งทนายแก้วขอไม่ให้ข้อมูลใดๆ เพื่อป้องกันการบานปลาย รวมทั้งขอโทษครอบครัวและทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ล่าสุดเพจดังได้เผยแชตลับบทสนทนาระหว่างทนายแก้วกับคู่กรณีให้ชาวเน็ตได้อ่านและพิจารณา ลั่นผิดศีลธรรมแน่นอน แต่เรื่องอื่นโนคอมเมนต์ ซึ่งในแชต ทนายแก้วขอให้ฝ่ายหญิงส่งรูปให้ดู ขอคุยแบบที่พ่อไม่รู้ บอกดูรูปแล้วสบายใจ มีการนัดจอกัน รวมทั้งมาถึงจุดที่ผู้เสียหายบอกอึดอัด แม้ผิดหวังเรื่องความรัก แต่ไม่ใช่ผู้หญิงที่จะถูกซื้อได้ ขอโทษด้วยถ้าเมื่อก่อนไม่ชัดเจน แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้ว ไม่รู้หลอกเด็กมากี่คนแล้ว กล้าทำควรกล้ารับ งานนี้เพจดังได้วงกลมแดงๆ ตรงข้อความว่า คำขอโทษไม่พอรับเป็นเงินสดเท่านั้น ขณะที่ทนายแก้วได้ขอโอกาสสุดท้ายจากเจ้าตัว ซึ่งเพจดังเขียนแคปชั่นว่า
“แชตสนทนาทั้งหมดที่ทางฝั่งทนายแก้วแคปหน้าจอส่งให้หลายบุคคล อ่านและพิเคราะห์พิจารณากันเอาเอง no comment
ส่วนที่ 1. ผิดแน่นอนอยู่แล้วมีลูก มีเมีย แต่เต๊าะสาวอื่นจนเกิดเรื่องผิดศีลธรรมชัวร์ละข้อนี้
ส่วนที่ 2. ทนายแก้วอนาจารเด็กหรือไม่หรือมีพฤติกรรมอื่นใดๆ จากแชตภาพที่ 15
ส่วนที่ 3. ตามที่เด็กตอบรับคำขอโทษเป็นเงินสด ไม่ได้ระบุจำนวนเป็นเงินเท่าใดตามที่กล่าวอ้างกัน 10 m
จบรายงานการเผือก”