“นก ฉัตรชัย” เบ่งกล้ามโชว์! โต้เป็นสโตรก ลั่น 20 ปีที่แล้วหนักกว่า แบคทีเรียขึ้นสมอง ยังทิ้งร่องรอย แขน-ขา ชา เดินไม่ปกติ (คลิป)

“นก ฉัตรชัย” เผยป่วยเป็นไข้ มึนหัว พักงาน 1 เดือน หมอวินิจฉัยเพราะเครียดมากเกินไป ให้พักผ่อนและกินยา โต้ข่าวป่วยสโตรก ไม่ถึงขนาดนั้น เล่าเคยเป็นหนักสุดเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แบคทีเรียขึ้นสมอง ยังทิ้งร่องรอย แขน-ขา ชา เดินไม่ปกติ ขอบคุณทุกความห่วงใย กลับมาทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ โชคดีมีผู้จัดเห็นความสามารถ ยังมีงานอยู่เรื่อยๆ ยุคนี้ต้องปรับตัว จะได้เห็นผลงานหลายช่องมากขึ้น
หลังก่อนหน้านี้มีข่าวว่า “นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช” ป่วยจนต้องพักงาน 1 เดือน ก็ทำเอาหลายคนเป็นห่วง ว่าเป็นอะไรร้ายแรงหรือเปล่า ล่าสุดวันนี้ (22 ม.ค.) ได้เจอเจ้าตัว ในงานโปรโมตซีรีส์ “MISSING ห่วง หาย ตาย จาก” เลยขออัปเดตเรื่องสุขภาพกันสักหน่อย ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง พร้อมเผยว่าตอนนี้หายดีเป็นปกติแล้ว ก่อนจะถกแขนเสื้อเบ่งกล้ามโชว์ หลังให้สัมภาษณ์จบ
“เป็นไข้ครับ มึนๆ ศีรษะ เลยพักก่อนดีกว่า ก็เลยไม่ได้ออกมา แต่ก็กลับมาเป็นปกติแล้ว อาการตอนแรกมันมึนๆ ครับ ออกไปทำโน่นนี่ไม่ได้ ก็เลยหยุดพักอยู่บ้าน แล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วย เพราะเหมือนไม่ปกติ คุณหมอบอกว่าเครียดเกินไปครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเครียดเรื่องอะไร ความเครียดมันอธิบายไม่ได้ เครียดเรื่องงาน เรื่องใดๆ บางทีก็ไปคิดเรื่องข้างหน้ามากเกินไป แทนที่จะอยู่กับปัจจุบัน ไปคิดว่าจะทำอะไรต่อนะ”
โต้ข่าวป่วยเป็นสโตรก แค่เครียดมากเกินไป
“ไม่ถึงขนาดนั้นครับ หมอบอกว่าเครียดมากเกินไป ให้พักผ่อน แล้วก็ให้ทานยาคลายเครียด จริงๆ เคยหนักกว่านี้แล้วครับ เมื่อคราวโน่น ถ้าใครจำได้ ประมาณเกือบ 20 ปีแล้ว เป็นแบคทีเรียขึ้นสมอง มันชาไปข้างหนึ่ง ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับ ขาข้างขวา เดินก็ยังไม่ปกติ มันทิ้งร่องรอยเอาไว้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว”
เรื่องความเครียดตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้ว
“ตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วครับ (ผลจากแบคทีเรียขึ้นสมอง เกี่ยวกับการป่วยครั้งนี้ด้วยไหม?) ไม่เกี่ยวครับ คนละอย่างกัน คราวที่แล้วแบคทีเรียมันกินสมอง ตัวเขียวไปข้างหนึ่งเลย ขาขวา แขนขวา โทษนะครับ เหมือนพิการ ต้องไปกายภาพ รักษาหายแล้ว แต่ก็ยังทิ้งร่องรอยอยู่ ถามมีโอกาสจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ แบบไม่ทิ้งร่องรอยไว้ไหม คือมัน 20 ปีแล้ว ท่าทางมันคงอยู่กับเราแล้ว มันอยู่กับเรามานาน จนเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้ว”
