“ไบร์ท นรภัทร” ฝากถึงเนื้อคู่ หาเราให้เจอสิ! จีบตอนนี้คุ้มแน่ ได้ร่างอัปเกรด โอดพ่อตื๊อไม่หยุด อยากอุ้มหลาน

“ไบร์ท นรภัทร” แฮปปี้ชีวิตโสด อยากทำอะไรทำไม่มีคนห้าม เริ่มหวงเวลา ถ้ามีแฟนแล้วเสียอิสระ ขอไม่มีดีกว่า ฝากถึงยัยเนื้อคู่ หาเราให้เจอสิ ส่วนตัวเลิกหาแล้ว ให้พยายามตามเองบ้าง ลั่นจีบตอนนี้คุ้มแน่นอน ได้ร่างอัปเกรด เพราะเปลี่ยนตัวเองแล้ว ปัดดันคุณพ่อเป็นดาวติ๊กต๊อก พร้อมรับงานคู่ ถ้า 6-7 หลัก พ่อจะเขินน้อยลง โอดโดนตื๊อไม่หยุด อยากอุ้มหลานแล้ว
เรียกว่ายิ่งโสด ยิ่งฮอต สำหรับหนุ่ม “ไบร์ท นรภัทร วิไลพันธุ์” ล่าสุดวันนี้ (22 ม.ค.) ได้เจอเจ้าตัวในงานโปรโมตซีรีส์ “MISSING ห่วง หาย ตาย จาก” ก็เลยขอให้รีแคปชีวิตในปีที่ผ่านมาว่าการได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นหนุ่มโสดอีกครั้งมันเป็นยังไงบ้าง
“ผ่านอะไรมาเยอะปีที่แล้ว ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีตลอดแหละ รู้สึกว่ามีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะขึ้น มีเวลาใช้ชีวิตคนเดียวเยอะขึ้น ได้คุยกับตัวเองเยอะขึ้น ตอนนี้มีความสุขมาก ส่วนเรื่องโชว์เยอะขึ้นก็นิดหนึ่ง อยู่คนเดียวไม่มีใครห้ามนี่ ชีวิตเป็นของเราดีครับ พี่ตูน (อาทิวราห์ คงมาลัย) บอกไว้ คือก่อนหน้านี้ชีวิตก็เป็นของเรา แต่ว่าไม่ได้กรรมสิทธิ์เต็ม ตอนนี้เป็นของเราเต็มๆ แล้ว ก็โอเคเลย ได้ทำอะไรที่อยากทำจริงๆ ทุกอย่างมันเป็นของเรา ก็ควบคุมได้หมด สนุกสนานแฮปปี้มากๆ”
ไม่รู้มีคนทักมาให้กำลังใจไหม เพราะปิด DM
“ไม่รู้ ไม่เห็นเลย ผมปิด DM ไม่ได้คุยกับใครเลย ไม่ได้ปิดตัวเอง แค่ปิด DM (ปีที่แล้วเราให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะมีแฟน?) ก็ไม่ได้ปิดกั้น ถ้ามันใช่ก็มาเลย แต่ว่าฉันไม่หาแกแล้ว แกหาฉันบ้างไอ้เนื้อคู่ ตอนนี้ก็ยังไม่มา ยังไม่เจอ แต่ถ้ามาก็จะเล่นตัว เพราะว่าฉันหาแกมาเป็น 10 ปีแล้วแกหลบฉันอยู่ได้ ถึงเวลาฉันหลบแกบ้างแล้ว”
หลายคนชอบเวอร์ชั่นตอนโสด
“จริงเหรอ ไม่รู้เลย ฮอตเหรอ รู้สึกตัวเองน่ารักทุกช่วง สิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้คือความมั่นใจ (หัวเราะ) น่ารักตลอดแหละ แต่ตอนนี้อาจจะเป็นพิเศษหน่อย ผมนี่แหละได้ไปต่อ หัวใจอยู่กับเราอยู่แล้วหัวใจเป็นของเรา ไม่ให้ใครแล้วด้วย ปกติเวลามีความรักหัวใจนำพา ไม่ค่อยมีเหตุผลกับเรื่องนี้ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าอาจจะต้องมีบ้างแล้วนะ ใช้นิดหนึ่ง
