ยังไง? “ปู กนกวรรณ” เมีย “เด๋อ ดอกสะเดา” โพสต์ปริศนายอมรับความจริง หมดบุญกันแค่นี้ ขอวีซ่าไปอยู่กับลูก!

หลังจาก “เป็ด เชิญยิ้ม” ธัญญา โพธิ์วิจิตร นำทีมตลกดังจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือค่ารักษา “เด๋อ ดอกสะเดา” ที่ล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อคืนที่ผ่านมา แม้อาการเด๋อดีขึ้นมากแล้ว แต่ยังพูดไม่ได้ และต้องทำกายภาพบำบัด โดยมีลูกสาว “เปิ้ล ณภัทร” เป็นคนคอยดูแล ช่วงนึงของการให้สัมภาษณ์ เป็ด เชิญยิ้ม มีอาการอ้ำอึ้งเมื่อพูดถึง “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” ภรรยาของเด๋อ ลั่นไม่อยากให้เป็นประเด็น เดี๋ยวครอบครัวเขาร้านฉาน มันไม่มีประโยชน์
ขณะที่เฟซบุ๊กของ “ปู กนกวรรณ” ได้โพสต์ข้อความ “หากไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น จะไม่รู้เลยว่ามีคนรักเราขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนที่ได้พูดคุย ช่วยดึงเราออกมา ตอนนี้พร้อมยอมรับความจริง ถือว่าหมดบุญกันแค่นี้ …วันนี้ปูไปขอวีซ่า อยากไปหาลูกแล้ว ลูกคือโลกใบเดียวของปูค่ะ”
พร้อมเผยต่อว่า “ถ้าจะไป ขอไปพี่อ้อย พี่ฉอดนะคะ (อีโมจิยกมือไหว้)” ทำชาวเน็ตแห่ใส่ใจ ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่