ยอมรับกังวลเรื่องสุขภาพ เพราะต้องใช่ร่างกายทำงาน
“ก็กังวลนะครับ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือร่างกายเรา ที่เราต้องใช้ ในการเป็นนักแสดง งานที่ต้องทำมันใช้ร่างกายทั้งนั้น ตอนนี้ก็ออกกำลังกาย พักผ่อน จ็อกกิ้ง ว่ายน้ำ ยกน้ำหนักบ้างเบาๆ ส่วนเรื่องความเครียด มันก็ทำได้แค่เอ็นเตอร์เทนตัวเอง ดูหนัง ฟังเพลง ไปเที่ยวครับ”
เผยคุณภรรยา “นก สินจัย เปล่งพานิช” คอยดูแลตลอด ตอนนี้ไม่ต้องไปหาหมอแล้ว
“พี่นกก็ดูแลตลอดเวลาครับ ตอนนี้ไม่ต้องไปหาหมอแล้ว ยายังทานอยู่ แต่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องพบแล้ว ทุกอย่างกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้ว”
ตอนพักงาน 1 เดือน ปิดกล้องไปหมดแล้ว
“เผอิญตอนนั้นปิดกล้องไปหมดแล้ว มีแค่จะเริ่มเปิดอีกเรื่องเดียว ซึ่งก็ยังไม่เปิด เขาก็รอครับ ซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายจนจะปิดกล้องแล้ว เหลืออีกประมาณ 2 คิว”
ยังรับงานอยู่ตามปกติ โชคดีผู้จัดยังเห็นความสามารถ
“ยังรับอยู่ครับ ก็ยังโชคดีที่ผู้จัดผู้สร้างยังเห็นอยู่ ก็เลยยังมีงานเรื่อยๆ ทั้งหนัง ทั้งซีรีส์”
โปรเจกต์ส่วนตัวในฐานะผู้จัดก็ยังมีอยู่ พร้อมนำเสนอถ้ามีผู้สร้างสนใจ
“ก็มีโปรเจกต์ครับ ถ้าเจอผู้สร้างที่ไหนที่เราเข้าได้ เห็นงานเรา เราก็พยายามที่จะเข้าไปนำเสนออยู่แล้วครับ ยังทำอยู่ ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง”
แฟนๆ จะได้เห็นผลงานในหลายช่องมากขึ้น
“ตอนนี้น่าจะเห็นทุกช่องครับ (หัวเราะ) คือมันต้องทำ ทุกที่ที่สามารถเปิดรับเรา เราสามารถไปทำได้ทุกทีที่ มันก็ดี ไม่ต้องทำแบบเดิมๆ มันสามารถคิดงานที่มันแตกต่างไปได้ ที่มันเกินเลยกว่าสิ่งที่เราเคยคิดมาได้”
ต้องปรับตัว เพื่อเอาตัวรอดในยุคนี้
“ตอนนี้เป็นหมดแล้วครับ (ดาราหลายคนแทบจะตกงานแล้ว?) ใช่ครับ หลายๆ คนเป็นหมด การทำงานหลายค่าย ก็ต้องปรับตัวครับ ปรับให้เหมาะสมกับสิ่งที่แต่ละค่ายต้องการครับ เราก็ต้องค่อยๆ เรียนรู้ไป”
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงสุขภาพ ตอนนี้กลับมาทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
“ก็ขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่เป็นห่วงเป็นใย ในช่วงที่มีข่าวว่าป่วย แต่ตอนนี้ก็ยืนยันว่าสามารถกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว คุณหมอก็เซ็นผ่านแล้วว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่าง ไม่ต้องห่วงครับ ขอบคุณมาก”