ถามว่าจะโสดอีกนานแค่ไหน ก็ไฮสกอร์แล้วตอนนี้ ก็คือแข่งกับทอง (หัวเราะ) อยู่คนเดียวน่าจะ 4-5 เดือนแล้ว เริ่มหวงเวลาแล้ว ไม่อยากให้ใครถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องเข้าใจนะ ว่าเราหวงเวลาเรา ไม่ได้เกี่ยวกับความโสดเลย คือถ้ามีแฟนแล้วยังได้อิสระได้เวลาแบบนี้อยู่…โอเค แต่ถ้ามีแฟนแล้วเสียสิ่งนี้ไป…ไม่เอา”
ไม่ค่อยมีสเปก แต่ต้องลองคุย ลองเจอกันก่อน
“ผมไม่ค่อยมีสเปกหรอก ไม่ได้มีสเปกเป็นรูปลักษณ์ขนาดนั้น ต้องลองคุย มันก็ต้องได้เจอกัน คงไม่สามารถคุยอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมาเจอกันได้ จะไม่ใช่เวย์ผมเท่าไหร่ คือแต่ก่อนก็ได้ แต่ตอนนี้ไม่เอา ปิด DM แล้วไง ถามว่าแล้วจะเจอกันได้ยังไง ก็หาฉันเองสิยัยเนื้อคู่ หาทางเอาสิ ไม่รู้ คือผลักภาระไปแล้ว ถ้าสนใจก็หาทางเอาเอง ไม่เกี่ยว ก็อาจจะต้องเจอกันตัวเป็นๆ หรือเปล่า ไม่รู้ๆ มันเป็นเรื่องของเขาแล้วตอนนี้ เจอกันที่ไหนก็ได้ ในป่าก็ได้ สัญญาณไม่มี ก็มีโอกาสได้ทำความรู้จักกัน เดินด้วยกัน 10 กิโล รู้จักกันทั้งชีวิตเลยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแล้วครับ“
ฝากถึงเนื้อคู่ในอนาคต ให้เป็นฝ่ายตามหาเองบ้าง ต้องพยายามให้มาก เพราะจะเล่นตัวแล้ว
“ยัยเนื้อคู่นะ เราตามหาแกมานานมากแล้ว เราจะบอกให้ว่าเราไม่ตามแล้ว ต่อไปเนี่ย มันเป็นตาแกบ้างแล้ว หาเราให้เจอนะ แกต้องพยายามมาก เพราะเราจะเล่นตัวเยอะมากด้วย นี่เป็นร่างอัปเกรดแล้วด้วย คือของดีนะ กลับตัวแล้วไง ถ้าช้อนซื้อตอนนี้คุ้มนะ”
ปัดดันคุณพ่อเป็นดาวติ๊กต๊อก แต่คาแรกเตอร์พ่อจัดจ้านอยู่แล้ว
“ไม่ได้ตั้งใจดัน เขาเป็นแบบนั้นของเขา เขาตลกดีนะ คาแรกเตอร์เขาจัดจ้านอยู่แล้วไง อ่านคอมเมนต์คนก็บอกว่าเหมือนกันตอนผมเข้าช่องมาแรกๆ ช่องวันส่งผมไปเรียนเดินอยู่เป็นปี เพราะว่าผมเดินเหมือนพ่อ พ่อผมเขาเป็นเด็กเทคโนฯ เดินโยก ผมเรียนอยู่ปีหนึ่ง กว่าจะเดินแบบคนปกติได้”
แซวคุณพ่อ เดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะ
“ก็มีแซวบ้าง ว่าดังใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้ ผมจะขอคิวคุณถ่ายคลิปได้อีกเมื่อไหร่ คุณพ่อเขาก็แฮปปี้ เขาไม่ได้สนใจอะไรมาก เขาใช้ชีวิตของเขา เขาชิลมาก ยิ่งกว่าผม ผมเป็นยังไงพ่อผมคูณสิบทุกอย่างในทุกด้าน (มีคนขอวาร์ปพ่อไหม เพราะพ่อหล่อมาก?) ไม่เห็นมีเลย ขอโทษพ่อผมมีเมียแล้ว โทษที เผื่อทุกคนจะหลงลืมไป พ่อไม่ได้ดังแซงเรา เขาหลีกทางให้ผมอยู่แล้ว”
เข้าวงการอาจจะยัง เพราะคุณพ่อเขิน แต่ถ้า 6-7 หลัก อาจจะเขินน้อยลง
“ไม่น่านะ เขาเขิน มาอยู่กับเราเขาอาจจะไม่ค่อยเขิน ผมเป็นผู้จัดการให้แล้วกัน แต่ถ้า 6-7 หลัก อาจจะเขินน้อยลง (หัวเราะ) งานคู่ก็ได้ ไม่ติด ผมคงบิวต์พ่อได้แหละ ผมหัก 50 เปอร์เซ็นต์ (หัวเราะ)”
พ่อสอนมาตลอด อย่าหยุดเรียนรู้กับทุกเรื่อง
“เยอะมาก ผมเป็นคนจริงจังซีเรียสกับชีวิตมาก คำสอนที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก ก็คือการเรียนแหละ ทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นอยู่ มันคือการเรียนรู้ชีวิต มันมีแต่การศึกษา การค้นคว้า และการพยายามจะเรียนรู้เท่านั้นแหละ ที่ทำให้ชีวิตคนเราเติบโตและดีได้ อย่าหยุดเรียนรู้กับทุกเรื่อง”
พ่อบ่นอยากเลี้ยงหลานแล้ว ขอให้รีบมีลูกไม่หยุด
“เขาสบายใจกับผมขึ้นมากๆ แต่เหลือเรื่องเดียวที่เขาขอ ขอไม่หยุด ขออยู่นั่น ไม่อยากเจอพ่อเพราะเรื่องนี้แหละ ไบร์ทเอามาสักคนก่อนลูก สะใภ้ ลูก อยากเลี้ยงหลานแล้ว ที่ไปทำสวนด้วยกัน ก็คือถางป่าไป แล้วก็พูดว่าทำไปให้ใครเนี่ย เหนื่อยแทบตาย ทำไปให้ใครเนี่ย เขาอยากให้มีทายาท แต่สำหรับเรามองว่าถ้ามีก็อยากให้มีดีๆ ทีเดียวไปเลย เคยอยากมีมาตลอด แต่ตอนนี้คิดว่าถ้ามีเดี๋ยวก็มีเอง เอาทีละเรื่อง ก่อนจะมีลูก เอาพาร์ตเนอร์ก่อน เนื้อคู่หาผมให้ได้ก่อน”
กลับตัวกลับใจเป็นคนที่ดีขึ้น ไม่ไปทำร้ายใจใคร
“เรามองโลกอีกแบบหนึ่งก่อนหน้านี้ รู้สึกว่าแบบนี้ไม่ได้เลวร้ายนี่ ฉันก็ทำตัวปกติ ใครๆ ก็ทำกัน แต่วันนี้เราไม่ได้มองแบบนั้นแล้ว ไม่ได้มองว่าสิ่งที่ทุกคนทำกันคือสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องจริงๆ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนทำกันก็ได้ ตอนนี้รู้สึกว่าความสนุกมันยังมีรูปแบบอื่นอีก ที่ไม่ต้องไปทำร้ายใจใคร ตัวคนเดียวเราก็สนุกได้”